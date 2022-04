Las comunidades se alinean con los expertos para retirar las mascarillas tras la Semana Santa y no antes como quiere el Gobierno

La retirada de la obligación de usar la mascarilla en los espacios cerrados no figura formalmente en el orden del día del Consejo Interterritorial que este miércoles vuelve a reunirse, en Toledo esta vez, pero el debate sobre cuándo desaparecerá el último gran signo de la pandemia sobrevolará una reunión ante la que las comunidades se decantan mayoritariamente a favor de esperar a la propuesta de los técnicos de la Ponencia de Alertas, que proponen una retirada gradual y, sobre todo, una vez que pase la Semana Santa. Frente a este criterio, el Gobierno querría que fuera antes de estas primeras vacaciones del año, como también opinan, de forma minoritaria, la Comunidad de Madrid, Cataluña y Canarias.

El debate sobre antes o después de Semana Santa empezó a plantearse la semana pasada, cuando el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, preguntó a los miembros de la Ponencia de Alertas si veían posible eliminar la obligación de llevar mascarilla también en los interiores antes de que empezar la Semana Santa y estos respondieron tajantemente que no. En su lugar, su propuesta indica que no debería ser hasta después de estas primeras vacaciones del año.

Fuentes autonómicas apuntan que de momento se desconoce si el Gobierno seguirá esta recomendación y esperará o si decidirá suprimirlas para Jueves Santo, dado que esta es una decisión competencia exclusiva del Ejecutivo central. Sin embargo, ante el Consejo Interterritorial de este miércoles, Andalucía, Galicia, Navarra, Extremadura, País Vasco, Comunitat Valenciana, Murcia o Baleares, ya se han decantado públicamente por esperar a ver qué dicen los técnicos, que apuestan por esperar a después de Semana Santa. Por el contrario, la Comunidad de Madrid, Cataluña o Canarias apuestan por que las mascarillas en los espacios cerrados puedan retirarse antes de que empiecen los días festivos.

"Desde el Gobierno andaluz somos partidarios de que al menos durante los próximos meses o mes y medio mantengamos la mascarilla en interiores porque se van a producir acontecimientos que generan enormes concentraciones de personas, como la Semana Santa, la Feria de Abril de Sevilla o las distintas romerías, u otro tipo de eventos culturales, sociales o religiosos" que "pueden facilitar el contagio y por tanto que tengamos un repunte", apuntaba este lunes el presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

Si no tanto como un mes y medio, el gobierno de Galicia pide esperar todavía "al menos quince días", para que dé tiempo a conocer el efecto de la eliminación de la obligación de permanecer aislado en casa con Covid leve o asintomático.

Este martes, la consejera de Salud de Navarra, Santos Induráin, rechazó "abrir de golpe" el debate de las mascarillas para decir que "se suspende casi prácticamente la única medida que tenemos" frente a la Covid. "Nuestra idea es de progresividad y el momento idóneo, que es lo que todo el mundo espera, nosotros pensamos que el ideal sería después de Semana Santa, porque en Semana Santa hay una interacción social muy alta y en muy poco tiempo", ha añadido.

"La ponencia de alertas a nivel nacional se ha pronunciado y ha dicho que no está de acuerdo en que se quite, por lo menos, hasta que no pase la Semana Santa. Esa ha sido la propuesta", indicaba este lunes el consejero de Murcia, Juan José Pedreño. También el consejero de Extremadura, José María Vergeles, apostó por no correr "en exceso" y ceñirse a lo que determine la Ponencia de Alertas, es decir, después de Semana Santa.

Desde el País Vasco, su consejera, Gotzone Sagardui, también apelaba a la recomendación a los expertos de Salud Pública, que de momento no han presentado oficialmente su propuesta. "No es una cuestión de ser partidario o no, se trata de conocer primero cuál es la propuesta, cuál es la recomendación de las personas expertas que hacen el seguimiento diario y exhaustivo de la evolución de la pandemia de la oportunidad de las medidas como es el caso de uso de la mascarilla, pero no solo en Euskadi ni en el entorno del Estado, sino en el entorno mundial", señaló.

Antes de Semana Santa

Por el contrario -e inusualmente alineada con el Gobierno- en la Comunidad de Madrid recuerdan que llevan semanas pidiendo que se pueda estar sin mascarilla en espacios cerrados, salvo en hospitales, en los centros sociosanitarios y en el transporte público.

Cataluña, que hace más de un mes inició la cruzada para poder retirarlas al menos dentro de las aulas, también "apretará" ahora para que la mascarilla pase a la historia, de manera general, antes de Semana Santa, según su conseller de Salut, Josep Maria Argimon.

También Canarias apuesta por eliminarlas ya la próxima semana -es decir, antes de Semana Santa- excepto en las situaciones que también describe Madrid.

IA ligeramente al alza y variante XE

La retirada de la mascarilla en interiores es una decisión que le corresponde al Gobierno, aunque el presidente, Pedro Sánchez, aseguró que la consultaría con expertos y con las comunidades. Una de las oportunidades podría ser este miércoles, en una reunión con una agenda extensa pero en la que se mantienen dos puntos tradicionales de la pandemia, el análisis de la situación epidemiológica y de la vacunación contra la Covid. En este último tema, este martes hubo una reunión de la Comisión de Salud Pública, que concluyó haciendo un llamamiento sobre

"la importancia de completar las pautas de vacunación, tanto en población pediátrica como en las dosis de recuerdo".

Esta conversación tendrá lugar justo después del cambio en la vigilancia de la pandemia, que se plasma en una nueva manera de ofrecer datos dos veces a la semana -la periodicidad diaria quedó atrás ya hace semanas-. Desde el viernes pasado, a incidencia acumulada se cuenta solo entre los mayores de 60 años y el informe es más exhaustivo sobre la ocupación de hospitales y ucis y fallecimientos. En cuanto los contagios, el dato de este martes arrojaba una incidencia a 14 días de 462 entre los mayores de 60 años, tres más que en el anterior informe, el viernes pasado. A este respecto, la Comisión de Salud Pública constató este martes la "estabilización de manera generalizada" de la pandemia en todas las comunidades.

También después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya alertado de una nueva variante, denominada XE, mezcla de Omicron y su variante 'sigilosa', que podría ser más contagiosa que ellas dos juntas.

Investigación sobre la pandemia

También dentro de los temas Covid, Darias informará a los consejeros de los "avances" en la llamada "evaluación del desempleño del Sistema Nacional de Salud frente a la pandemia Covid-19", el nombre que se le dio a la respuesta que dio el Gobierno a la petición que, allá por el verano de 2020, hizo en la revista científica The Lancet una veintena de especialistas en Salud Pública y Epidemiología españoles, para que hubiera una investigación independiente de por qué España estaba entre los países más afectados por el coronavirus.

Desde entonces, el proceso ha avanzado muy lentamente. Hasta octubre de 2020 el Gobierno no accedió a hacer esa evaluación por medio de unos expertos que Ministerio y comunidades no acordaron hasta septiembre del año pasado. Entonces, Darias pidió dejarlos trabajar. Seis meses después, el Consejo Interterritorial escuchará algunas -o todas- de sus conclusiones.

Fuera de la agenda Covid, el Consejo Interterritorial de Sanidad de este miércoles aprobará el plan de trabajo para la Transformación Digital de la Atención Primaria y los criterios para seleccionar los proyectos para ello y dará luz verde a un acuerdo para crear dentro de su seno una comisión específica "frente a violencia de niños, niñas y adolescentes".