Ucrania aguanta el pulso a Putin tras un mes de invasión pese a la devastación de sus grandes ciudades y un éxodo masivo

En la madrugada del 23 al 24 de febrero mucha gente se fue a dormir con la tranquilidad de que el mundo, con sus muchos problemas, seguía siendo un lugar seguro. Pero al porcentaje de la población que no puede experimentar esa sensación se unió aquella noche la sociedad ucraniana, asediada desde las cuatro de la mañana por una invasión rusa declarada en base a la idea de Vladimir Putin de recuperar el reino que él cree perdido. Ha pasado un mes: un mes de guerra, un mes de destrucción, un mes de oscuridad, un mes después del que Ucrania ya es la sombra de lo que fue.

"Es difícil conocer realmente cuál era el plan de operaciones de Putin", explica a 20minutos Félix Arteaga, investigador del Real Instituto Elcano, pero sí está claro "que era muy ambicioso" y que ha "fracasado en casi todos sus objetivos". Los porqués para el experto son varios. "Les ha faltado empuje suficiente para forzar la rendición de Kiev o poner en aprietos a las tropas ucranianas", dice, antes de poner el foco en que Moscú "no ha conseguido superioridad aérea" para proteger los avances terrestres ni "poner en aprietos a Zelenski", que también parecía una meta prioritaria.

"Tiene mérito lo que están haciendo las fuerzas ucranianas, pero es sobre todo un fracaso de la estrategia de Rusia. Deberían repensar en agrupar sus fuerzas, pero operan en un frente muy extenso y no se ve que se acerquen refuerzos significativos", añade Arteaga, que habla de un evidente "estancamiento" y considera que el Kremlin ahora tratará de "consolidar lo que ya tiene controlado", en ciudades como Jersón.

De cara a los próximos días y semanas, el investigador avisa: "Rusia no va a dejar una victoria a medias. Necesitan una victoria contundente y lo que tienen ahora no lo es". En este sentido, dice, "el tiempo juega en contra de Putin" porque cuanto más se alargue en conflicto, más inestabilidad se generará. "La gente no ve la victoria y eso, unido al malestar social que ya hay, se va a volver en contra" del Gobierno, sentencia Arteaga, que en un escenario tan drástico ve abierta "cualquier posibilidad" en el uso de armas de destrucción masiva como las químicas.

Para José Luis Orella, profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, a Moscú "le está contando" porque contaba con una intervención "poco cruenta". Apunta que Putin está intentando "evitar ataques indiscriminados" a civiles y se ha centrado en zonas que en teoría "serían favorables para Rusia" en el caso de organizar una Ucrania prorrusa. "Ahora necesita mucha más gente para tomar un control más exhaustivo del territorio", sostiene. En el lado de Ucrania, Orella apunta que la resistencia tan grande se debe "a la llegada masiva de armamento" y también a que Rusia pudo subestimar la respuesta de Kiev. "Se está consiguiendo, por lo que nos llega, una unanimidad defensiva de gran parte de la población ucraniana", añade, acrecentando el componente de defensa nacional. "Para muchos es su propia guerra de independencia".

Sobre un posible acuerdo de paz, Orella asume que las cesiones "tendrán que llegar por las dos partes". En el lado de Rusia podría darse la asunción de un modelo como el de Bosnia Herzegovina para Ucrania, "pero no sé si ese extremo podría aceptarlo Occidente, porque sería solo congelar el problema". En cuanto al Donbás, puede darse que Rusia se anexione esos territorios "y deje una Ucrania más pequeña pero proeuropea".

En palabras de Álvaro de Argüelles, analista de geopolítica de EOM, Putin ha sido "un poco víctima de su propia narrativa". ¿Por qué? "Estaba convencido de que los ucranianos no tenían ninguna identidad nacional, ninguna voluntad de luchar y que estaban sometidos a una especie de Gobierno tiránico", añade. En la medida en la que parte de eso, "todo lo demás está mal ejecutado". Y también, por otra parte, dice el analista, "ha subestimado el apoyo occidental".

