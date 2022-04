Darias propone a los consejeros de Sanidad el poner fin a la obligación de llevar mascarilla en espacios cerrados el 19 de abril

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha propuesto este miércoles a los consejeros de Sanidad la fecha del 19 de abril para eliminar la obligación de llevar mascarillas en los espacios cerrados. De este modo, será después de Semana Santa, tal y como proponen los técnicos de Salud Pública y apoyaban buena parte de las comunidades

Darias ha planteado esta fecha en el Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebra este miércoles en Toledo. La retirada de las mascarillas no figura en el orden del día de la reunión, pero es la decisión más importante que tiene ante sí el Gobierno con respecto a la gestión de la pandemia, que ha generado debate tras conocerse que los expertos en Salud Pública rechazan que se retiren antes de Semana Santa frente a lo que esperaba el Gobierno, que se interesó por saber si podría ser antes de Jueves Santo.

Finalmente, no será así y según fuentes al tanto del debate en el Consejo Interterritorial, Darias ha apuntado la fecha del 19 de abril, el martes después del lunes de Pascua, como el momento en el que se elimine la obligación de llevar mascarillas en los espacios cerrados.

De esta forma, el Gobierno no esperará más días al después de Semana Santa que pide la Ponencia de Alertas, de modo que tampoco dará una o varias semanas extra como pedían comunidades como Extremadura o Andalucía. Tampoco responde a la petición de la Comunidad de Madrid o de Cataluña de que el fin de las mascarillas se produjera ya.

"La decisión hay que tomarla ya, no admite más demora y espero que hoy podamos avanzar en ese sentido", decía a su llegada a la reunión el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero que, no obstante, admitía que "la verdad es que no tengo mucha esperanza". Madrid no ve necesidad de esperar más para tomar una decisión que ya ha caído por su propio peso entre la ciudadanía, que "hace en la práctica vida normal".

Si bien no de forma tan tajante, la consejera de Baleares, Patricia Gómez, a la postura de Madrid, que de forma menos tajante también compartía Baleares, que en Semana Santa no tiene problemas de "aglomeraciones" que sigan aconsejando su uso. "La verdad es que en Baleares tanto si se toma una decisión anterior o posterior [a Semana Santa] nos podemos adaptar", ha dicho. Mientras, Cataluña ha anunciado este miércoles que retirará unilateralmente las mascarillas después de Semana Santa si no hay una decisión a nivel estatal.

Otras comunidades se han mostrado este miércoles partidarias de esperar para eliminar la obligación de llevar mascarillas y, sobre todo, de aguardar a saber cuál es la recomendación firme de la Ponencia de Alertas. Todavía no ha presentado formalmente un documento pero los borradores que se conocen ya indican que la retirada de las mascarillas no deberá hacerse hasta después de Semana Santa, como así será, de acuerdo a lo que ha dicho Darias a los consejeros.

"Llevamos dos años, no pasa nada por estar una semanita más", ha apuntado el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles. "Una semana más probablemente nos daría una idea de cómo está comportando la pandemia y tendremos más seguridad en la decisión que tomemos", ha añadido.

"En Semana Santa hay una interacción social muy grande porque hay mucha movilidad y son solo cinco días", ha indicado la consejera de Navarra, Santos Induráin. "Considero que en estos momentos los técnicos están diciendo que podría ser un poco prematuro y que después de Semana Santa, pero los técnicos deciden", ha apuntado por su parte la consejera de Aragón, Sira Ripollés.

El Gobierno busca el consenso de las comunidades a pesar de que la decisión de eliminar las mascarillas es de su sola competencia. En esta ocasión, no debe pasar por el consenso o la mayoría del Consejo Interterritorial, como ha ocurrido, por ejemplo, con la eliminación de las cuarentenas. Se trata de una decisión que adoptará el Consejo de Ministros, que debe ahora aprobar un real decreto del Ministerio de Sanidad sobre el día y las condiciones en las que se eliminarán las mascarillas. Esta fórmula legal es nueva, puesto que hasta ahora las decisiones relativas a las mascarillas iban en un decreto-ley que después tendía que convalidar el Congreso, un paso que se suprime ante una de las últimas decisiones relacionadas con esta medida antiCovid.

Además de la fecha, el final de las mascarillas necesitará también una precisión de en qué contextos seguirá siendo obligatoria, algo que también apuntan los expertos, la mayoría de comunidades, también la Comunidad de Madrid, que aunque querría levantar ya la obligación general, pidió hace "dos meses" que todavía se exija en el transporte público, hospitales, residencias y centros sociosanitarios.

"