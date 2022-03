Una oficina de la misión de asesoramiento de la Unión Europea en Mariúpol, Ucrania, fue bombardeada por las Fuerzas Armadas rusas este martes, según aseguró el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell. "La oficina y el equipo han sufrido daños importantes. Ningún miembro de la misión o contratista ha resultado herido", informó.

Mientras tanto, de las negociaciones entre Rusia y Ucrania que tuvieron lugar este martes en Estambul trascendió que Moscú limitará la actividad militar en Kiev y Chernígov para que las conversaciones puedan prosperar, aunque el Kremlin insiste que no se trata de un alto el fuego. Estados Unidos, no obstante, considera que ese repliegue "no es real", sino un rearme, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó el anuncio ruso de "positivo", aunque dejó claro que su país no reducirá las defensas, porque "los bombardeos siguen".

El Gobierno ruso, además, dio a entender que no reclamará la "desnazificación" de Ucrania y que aceptaría que entrara en la Unión Europea si renuncia a ingresar en OTAN y adopta una postura "militarmente neutral". Finalmente, las negociaciones no continuarán este miércoles y las delegaciones se marcharon de Turquía.