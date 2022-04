El Gobierno achaca a "defectos de coordinación entre juzgados" el asesinato del niño de 11 años en Valencia

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, achacó este lunes el supuesto asesinato del niño de 11 años en Valencia, presuntamente acuchillado por su padre, a "defectos de coordinación entre juzgados" .

Rosell, en declaraciones a RNE recogidas por Servimedia señaló que estos casos no deberían pasar nunca y remarcó que "no se ha hecho el esfuerzo de revisar los regímenes de visita" de los padres maltratadores, a pesar de que la reforma del Código Civil prescribe que un padre maltratador no puede ver a sus hijos.

En este sentido, destacó que es necesario mejorar la legislación para los casos de violencia vicaria, cuando un padre mata a su hijo para hacer daño a su expareja. La ley, explicó, no contempla ayudas para las madres, ni reparación. Aseguró que se está trabajando para que obtengan una reparación económica por el daño sufrido, además de asistencia psicológica. "Pero otras madres también nos piden cambiar el apellido de sus hijos porque no pueden llevar el apellido de su asesino, es algo muy traumático. Tenemos que cambiar estos aspectos en la legislación", agregó.

También recordó Rosell algunos casos como el de Ángeles González Carreño, a quien su expareja mató a su hija y que ha conseguido la primera condena por violencia de género en contra de España ante instancias internacionales y el de las niñas de Tenerife o la niña de Lavapiés que quizás estarían vivas si no se hubiera permitido al padre verlas.

En relación con el asesinato del menor de Sueca, Rosell ha asegurado que todavía no se sabe "si había régimen de visitas establecido antes o después de la condena de violencia de género", pero ha insistido en que "un maltratador no puede ser buen padre".

Revisar la ley "podría salvar vidas"

"La ley dice que debe suspenderse, que los regímenes de visitas que existieran se suspenderán; me temo que en general no se ha hecho ese esfuerzo de revisar todos esos regímenes de visitas con la mayor prontitud como cuando entra en vigor un Código Penal, esa reforma del Código Civil que ya lleva muchos meses, entró en vigor en septiembre de 2021 y su revisión podría salvar vidas", ha añadido.

En el caso de que no haya sentencia condenatoria, los jueces podrían aplicar una privación cautelar, "pero siempre será mejor reparar un régimen de visitas que tratar de reparar una infancia rota o de reparar un asesinato".

Para Rosell todavía se puede mejorar la legislación de violencia de género en relación con la violencia vicaria, por ejemplo facilitando que las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus padres sean consideradas víctimas directas y puedan acceder a las ayudas contempladas en la ley.

"Faltan cosas en las ayudas, estas madres necesitan ayudas psicológicas y económicas, nos reclaman el cambio de apellidos, que lleves el apellido de tu asesino si se hace un homenaje a los niños es todavía más traumático", ha aseverado