Lego y Disney se unen por 20 euros: así son los libros de juguete que triunfarán entre pequeños (¡y mayores!)

Si tuviésemos que resumir en dos palabras los gustos de nuestros hijos, bien podrían ser Disney y Lego. Y, la verdad, no es de extrañar, ¡porque a nosotros también nos encantan! ¿Quién no ha visto mil y una veces su película favorita? ¿O quién no ha pensado, incluso siendo adulto, que el mejor regalo sería un pequeño mundo para construir y con el que jugar durante horas? Pues si eres de los que se ha levantado la mano, tenemos una noticia que te va a encantar: Lego y Disney cuentan con una colaboración que va a hacer las delicias de mayores y pequeños. ¿Ya has oído hablar de sus cuentos?

En formato mini y con un diseño de apertura 180º, estos maletines temáticos combinan alguno de los personajes más populares de Disney con la parte que, quizá, más gusta a nuestros hijos de Lego, las figuritas. Una apuesta tan divertida como bonita que, lejos de lo que cabría esperar, puede ser tuya a muy buen precio... ¡si eres seguidor de 20deCompras! Rastreando el catálogo hemos descubierto varios modelos por menos de 20 euros, para que puedas sorprender a quien tú quieras sin gastar más dinero de la cuenta. ¿Quieres echarles un vistazo? Te advertimos, ¡te vas a enamorar!

Tu cuento favorito, ahora en Lego

- Para fans de la película Encanto. Es uno de los últimos estrenos de la factoría del ratón y ya son muchos los que han caído rendidos ante este título. Este libro recrea la habitación mágica de Antonio en la que la naturaleza es la protagonista.

El libro de 'Encanto', de Lego. Amazon

- Para seguidores de Frozen. La historia de las hermanas Ana y Elsa sigue siendo una de las favoritas de los más pequeños. En ese set encontramos a las protagonistas, junto a Olaf y otras criaturas, en el castillo helado de Elsa.

El libro de 'Frozen', de Lego. Amazon

- Para los que les gusta todo de Disney. Si en casa no podéis elegir una solo historia Disney, este es vuestro set, puesto que incluye personajes de La Cenicienta, Tiana y el sapo, la Bella y la Bestia y la Sirenita.

El libro que reúne todas las princesas. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.