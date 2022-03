La tienda de Harry Potter en Amazon o cómo renovar tu colección más 'freak' ante el estreno de 'Animales fantásticos'

Muchos de los fanes del universo Harry Potter han marcado la fecha 8 de abril en su calendario como el acontecimiento friki del año, ya que se estrena la nueva película de la saga de J. K. Rowling: Animales Fantásticos. Los secretos de Dumbledore será la historia que verá la luz este año y devolverá a los pottéricos de nuevo a Hogwarts, pero, esta vez, de la mano de un joven profesor Dumbledore, en vez del viejo director de barba blanca del Colegio de Magia y Hechicería. Como bien dijo este personaje: “No son nuestras habilidades las que muestran cómo somos, si no nuestras elecciones”, por lo que muchos fanáticos elegirán la opción de la gran pantalla para perderse, otra vez, en los muros del castillo.

Y es que, Harry Potter nunca pasa de moda, de hecho, cada año logra más seguidores, gracias a que el universo creado por su escritora no para de crecer. Da igual si eres fan desde hace 25 años, que se publicó el primer libro de este famoso aprendiz de mago, desde hace 20, que llegó a la gran pantalla, o desde hace poco, gracias a Animales Fantásticos. Sea como sea, tu lugar está en la tienda de Amazon dedicada a este universo mágico.

Gracias a este espacio es posible comprar una toga con los escudos de tu casa para asistir a clase en el colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, releer los libros de la escritora británica (o volver a ver las películas), conseguir peluches de todos los personajes de la serie o, incluso, juegos de mesa con los que hacerte más experto todavía.

El lugar donde se encuentra la magia. 20deCompras

Construye tu propio mundo con Lego

El mundo creado por J. K. Rowling en cafeterías de Edinburgo es inmenso, personajes, hechizos, criaturas mágicas... Creó hasta nuevos términos y palabras que se han quedado en el imaginario de muchas personas e, incluso, han sido reconocidos por el mismísimo Oxford English Dictionary. Como es el caso de la palabra muggle, para referirse a las personas no mágicas, que fue aceptado por el diccionario.

Y tú, desde casa, también puedes construir, o en este caso reconstruir a pequeña escala, este universo creado por la escritora inglesa, gracias a la cantidad de Lego que hay disponibles en la tienda Harry Potter de Amazon. Por ejemplo, imagínate tener en el salón de tu hogar el carruaje de la escuela Beauxbatons con caballos, con el que llegan a Hogwarts la alumnas francesas en la cuarta película: El Cáliz de fuego.

¡Recuerda que los caballos beben whisky de Malta! Amazon

‘Wingardium leviosa’

"La varita elige al mago" y es lo primero que un buen fan debe de tener. Sean cuales sean tus gustos, hay una varita para ti en la tienda de Amazon, seguro. Pero, desde 20decompras te recomendamos la más poderosa de todas: la de sauco que portó durante muchos años el profesor Dumbledore.

“Se dice: leviosa, no leviosá” Amazon

Por último, si eres fan de los peluches y de la nueva saga de J. K. Rowling, desde 20deCompras te aconsejamos esta criatura fantástica tan adorable, Niffler, que tiene, incluso, sonido. Pero, si prefieres a los personajes de la saga del joven mago, no pierdas de vista el amplio catálogo de Amazon.

¡Cuidado con los objetos relucientes! Amazon

