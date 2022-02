Guía para celebrar la Harry Potter book night como un auténtico 'potterhead': de las ranas de chocolate al Trivial mágico

No hay nada que nos guste menos que nos confundan con un muggle, cuando nosotros tenemos claro a qué mundo pertenecemos. Vale que no hayamos recibido la ansiada carta escrita en tinta verde o que no hayamos pisado en nuestra vida Hogwarts (aunque algún que otro partido de quidditch sí hemos echado), pero, gracias al universo de J.K. Rowling, sabemos que somos magos. No de los que saben conjurar hechizos ni luchan contra las fuerzas del mal pero sí de los que han crecido con el libro y las películas, de los que sienten que su 20 aniversario es, casi, el propio y, por supuesto, de los que no piensan perderse la Harry Potter book night (¡ni todo lo que han preparado en El Corte Inglés para celebrarla!).

Y es que, no hay fiesta temática que se precie sin una buena decoración y aquí van nuestros imprescindibles para celebrar la Harry Potter book night: la placa de pared del andén 9 y ¾; la toalla de Quidditch del protagonista y hasta mini tazas con los emblemas de las casas de Hogwarts. Pero el objeto de merchandising que nos ha conquistado ha sido el felpudo de casa con el Sombrero Seleccionador, para que la entrada a nuestra casa ya sea una declaración de intenciones sobre nuestros gustos.

Antes de entrar en casa, deberás preguntarle al Sombrero Seleccionador. El Corte Inglés

Tampoco puede faltar la comida y la bebida y, por suerte, la saga del mago más famoso de la historia nos ha dejado curiosas referencias culinarias, como las ranas de chocolate o las emblemáticas cervezas de mantequilla. Pero los más valientes también pueden encontrar en El Corte Inglés las grajeas de Bertie Bott's, con 10 sabores malos en cada caja.

¿Quién puede resistirse a unas grajeas? El Corte Inglés

Para amenizar la noche, los juegos de mesa son los favoritos de los potterhead y más si pueden demostrar que son los que más saben de la saga gracias al Trivial temático o sus habilidades para escapar del laberinto mágico. Eso sí, si lo que queremos es pasar un buen rato y tener un recuerdo decorativo, ¿qué te parece apostar por el puzle 3D de Hogwarts?

Una tarde puzle gusta a cualquiera... ¡y más si es de Hogwarts! El Corte Inglés

Y, por supuesto, no hay Harry Potter book night que se precie sin libros que devorar y sin películas para hacer maratón. Respecto a los primeros, en El Corte Inglés puedes encontrar desde las ediciones más clásicas hasta las novedosas como las de Minalima. En cuanto a las películas, ¿qué te parece darte un caprichazo y apostar por el pack Harry Potter Hogwarts Express que incluye los ocho títulos y otros muchos productos de merchandising?

¿Cuál repetirías una y mil veces? El Corte Inglés

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.