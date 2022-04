De 0 a 12 años, con Isofix y 360 grados de rotación: así es la silla de coche de Bebeconfort rebajada a 180 euros en Amazon

Ahora que se acercan las vacaciones de Semana Santa y comenzamos a planear donde vamos a pasar los días de fiesta, toca hacer un repaso general de lo importante. Si vamos a desplazarnos en coche al pueblo, a la montaña o a la playa, es buena idea revisar el estado de los neumáticos, así como el agua y aceite del vehículo. La seguridad a la hora de circular por carretera es básica para evitar accidentes y, también lo es, la protección de los más pequeños de la familia.

En España es obligatorio contar con un sistema homologado de retención infantil hasta que los niños miden más 135 centímetros. Estas sillas infantiles protegen la vida de los más pequeños y reducen el riesgo de fallecimiento si hay accidente. Los especialistas en seguridad vial estiman que estos sistemas, colocados correctamente, reducen un 75% las muertes y un 90% las lesiones graves entre los más pequeños. Por eso es importante que estos productos cuenten con una calidad contrastada y estén fabricados con los mejores materiales.

Hay marcas, como Bebeconfort, que son muy reconocidas en puericultura y sus modelos integran las últimas tecnologías para la protección contra impactos. En 20deCompras hemos encontrado rebajada en Amazon la sillita EvolveFix 360º: apta para niños desde el nacimiento hasta los 36 kilos (grupos 0/1/2/3). Se trata de un modelo evolutivo con conexión Isofix y que se puede rotar para colocar a los pequeños de forma cómoda. Su precio es de 180 euros en Amazon, con un descuento de 99 euros, por unos días.

Del nacimiento a los 12 años es posible llevar a los niños en esta silla. Amazon

Este sistema de retención multigrupo (0/1/2/3) es apto para los niños desde el nacimiento. Tiene doble sistema de protección contra impactos laterales en la cabeza y el torso. Se puede utilizar con el arnés en sentido contrario a la marcha hasta los 18 kilos y después se transforma en una silla de coche en el sentido de la marcha (desde los 15 hasta los 36 kilos). Cuenta con dos conectores Isofix con indicadores visuales para comprobar que se ha instalado correctamente y tiene sistema de rotación 360 grados para que los niños puedan subir al vehículo con facilidad. Además, incluye ajuste para el reposacabezas, se reclina en cinco posiciones y el arnés se puede ajustar en hasta 9 puntos, según la altura de los niños.

Claves básicas para colocar un sistema de retención infantil



En el asiento trasero del vehículo. Es ahí donde deben viajar los más pequeños salvo excepciones, como que en el coche viajen más de tres niños y uno de ellos tenga que ir delante.

Si un pequeño viaja en el asiento del copiloto, el airbag delantero debe estar desactivado. Sistemas homologados. Estos productos deben estar adaptados al peso y la talla del niño y cuando el pequeño pesa tiene menos de 15 meses debe ser colocado en sentido contrario a la marcha.

Sin holguras. Tanto el arnés como el cinturón deben estar ajustados al cuerpo del niño para evitar lesiones en caso de accidente.

