Las nominaciones de los Oscar 2022 han dejado una sensación de satisfacción general, en especial a lo que presencia española se refiere, pero ahora en frío es momento de rebuscar entre aquellas películas y personas que se han quedado fuera de la lista. Desde gente que no ha rascado ni una sola nominación como Wes Anderson a personas super favoritas en películas que luego no han triunfado tanto como se esperaba.

Películas sin ninguna nominación: 'La crónica francesa', 'Última noche en el Soho', 'El último duelo...

Comenzando por las grandes ausentes en cualquier categoría, este año hay unas cuantas grandes películas que no estarán presentes en la gala del próximo 27 de marzo. La primera ausencia destacada es nada menos que la de Wes Anderson y su La crónica francesa (del Liberty, Kansas Evening Sun). El que otrora fuera un favorito de la Academia con El gran hotel Budapest, que estuvo nominada a 9 y se llevo hasta 4 premios, no ha logrado ni una sola nominación esta vez. Vale que su amplio reparto y la propia naturaleza de la película (dividida en tres historia independientes) no eran proclives a obtener candidatura, pero será una pena no poder verle en la gala.

Lo mismo sucede con otros dos grandes fenómenos de público, Última noche en el Soho y El último duelo. La primera ya se ha convertido en un filme de culto (como casi cualquiera de Edgar Wright) y podía haber obtenido algo en guion o fotografía, pero finalmente se ha ido de vacío. Lo mismo que Ridley Scott, que apenas ha rascado con La casa Gucci y ha visto como su mejor película en mucho tiempo apenas ha tenido reconocimiento por parte de la Academia.

A esta lista podríamos añadir otros títulos que han tenido gran relevancia internacional y han sido auténticos éxitos entre los más cinéfilos: desde el musical Annette con Adam Driver y Marion Cotillard a El contador de cartas, lo último de Paul Schrader. Incluso podríamos haber visto algo de Petite Maman en otras categorías a pesar de la ignominia de Francia, que apostó por Titane en su lugar.

Mejor dirección

Dejando a un lado las películas completamente ignoradas, fijémonos en las personas que han estado al mando de las que sí han sido nominadas. Resulta inexplicable que una película como Dune, que ha logrado hasta 10 nominaciones y sin embargo no ha logrado situar a su director, Denis Villeneuve, entre los nominados a mejor dirección. ¿Acaso no existe el director de La llamada y creen que la película fue hecha por androides como los de Blade Runner?

Especialmente sensible ha sido la ausencia de una mayor presencia femenina en la categoría, más aun en un año en el que tantas directoras han brillado más allá de Jane Campion. En Estados Unidos lo tenían bien fácil con Maggie Gyllenhaal, la actriz y ahora directora cuya película sí ha obtenido un par de nominaciones pero que se ha quedado fuera de dirección.

Y saltando el charco resulta más flagrante (aunque no inesperado) el vacío a cineastas como Céline Sciamma (Petite Maman) o Julia Ducournau. Cualquiera diría que han obviado lo que sucedió en Cannes cuando la directora arrasó con Titane, si no fuera porque La peor persona del mundo (quien podría haber entrado también dirección con Joachim Trier) o Drive my car sí que han logrado hacerse un hueco.

Mejor actor

La de interpretación masculina lleva sin ser una categoría tan competida como la femenina desde hace años, y parece casi cantada desde el mismo momento que arranca la temporada de premios. Este año no ha sido distinta y al final han acabado ahí los esperados más la agradable sorpresa de Javier Bardem.

Sin embargo, la presencia del español también ha venido acompañada de grandes ausencias, como la de Leonardo DiCaprio por No mires arriba, una interpretación sin duda diferente a lo que nos tiene acostumbrados. No ha sido el único, puesto que también se han quedado fuera Bradley Cooper por El callejón de las almas perdidas, Peter Dinklage por Cyrano o, para desgracia de sus millones de fans, Nicolas Cage por Pig.

Algo similar ha sucedido en la categoría de actor de reparto, en la que sorprende la ausencia de Jamie Dornan visto el triunfo de Belfast, o de Jared Leto por La casa Gucci. Y aquí repite también Bradley Cooper, cuyo personaje en Licorice Pizza es probablemente de lo más divertido que hay, que no es poco.

Mejor actriz

Una de las grandes sorpresas sin lugar a dudas de las nominaciones ha sido la ausencia de Lady Gaga. La cantante y actriz de La casa Gucci no era solo una clara favorita a estar nominada, sino que además llevaba semanas postulándose como una apuesta segura para hacerse con la estatuilla y vengarse de la edición en la que participó con Ha nacido una estrella. Pero Patrizia Reggiani se ha quedado sin su Oscar como se quedó sin tantas otras cosas cuando lió la que lió.

No es la única, puesto que otra de las que más habían sonado como favoritas, Alana Haim, también se ha quedado fuera. La protagonista de Licorice Pizza llevaba tiempo siendo aclamada como actriz revelación del año, dado que se trata de su primera interpretación. Pero la cantante de las HAIM tendrá que conformarse con estar en la gala para apoyar al director que nos la ha descubierto, Paul Thomas Anderson, que intentará hacerse con el Oscar a mejor dirección.

Pedro Almodóvar

Por último, pero no menos importante, está Pedro Almodóvar. Si bien es cierto que Madres paralelas no podía competir en Mejor Película extranjera (ahí estaba El buen patrón), la cinta del manchego venía siendo una de las más comentadas previas a la gala. Y, aunque ha obtenido las nominaciones de Mejor música gracias a Alberto Iglesias y Mejor actriz con Penélope Cruz, creemos que dada la situación podía haber obtenido la nominación a mejor guion o incluso dirección. Almodóvar tendrá que esperar para seguir haciendo historia, pero de momento le ha brindado la gran oportunidad a dos grandes compañeros y amigos de hacerlo.

La gala de la 94ª edición de los premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas tendrá lugar el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Será un evento presencial, con presentador(es) todavía por anunciar. La votación final de los académicos se desarrollará del 17 al 22 de marzo, último día para votar.

Los premios honoríficos, conocidos como los Governors Awards, este año serán para Samuel L. Jackson, Elaine May, Liv Ullmann y Danny Glover. Fueron anunciados el pasado mes de diciembre pero, debido a la irrupción de la variante Ómicron en el desarrollo de la pandemia, aún no se ha podido celebrar su ceremonia de entrega, que tendrá lugar como un evento separado de la gala principal.

