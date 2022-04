Del acordeón de Mirabel a las puertas mágicas de Lego: los colores de 'Encanto' llegan a la tienda de Disney

No hay nada que rodee el nuevo bum de Disney que no triunfe. Y si no que se lo digan a Sebastián Yatra, quien se ha podido estrenar en la alfombra roja de los Oscar e interpretar el ya famosísimo tema Dos oruguitas, nominada a mejor canción original este 2022. No es el único, claro está, que no puede superar todo lo que ha supuesto Encanto en su vida: ya son muchos los que comparan este fenómeno con el de Frozen, equiparando el Leit it go con We don’t talk about Bruno (no-no). De hecho, es probable que convivas con alguien que pide una y otra (y otra...) vez volver a ver esta película que puede, incluso, que llegue en formato serie en los próximos meses.

No es de extrañar que la factoría de los sueños esté aprovechando el éxito de su película número 60 para hacer las delicias de sus fans de todas las edades y, en su famosa store, hemos dado con la sección que reúne todo lo que un seguidor de Encanto quiere. Juguetes, peluches, muñecos, ropa... ¡y hasta el acordeón de Mirabel! ¿Quieres descubrirlos? Bajo estas líneas, te acercamos los favoritos de 20deCompras para que te enamoren a ti también.

Estos son algunos de los productos de 'Encanto' de la Shop Disney. 20deCompras / Shop Disney

Este apartado de la Shop Disney va a enamorar a los que se han dejado cautivar por Encanto, porque, para empezar, podemos conseguir el acordeón que Mirabel emplea en la película, por ejemplo, al comienzo en el tema La Familia Madrigal, donde la protagonista presenta a los especiales miembros de su familia. También para jugar, se pueden coleccionar las puertas mágicas del filme, las de Isabella y Antonio, gracias a una propuesta de Lego muy interesante: una recreación de los mundos mágicos de la película, con sus personajes que se pueden almacenar en forma de libros que se abren para jugar sin límites. También hay peluches, los de Antonio y su puerta mágica, el Jaguar y el tucán. Este último se puede personalizar añadiendo.

El fenómeno de Encanto también puede llegar al armario de los más pequeños para que puedan vertirse con los motivos y el colorido propio de este título Disney. Actualmente, en la web está disponible un vestido y un camisón.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Shop Disney y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.