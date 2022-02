Oscar 2022: Sebastián Yatra se vuelve loco con la nominación de 'Dos oruguitas' por 'Encanto'

Encanto ya es oficialmente el nuevo fenómeno animado de Disney, un musical colombiano que ha conquistado a la audiencia con su magia, su originalidad y sí, con esa banda sonora firmada por Lin-Manuel Miranda que ya ha arrasado en la lista de Billboard EE.UU., y ahora también en la temporada de premios.

Hoy al mediodía se han anunciado las nominaciones a los Premios Oscar 2022, que se celebrarán el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Como no podría ser de otra manera, Encanto se ha colado en las categorías de mejor película de animación, mejor banda sonora origina y mejor canción original por Dos oruguitas, con posibilidades para alzarse con la estatuilla en prácticamente todos los apartados.

El cantante Sebastián Yatra, que interpreta Dos oruguitas, ha sido de los primeros en reaccionar a la nominación en redes. La estrella latina ha compartido el siguiente vídeo, en el que lo vemos saltar de alegría ante el anuncio en su casa de Medellín mientras escuchamos la canción de fondo:

Aunque otros temas de la banda sonora de Encanto como No se habla de Bruno o En lo profundo han encandilado a los fans, la más publicitada por Disney ha sido esta balada ahora aspirante al Oscar, la única cantada íntegramente en español en la producción.

En la gala tendrá que medirse a los temas Be Alive (El método Williams), Down to Joy (Belfast), No Time to Die (Sin tiempo para morir) o Somehow You Do (4 días), aunque parte como una de las favoritas para alzarse con el Oscar.

Gala presencial

Este año, la ceremonia de los Oscar será un evento presencial, con presentador(es) todavía por anunciar. La votación final de los académicos se desarrollará del 17 al 22 de marzo, último día para votar.

Los premios honoríficos, conocidos como los Governors Awards, serán para Samuel L. Jackson, Elaine May, Liv Ullmann y Danny Glover. Fueron anunciados el pasado mes de diciembre pero, debido a la irrupción de la variante Ómicron en el desarrollo de la pandemia, aún no se ha podido celebrar su entrega, que tendrá lugar como un evento separado de la gala principal.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.