Lego no es solo cosa de niños: cinco maquetas que puedes encontrar (¡y disfrutar!) rebajadas en Amazon

Si hay alguien que tiene muy claro que quiere para Navidad esos son los pequeños de la casa, puesto que sus cartas, enviadas por fin tras varias semanas de ojear catálogos y de tomar decisiones importantes, llevan listas casi un mes. Gracias a ello, los Reyes Magos y Papá Noel más previsores ya tienen a buen recaudo los deseos de los niños. Pero si hablamos de los mayores, la cosa cambia. Por mucho que haya quienes se vuelvan locos con la decoración de esta época o que no renuncien a disfrutar de su calendario de Adviento, las wish list navideñas de los adultos son mucho más difíciles puesto que no lo dejamos nada claro... ¡aunque todo nos gusta! Por ello, muchos aprovecharon el Black Friday para comprar los primeros regalos

Normalmente optamos por algún producto techie, como los populares smartwatches con los que seguro aciertas. Los perfumes y los caprichos beauty son otras de las opciones más demandadas, pero cada vez son más los que apuestan por regalos más originales. De hecho, aunque muchos no lo digan, el universo Lego también está en la carta de deseos navideños de muchos. Estas construcciones en miniatura hacen las delicias de los amantes de las maquetas temáticas que, en el catálogo de Amazon, encuentran grandes opciones, que van desde pequeñas ciudades o monumentos históricos hasta los escenarios de las series y películas más taquilleras de las últimas décadas.

Bajo estas líneas hemos seleccionado cinco de nuestras construcciones favoritas para intentar ayudarte a dar con la que, sí o sí, quieres encontrar bajo el árbol este año. Eso sí, el que avisa no es traidor: ¡son tan bonitas que va a ser complicado decantarse por solo una!

Cinco productos irresistibles para niños grandes

- El Central Perk, la cafetería de Friends... ¡a todo detalle!

El Central Perk, de Lego. Amazon

- Viajar hasta París, desde la comodidad de nuestro hogar

'Skyline' de París, de la gama Lego Architecture. Amazon

- Que la fuerza te acompañe con este casco imperial

Reproducción de Lego de un casco imperial. Amazon

- El clásico retrato de Warhol a Marilyn, como no lo habías visto nunca

El popular retrato, ahora de Lego. Amazon

- La célebre Ducati Panigale V4 R, aparcada en tu estantería

Para los amantes del motor. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.