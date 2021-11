Si los robots aspiradores son los productos más deseados en lo relativo a la limpieza, los de cocina ocupan el mismo puesto en esta estancia. Las populares freidoras sin aceite no se lo están poniendo fácil para ser uno de los pequeños electrodomésticos más deseados, pero gran versatilidad de los primeros hace que sean los favoritos a la hora de incluir en una wish list. No es de extrañar puesto que, además de ayudarnos a agilizar los procesos en la cocina gracias a sus múltiples funciones, son capaces de preparar de forma autónoma recetas y platos completos para que solo tengamos que servir... ¡y listo!

Así, son muchos los que llegadas estas fechas en el calendario apuestan por hacer un seguimiento de estos productos para incluirlos en su cesta de la compra cuando estén más baratos. En 20deCompras queremos animarte a apostar por ello porque te aseguramos que, con un robot de cocina, tu tiempo libre cambia y es que puedes dedicarte a otras tareas mientras este dispositivo se encarga de preparar tu comida. Queremos que encuentres el modelo que encaja contigo al mejor precio y, por ello, hemos seleccionado tres de nuestros favoritos.

Robots de cocina... ¡para comprar a mejor precio

- El ClickChef, de Moulinex, ¡por 329 euros! Disponible en el catálogo de El Corte Inglés, este robot destaca por su intuitiva interfaz, desde la que podrás controlar sus cinco programas automáticos (cocción a fuego lento, crema, masa, cocción al vapor y salsas). Además, nos ofrece 32 funciones extra y un recetario incluido de 200 platos.

Te ahorras 170 euros en la compra de este modelo, porque está rebajado un 34%.

Robot de cocina Moulinex. El Corte Inglés

- El Mambo 9090, de Cecotec, ¡por 229 euros! Hasta 30 son las funciones culinarias que podemos realizar con este robot todoterreno que, además, pone a nuestra disposición una báscula ya integrada y una jarra con revestimiento cerámico. Es compatible con el lavavajillas, para ahorrarnos trabajo, y con su compra podemos disfrutar de acceso a un completo recetario y a la comunidad social interactiva de Cecotec.

Te ahorras 50 euros en la compra de este modelo, porque está rebajado un 17%.

El Mambo 9090, de Cecotec. Cecotec

- El MyCook One, de Taurus, ¡por 279 euros! Una de las ventajas de este modelo es su capacidad para cocinar en cuatro niveles simultáneos gracias a su jarra, su cesto y sus dos bandejas para cocción al vapor. Tiene una capacidad de 2 litros que aumentan a 4,5 si se usa la vaporera. Ofrece acceso a un recetario web, 10 velocidades (entre ellas la turbo), función sofrito y amasa y monta, entre otras funciones muy prácticas en la cocina.

Te ahorras 280 euros en la compra de este modelo gracias a una rebaja del 50%

Mycook One-Robot de Taurus Amazon

