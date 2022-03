La guerra no llega a los expatriados en España: "Ucranianos y rusos somos amigos, siempre hemos sido hermanos"

Maria Grigorieva y Maria Podpalova dialogan distendidamente en ruso antes de comenzar la entrevista. Grigorieva tiene 28 años y lleva 10 en Madrid, Podpalova tiene 21 y lleva cinco en la ciudad. La primera es rusa, la segunda ucraniana. Las dos están atravesadas, cada una a su manera, por una tragedia que está teniendo lugar a 3.000 km de su casa pero que dejará una profunda huella en su vida.

Desde hace un mes, son dos miembros más de la diáspora de dos países que se enfrentan en una guerra que ha costado ya la vida a miles de sus compatriotas y ha roto los lazos entre dos países que fueron uno hasta hace tan solo tres décadas.

"Cada mañana empezamos a llamar y a preguntar qué tal están", declara Podpalova, sin poder reprimir del todo las lágrimas. Su hermano se encuentra con su esposa e hija en el pueblo donde creció ella misma, en las cercanías de Jersón, territorio ocupado por las tropas rusas.

Duermen en sótanos y apenas salen. Cuando tienen cobertura, le mandan escuetos mensajes confirmando que siguen con vida. "Están encerrados y no pueden ni salir ni nada porque es muy peligroso. Unos chicos que querían salir de la ciudad ya están muertos", declara Podpalova.

"Yo también lo pasé bastante mal, aunque entiendo perfectamente que no puedo opinar sobre los ucranianos porque no soy ucraniana ni tengo familiares ahí", explica Grigorieva, que asegura que "nunca había distinguido entre quién es ucraniano, quién es ruso o quién es bielorruso", naciones rusoparlantes que convivieron, hasta 1991, en la Unión Soviética.

Esta joven rusa ha condenado abiertamente la invasión por redes sociales, ganándose la enemistad de muchos antiguos amigos y compañeros de escuela que siguen en Rusia.

"Compañeros de mi clase del colegio con los que he estudiado 10 años, me dicen: 'Pero qué dices, si tú no entiendes lo que está pasando'", asegura Grigorieva. "Incluso recibí un mensaje de un excompañero diciéndome que doy asco, que soy una traidora y que son nazis: ‘Los tenemos que exterminar'".

Maria Grigorieva, que creció en San Petersburgo, la ciudad natal de Putin, ha sido muy crítica con la invasión a través de sus redes sociales. Jorge París

"Muchos rusos están apoyando a Ucrania"

Esta ruptura emocional entre Ucrania y Rusia no parece haber llegado, al menos de manera generalizada, a las comunidades de ambas nacionalidades en España.

"Aquí tenemos muchos amigos rusos, ellos también están apoyando a Ucrania, están ayudando a refugiados, viendo cómo pueden acoger personas en su casa o ayudar con los niños", declara la ucraniana Podpalova. "Pero también tenemos unos familiares en Rusia y estamos muy enfadados con ellos porque dicen que somos terroristas, que somos nazis".

Grigorieva, que creció en San Petersburgo, la ciudad natal del presidente ruso, Vladimir Putin, no ha sentido discriminación a pesar de que la opinión pública y los medios de comunicación españoles simpatizan de manera abrumadoramente mayoritaria con Ucrania en el conflicto.

"Yo soy bastante sociable, hablo con la gente en la tienda, en el taxi y nunca me ha dado vergüenza decir que soy rusa. Ahora sí, a veces lo digo con un poco de sospecha, a ver cómo van a reaccionar", admite Grigorieva. "Pero veo unas reacciones bastante adecuadas porque yo creo que la gente que piensa entiende perfectamente que no son todos (los rusos). En mi caso, yo no he elegido a mi presidente".

Maria Podpalova ha participado en la recogida de ayuda humanitaria para enviar a su país, Ucrania, donde vive actualmente su hermano. Jorge París

"No todos los rusos apoyan a Putin"

La última vez que Podpalova pisó su Ucrania natal fue hace tres años. Ahora es consciente de que, cuando vuelva, todo habrá cambiado. "Quiero pensar que esto acabará en unos días o en unos meses, no quiero pensar que esto pueda durar más de unos meses, porque después ya casi no habrá ciudades, no habrá casas, no habrá nada", se lamenta.

"No quiero que nuestra gente esté enfadada con los rusos, en Rusia hay muchas personas bonitas y somos amigos, somos como hermanos, Ucrania ha sido siempre hermano de Rusia y ahora… No somos nada".

Grigorieva, por su parte, no se muestra tan optimista sobre el futuro y es consciente de que nunca volverá a su país: "No pienso volver jamás, no tendré la oportunidad". Cuando se le pregunta por cómo cree que se sucederán los acontecimientos solo prevé dos salidas.

"Creo que hay dos opciones. Una es que lo va a conquistar, que Putin se lleve a Ucrania. La otra, la mejor para mí, personalmente, es que haya un impeachment, pero no va a ocurrir, así que casi no me lo creo", declara esta joven rusa.

Su gran objetivo es que se sepa que existe una oposición a la guerra entre una parte de los rusos en un país en el que está legalmente prohibido definir la invasión como guerra y donde se está reprimiendo con firmeza a cualquier voz que se salga del discurso oficial.

"No todos los rusos han elegido al presidente que está gobernando ahora mismo, no todos los rusos lo apoyan, incluso los que lo apoyan no saben por qué y lo hacen o por miedo o por desinformación", declara. "Quiero que sepan que no es Rusia la que está atacando a Ucrania, es Putin el que está atacando a Ucrania".