Resume además estas semanas de forma muy gráfica: "Lo que estamos viendo es que un pequeño grupo de soldados ucranianos, con las armas que suministra Occidente, dispara y frena el avance ruso, destrozando material". La pretensión de conquistar todo el país en cuestión de horas y las armas con las que está contando Ucrania, termina Argüelles, han provocado que "el plan inicial de Moscú fracase", sobre todo en cuanto a la idea "de tomar Kiev en pocos días, algo que, como hemos visto, no ha sucedido".

Otro frente derivado de la guerra es el humanitario. El número de refugiados supera ya las tres millones y medio de personas y los desplazados internos son más de seis millones. Cristina Schaver, profesora de migración y asilo en la Universidad CEU San Pablo, explica que la respuesta dada por la UE "es la correcta, y pone en evidencia lo factible que es para el conjunto de Estados recibir a refugiados" y ve como una buena noticia que el mecanismo se activase "muy rápidamente". Pero, al mismo tiempo, deja en evidencia que esta misma vía no se invocó antes "porque no se quiso" en otros conflictos. La experta considera que es "una pena" que se haya esperado tanto para recurrir a este mecanismo de recepción.

"Se están haciendo todos los esfuerzos para que las personas que salen de Ucrania no tengan que quedarse en campamentos de refugiados, y eso es una buena noticia", pero eso no se ha hecho, dice, "en otros casos con las mismas condiciones" con personas de otros países y otras regiones del mundo. "Tengo la esperanza -termina Schaver- de que no se den pasos hacia atrás" en la gestión migratoria de la UE y se vuelva a las recetas de 2015. "Ahora se identifica como una crisis para los ucranianos y no para los Estados miembros que reciben a los migrantes", acaba.

¿Y las sanciones de Occidente han tenido efecto? Para María Vallés, doctora especializada en medidas restrictivas de la Unión Europea, "podemos concluir que un mes es muy poco tiempo para saber si son efectivas o no" porque "corremos el riesgo de analizarlas de manera individual" y son algo que "no se puede ver de forma aislada". El planteamiento es "integrado" y tienen que ir "acompañadas de otros elementos". La experta cree que "desde el punto de vista más internacional sí que están teniendo un impacto positivo, porque para el ciudadano sí que se está dando una respuesta" ante una guerra.

"Poco a poco, y es un camino muy largo, se está respondiendo, y la realidad es que son las más ambiciosas que se han dado", continúa. Vallés duda que vayan a mucho más, pero considera que si se alarga el conflicto "su efectividad se notará como mayor", aunque reconoce que en el ámbito energético "los Estados miembros no están preparados" para aplicar más medidas. "Cuando duran es cuando realmente son molestas", y pone el ejemplo de Irán, con quien las sanciones perduraron (y perduran en el tiempo). "¿Tu músculo como país cuánto puede durar? Por mucho que Rusia estuviera preparada, no hay normalidad con las instituciones sancionadas", termina. Esa normalidad, concluye, "pasa por sentarse a negociar". Las sanciones, al fin y al cabo, "son un motor de cambio" y ahora se ha abierto "un melón" de cara al futuro.

El factor comunicativo también está siendo clave. En este sentido, Sergio Príncipe, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que el bloqueo de Sputnik y RT en Occidente es "una medida más cosmética que otra cosa". Está claro que la visión del Kremlin es "la que amplifican estos medios" y en ese sentido "nadie debería darse por sorprendido", pero en la escalada de la UE con las sanciones "esta ha sido una medida más". En cuanto a su efectividad, Príncipe se pregunta "cuánta gente veía RT y Sputnik en la UE", y a partir de ahí decidir si ha sido útil o no hasta ahora. "No sé hasta qué punto es eficaz si muchas veces han sido medios que han pasado siempre desapercibidos", sentencia.