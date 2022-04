Los coordinadores de la campaña de la 'X Solidaria' de la Renta: "El 0,7% se queda muy pequeño, reivindicamos llegar al 1%"

"Es gratis", recalcan todos los coordinadores de la campaña 'X Solidaria' de la Renta 2021-22, que este año ha elegido como eslogan "Marcar la 'X Solidaria' es lo normal". A partir de este miércoles se puede solicitar y presentar online la declaración del IRPF. En ella, la casilla 106 tienen "un valor enorme" porque permite acercar a la sociedad una realidad que no siempre se conoce y hacerla partícipe del impacto que esta sencilla equis tiene en los proyectos que desarrollan las entidades sociales.

Así lo ha explicado en rueda de prensa este miércoles la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Patricia Bezunartea. Junto a ella estaba Yolanda Besteiro, presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, quien ha recalcado que marcar esta casilla es un "sencillo gesto" con el que "podemos hacer que las personas con más dificultades no se queden atrás". Tras la presentación de la campaña, responde a las preguntas de 20minutos.

El año pasado se recaudaron 386 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la del ejercicio anterior, cuando se percibieron 387 millones. ¿A qué lo achacan?

El año pasado bajó la recaudación a pesar de que 118.000 personas más marcaron la 'X Solidaria' porque también cayó la recaudación global del IRPF por la crisis generada por la pandemia. Pero la recaudación solo se redujo en torno a 300.000 euros, lo cual es un 0,61% menos. Ese es el gran mérito: a pesar de la gran crisis económica que hubo durante la covid, se ha mantenido prácticamente el mismo nivel de recaudación.

¿Quiénes se benefician de que marquemos la casilla 106?

Las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y fragilidad, familias y personas en riesgo de pobreza o de exclusión, pero también personas mayores, discapacitadas, del medio rural, mujeres víctimas de la violencia de género, pacientes de cáncer... Ahora que tenemos la guerra en Ucrania, también las familias migrantes. Todas ellas son las destinatarias de los proyectos redactados y elaborados por las ONG y que presentan a la convocatoria de las administraciones públicas, que conceden la subvenciones a los mejores y a los que llegan a más personas.

¿Hay algún colectivo que eche en falta entre los destinatarios de estas ayudas y le gustaría incluir?

Están todos los colectivos incluidos, no tengo en mente ahora ninguno que no esté favorecido por la 'X Solidaria'. A través de unas bases en la propia convocatoria se determinan los diferentes ejes a los que va dirigida la acción y se contemplan prácticamente todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de pobreza.

En 2021 hubo un 46% de los contribuyentes que no marca la 'X Solidaria' y, en 2020, el 34% de los declarantes no seleccionó ni la casilla de fines sociales ni la de la Iglesia Católica. ¿Por qué cree que pasa? ¿Por qué no se llega a todos?

Creo que la gran mayoría es por desconocimiento. Se puede pensar que al marcar la 'X Solidaria' vas a pagar más o te van de devolver menos dinero, cuando no es así. Lo único que pasa es que ese 0,7% de tus impuestos es destinado a lo que el Gobierno considere oportuno, en lugar de ser tú quien decida que vaya a proteger a los más desfavorecidos. Hay también un importante sector que marca la equis de la Iglesia que quizá no sepa que se pueden marcar las dos casillas y que, en ese caso, la ayuda no se divide, sino que se duplica: se destina un 0,7% a fines sociales y otro 0,7% a la Iglesia. Hay que tener en cuenta también que, en caso de que se seleccionen las dos casillas, entidades vinculadas a la Iglesia como Cáritas, como la Orden Hospitalaria San Juan de Dios u otras muchas, que también presentan proyectos de fines sociales, duplicarían la ayuda recibida.

"Se pueden marcar las dos casillas, la de fines sociales y la de la Iglesia. En ese caso, la ayuda no se divide, sino que se duplica"

Para que la ciudadanía conozca mejor la casilla 106, cuénteme cuándo se crea.

