Nominaciones para los premios Oscar 2022: sigue el streaming en directo

Las nominaciones de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood siempre marcan un punto de inflexión en la temporada de premios. Las incansables campañas de los grandes estudios y las plataformas de streaming para conseguir que sus películas entren entre las candidatas llegan al final y desde hoy podrán pasar a centrarse solo en las principales apuestas.

Hoy, con el anuncio de las nominaciones, queda abierto un periodo de campaña más intenso para lograr que los académicos vean y valoren tu película. La votación final tendrá lugar del 17 al 22 de marzo. Pocos días después, la noche del domingo 27 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con un evento presencial, tendrá lugar la gala de entrega de la 94ª edición de los premios Oscar.

Arriba puedes seguir la emisión en directo de las nominaciones. La actriz Tracee Ellis Ross (Black-ish) y el actor Leslie Jordan (Will & Grace) son los encargados de anunciarlas para las 23 categorías. La lectura se dividirá en dos bloques, empezando a las 14:18h (hora española) con las siguientes categorías:

Actor de reparto

Actriz de reparto

Cortometraje de animación

Diseño de vestuario

Cortometraje

Banda sonora original

Diseño de sonido

Guion adaptado

Guion original

Después de una breve pausa, la lectura seguirá a las 14:31h (hora española) con las categorías restantes:

Actor principal

Actriz principal

Largometraje de animación

Mejor película

Dirección de fotografía

Mejor dirección

Mejor documental

Mejor cortometraje documental

Mejor edición

Mejor película extranjera

Maquillaje y peluquería

Mejor canción original

Diseño de producción

Efectos visuales

¿Qué películas son las favoritas para los Oscar 2022?

Las predicciones más firmes apuntan a títulos como El poder del perro (de Jane Campion, con Benedict Cumberbatch), West Side Story (de Steven Spielberg, con Rachel Zegler), Belfast (de Kenneth Branagh), No mires arriba (de Adam McKay), Dune (de Denis Villeneuve), El método Williams (con Will Smith), House of Gucci (con Lady Gaga), Licorice Pizza (de Paul Thomas Anderson o Ser los Ricardo (con Nicole Kidman y Javier Bardem) como algunos de los mejor posicionados para ser los nombres propios de esta edición.

También tendremos el ojo puesto en la categoría de mejor película internacional, donde la española El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, tendrá que disputarse uno de los cinco puestos finalistas con contrincantes tan potentes como Drive My Car (de Ryusuke Hamaguchi), Fue la mano de Dios (de Paolo Sorrentino), Un héroe (de Asghar Farhadi), Flee (de Jonas Poher Rasmussen), Compartimento Nº 6 (de Juho Kuosmanen) o Un pequeño mundo (de Laura Wandel).

Los premios honoríficos, que este año serán para Samuel L. Jackson, Elaine May, Liv Ullmann y Danny Glover, fueron anunciados el pasado mes de diciembre pero, debido a la irrupción de la variante Ómicron en la pandemia, aún no se ha podido celebrar su ceremonia de entrega, que tendrá lugar como un evento separado de la gala principal.

