El Corte Inglés puede ayudarnos a mantener el armario de nuestros hijos en orden (¡si es eso posible!)

La ropa de nuestros hijos es de menor tamaño que la nuestra, pero muchas veces los armarios son un caos, peor que los nuestros, por mucho que las prendas ocupen poco. No es tarea nada fácil mantener el armario de los pequeños de la casa en orden, por las prisas para vestirse, las prendas pequeñas que se esconden o, muy importante, por el hecho de que meten mano los niños y es más fácil que se desordene. Desde El Corte Inglés son muy conscientes de este caos y el ecommerce ha publicado una serie de trucos para hacer posible que el armario infantil se mantenga ordenado (¡Y más ahora que toca cambio de armario, si no lo has hecho aún!).

Lo primero que debemos tener en cuenta para ordenar el armario de los pequeños es la importancia de optimizar el espacio de almacenaje. Si compramos unas cajas con ruedas, por ejemplo, podemos guardar la ropa de la temporada pasada debajo de su cama y disponer de más espacio en el armario. O, incluso, adquirir un colgador en la puerta para evitar ocupar espacio con los abrigos de invierno dentro de los armarios pequeños. Por menos de cinco euros, El Corte Inglés nos hace posible cumplir este primer truco de organización. Se trata de una caja monísima y de tamaño ideal, decorada con unicornios que, seguro, a nuestros hijos e hijas les vuelven locos porque están ¡de moda!

La ropa de otoño y verano podemos almacenarla en cajas y dejar el espacio en el armario a la de invierno de ahora. El Corte Inglés

Organización fácil

Para facilitar que los niños se vistan solos y sean más autónomos, además de mantener ordenado el armario, un gran truco es organizar la ropa por grupos. Por ejemplo, los pantalones colgados juntos, las camisetas y jerséis en cajas colocadas en orden y la ropa interior en los cajones. De esta forma, cada una de las pendas tiene un sitio y no es un jaleo vestirse. Y las cestas, por ejemplo, no tienen por qué ser feas o sin gusto, pueden decorar, además, el cuarto de nuestros hijos. Y si no nos cabe todo en cestas, podemos decorar la habitación con un baúl… Por ejemplo, el que está ahora disponible en El Corte Inglés que es perfecto para guardar cómodamente los juguetes en la habitación de los más pequeños (y que no ocupen espacio en el armario), ordenar la ropa de cama en la habitación principal o como decoración en cualquier estancia de casa.

Este baúl es perfecto para guardar cómodamente ropa o como decoración en cualquier estancia de casa. El Corte Inglés

Imprescindibles

Muchas veces olvidamos los imprescindibles a la hora de ordenar un armario, como pueden ser unas perchas resistentes, por eso, también nos lo recuerda El Corte Inglés. Y, por último, no podemos perder de vista otro consejo para la organización de nuestros hijos: trabajar a su medida. A la hora de ordenar el armario de nuestros hijos es importante que tengamos en cuenta su altura. Podemos añadir una barra intermedia al armario o colocar organizadores en los laterales. Además, es aconsejable que las prendas que más utilicen estén a su altura. De este modo, es recomendable que utilicéis las baldas y barras más altas para las prendas de otras temporadas que no van a ponerse o la ropa de cama que no utilizan por sí solos.

Lo más básico para ordenar el armario son unas perchas resistentes. El Corte Inglés

