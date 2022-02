Disney tiene planes para el futuro de ‘Encanto’: ¿una secuela o una serie?

El caso de Encanto evidencia, a todas luces, que en Disney no tenían ni idea del fenómeno que podía llegar a suponer. La última película de su división animada se estrenó en noviembre con el plan de que pocas semanas después llegara a Disney+, coincidiendo con Navidad. Su recorrido por salas se saldó mayormente con cifras positivas, pero fue en el streaming cuando de verdad empezó a ser abrazada por el público, sobre todo por la banda sonora de Lin-Manuel Miranda. A un mes y medio de su presencia en Disney+, Encanto ha batido récords, y We Don’t Talk About Bruno ha conseguido el nº 1 en la lista Billboard.

Algo que una canción Disney no lograba desde Un mundo ideal por Aladdin, y mientras sus responsables se lamentan por presentar Dos oruguitas al Oscar a Mejor canción original en lugar de Bruno, la directiva tantea formas de expandir la fiebre. Como no podía ser de otro modo, y una vez los ejecutivos han comprendido que Encanto es un filón. A partir de un informe de Business Insider, descubrimos que ya está entre los planes de la major convertir Encanto en una franquicia (por suerte nadie aún ha hablado de “universo cinematográfico”), aunque no se deja del todo claro cuál será la estrategia a seguir. Solo contamos con las palabras del consejero delegado, Bob Chapek.

El mandamás de Disney ha hablado de las ganancias del trimestre para Disney, confirmando su intención de exprimir el exitazo, a todas luces inesperado, de Encanto. Se está planeando así “el lanzamiento de una nueva franquicia de Encanto”, con nuevas aventuras de Mirabel y la familia Madrigal, pero como no se han dado más datos solo cabe especular con el formato que estas presentarán. Lo primero que nos viene a la cabeza es una secuela, pero teniendo en cuenta la prioridad que de un tiempo a esta parte posee el streaming para la Casa del Ratón, quizá sea más razonable esperar una serie destinada a Disney+.

Al fin y al cabo, este es el camino trazado por las secuelas de Vaiana, Big Hero 6 o Zootrópolis. Todos, clásicos animados muy queridos por el público (hace poco supimos que Vaiana, de hecho, era la película familiar más vista en streaming de todos los tiempos) que se prolongarán con series o antologías de cortometrajes, como ocurre con Zootrópolis+, o spin-offs: tal es el caso de Baymax!, que se estrena este verano. A priori, una serie parece el formato adecuado para prolongar la historia de Encanto, pues de este modo habría más espacio para ir conociendo un poco mejor a miembros de la familia que no sean Mirabel.

No hay que olvidar, por otra parte, que Miranda ha desvelado anteriormente su intención de que Encanto dé pie a un musical de Broadway. Lo que está claro es que a Encanto le queda mucha vida por delante, más allá de esa gala de los Oscar en la que parte como favorita en Mejor película animada, Mejor bso y la citada Mejor canción. Veremos si se lleva la estatuilla este 27 de marzo.