La asignación tributaria es una vieja reivindicación que se produjo apenas estrenada la democracia. Hubo concentraciones de las ONG, que acamparon en el Paseo de la Castellana para exigir que se creara esta casilla para destinar parte de nuestros impuestos a las necesidades sociales. Se empezó con el 0,3% y poco a poco ha ido subiendo hasta el 0,7%. Ahora reclamamos que este porcentaje se queda muy pequeño, porque no todas las personas marcan esta casilla y las necesidades son muchísimas. Hay propuestas elaboradas por la Plataforma de ONG de Acción Social y de común acuerdo con otras organizaciones para incrementar esta ayuda al 1%. Pero en cualquier caso, desde 2002, cuando comenzamos a llevar a cabo esta campaña, hemos conseguido pasar de apenas seis millones a casi doce millones de personas las que marcan la casilla solidaria. Y en cuanto a la recaudación, hemos pasado de los 115 a los 386 millones de euros anuales.

¿Y cuál es su marco legislativo?

En la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hay una parte que se destina a la Iglesia y otra a la 'X Solidaria'. Las Comunidades Autónomas sacan convocatorias para que las ONG presenten sus proyectos y destinan el 80% de lo recaudado, y el Estado también publica concursos para el 20% restante. Las subvenciones se conceden a los mejores proyectos para garantizar que llegan a todas las personas en todo el territorio nacional.

La pandemia ha acentuado las desigualdades y agravó la situación de los más desfavorecidos y ahora la guerra en Ucrania está ya ocasionando problemas económicos a la población. ¿Cuál es el principal objetivo de la campaña de este año?

El primero es que aquellas personas que no marcaban la casilla de la 'X Solidaria', que la marquen. Ya sea porque no la marcaban antes o porque solo seleccionaban la de la Iglesia. Y que sean conscientes de que con este gesto van a llegar a aquellas personas que lo necesitan, especialmente en estos momentos de gran vulnerabilidad social. No hemos salido todavía de solventar las consecuencias de la covid y ya nos está llegando la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Y conseguir incrementar la recaudación: creo que llegar a los 400 millones de euros es un objetivo razonable. La perspectiva parece que es buena porque precisamente en un contexto de dificultad económica como el del ejercicio anterior, con la covid, apenas bajó 300.000 euros y 1180.000 personas más marcaron la 'X Solidaria'.

¿Cuáles son las necesidades más urgentes que identifican?

La pobreza. Las cifras de pobreza se están disparando. Según el recién publicado Informe FOESSA de Cáritas, hay ya 11 millones de personas que se encuentran en situación de exclusión social en España, que tienen dificultades para atender las necesidades más básicas como son la alimentación, vivienda o ropa. Y por la propia coyuntura, los refugiados, los que huyen de la guerra de Ucrania y sin olvidar que ya teníamos en nuestro país.

Este año las ayudas del Gobierno están tardando más: estamos haciendo frente a momentos complejos sin apenas medios"

En el ejercicio anterior, su antecesora, Asunción Montero, lamentaba que las ayudas del Gobierno estaban tardando en llegar. ¿Sigue costando este año?

Este año están costando un poquito más. Las ONG esperábamos haberlas recibido a finales de marzo, había un compromiso, pero a día de hoy seguimos sin ellas. Parece ser que están a punto de llegar, que lo harán en esta primera quincena de abril, pero todavía no ha llegado ese dinero, con lo cual las organizaciones estamos atendiendo a las personas desde el pasado 1 de enero sin contar con los medios económicos que nos tendrían que llegar de la asignación del año pasado. Lo cierto es que tendríamos que haberlas recibido antes del 31 de diciembre de 2021 y todavía no han llegado. Somos conscientes de las dificultades que se han producido, pero estamos haciendo frente a momentos complejos sin apenas medios.