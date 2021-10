La mejora de la situación epidemiológica se ve en los datos de incidencia, en la retirada de las restricciones de aforo y horarios y también en algo menos cuantificable con cifras y titulares pero no menos significativo: la agenda de la ministra de Sanidad y, con ella, la de las comunidades. Carolina Darias está centrada ya en una agenda 'no-Covid', es decir, en cuestiones que no tienen que ver con la pandemia. Aunque no da por terminada la crisis por la Covid, ahora sus prioridades ya son otras y tienen que ver particularmente con la captación de fondos europeos para cuestiones sanitarias, en ultimar la estrategia de salud mental y cerrar con las comunidades el plan de acción para reforzar la Atención Primaria que debe estar listo antes de que acabe el año.

La entrada de España en zona de bajo riesgo de Covid ha asentado la agenda no-Covid en el Ministerio, donde de momento no causa excesiva preocupación la oscilación que ha experimentado en los últimos días la incidencia acumulada, que desde 40 casos por cada 100.000 habitantes ascendió a principios de semana a 42, volvió a bajar a 41 y este viernes se situaba en 44,49. Según indican en Sanidad, se trata de variaciones pequeñas sobre una muestra que también lo es y que, además, no se está traduciendo en un aumento de hospitalizaciones.

En este sentido, lo que ha quedado aparcado es el proyecto para reformular el documento de acciones coordinadas frente a la Covid, el conocido 'semáforo' de restricciones. Tras meses pidiendo una actualización a Sanidad, las comunidades iniciaron el mes pasado la desescalada por su cuenta y Darias anunció una actualización, más encaminada a fijar criterios para dar marcha atrás si fuera necesario, en caso de que la situación empeorara. De momento no lo ha hecho y aunque los expertos de la Ponencia de Alertas Sanitarias del Ministerio siguen trabajando en ello, no se espera de momento ninguna conclusión sobre algo que ya no es prioritario para la ministra.

Sí lo son tres cuestiones concretas, prioritarias en estos momentos para la ministra y que también tienen consecuencias en las comunidades, con las que el Ministerio espera mantener una interlocución, si no tan intensa como por la pandemia, sí más frecuente.

El primero tiene que ver con las inversiones del Plan Inveat, dotado de 792 millones de euros para equipos sanitarios de alta tecnología. Figura dentro de la partida destinada a Sanidad del Plan española de Recuperación, para la que el Gobierno plantea captar más de 1.000 millones de euros del fondo de la UE creado para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

Fuentes de Sanidad destacan que "nunca" ha habido tanto dinero para destinar a la renovación de equipos de diagnóstico como mamógrafos, tomógrafos y escáneres, que en España presentan un elevado nivel de obsolescencia y con un número "claramente inferior" a la media de la UE de equipo por millón de habitantes, según el propio Ministerio.

Salud mental y atención primaria

Por otra parte, Darias dará prioridad en los próximos meses a la salud mental y a la estrategia que presentó el presidente, Pedro Sánchez, hace unas semanas en Moncloa. Se destinarán 100 millones de euros y se reforzará el teléfono contra el suicidio pero, según señalan en el Ministerio, todavía hay que concretar. Por una parte, detallar el reparto por comunidades y, por lo que respecta al departamento de Darias, lanzar las campañas de sensibilización para visibilizar los problemas de salud mental, para poner el "acento" sobre una cuestión que "durante años no estaba en la agenda de nadie", lamentan en el Ministerio.

Por otra parte, Darias tiene en cartera la aprobación de un real decreto para crear la especialidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente, que se espera que vea la luz en breve.

La tercera prioridad de Darias para los próximos meses es sacar adelante junto con las comunidades el plan de acción de Atención Primaria que debería estar listo antes de que termine el año. Así se comprometieron a hacer la ministra y los consejeros en la reunión monográfica que celebraron a principios de octubre en Gran Canaria, ha "atender" las necesidades de este nivel asistencial, para lo que el Ministerio ya está ultimando una propuesta que no tardará mucho en llegar.