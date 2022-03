Los barrios madrileños de Peñagrande (Fuencarral-El Pardo), Valdezarza (Moncloa-Aravaca), San Isidro, Comillas y Opañel (Carabanchel); Moscardó, Almendrales, Pradolongo y Zofio (Usera) aún no tienen parquímetro. Todos ellos son zonas que limitan con el centro de la capital y, por eso mismo, sus calles son aprovechadas por vehículos que acuden a diario a trabajar a Madrid: aparcan gratis y cogen el transporte público, como si de un aparcamiento disuasorio se tratase. Algunos, incluso, estacionan sus vehículos por la noche para escabullirse del tique, que vuelve a ser necesario a las 9.00 horas.

Por esta misma razón, el equipo de José Luis Martínez-Almeida incluyó en su nueva ordenanza de movilidad la posibilidad de extender el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a estos barrios, donde los residentes se encuentran perjudicados por la altísima presión de ciudadanos que van a aparcar a esas zonas. Una implantación que siempre se haría a través de la consulta vecinal. Y aunque el aparcamiento sea un problema para la mayoría de vecinos, no todos entienden que esta sea la solución.

Los nueve barrios anhelan la vuelta de las Zonas de Aparcamiento Vecinal (ZAV), el anterior sistema que existía con Carmena y que ya no contempla la ordenanza que entró en vigor en 2021. También coinciden en que, como asociaciones vecinales, votarían en contra de esta medida, aunque reconocen que hay otros vecinos que lo prefieren. Por este motivo, están a la espera de que se inicie la consulta, porque de querer el parquímetro tendrán que solicitarlo antes de 2025.

Valdezarza

A inicios de años llegó el SER a una pequeña parte del barrio. Concretamente a Santo Ángel, porque así lo solicitaron hace años los vecinos. Sin embargo, el grueso del barrio dice seguir sin querer el SER. "No tiene más sentido que el recaudatorio", explica el portavoz de la asociación vecinal Poetas Dehesa de la Villa, Ángel Cuéllar. Los vecinos de este barrio continúan con la incertidumbre de si tendrán o no el parquímetro, dado que la Junta de Distrito aún no ha iniciado la consulta. "Pero no parece que tengan intención de implantarlo, porque recientemente nos han repintado las plazas blancas", dice el portavoz.

Moscardó

También el barrio Moscardó está a la espera que se inicie la consulta. "Los vecinos queremos ser escuchados porque ¡claro que tenemos un problema de aparcamiento'", dice el portavoz de la asociación de Moscardó. Aunque este vecino de Usera no crea que el SER sea la solución al problema, sí piensa que pueda haber vecinos que lo quieran. Por eso, la encuesta será la manera de conocer qué opina la mayoría. Eso sí, "me dijeron que posiblemente en esta legislatura no se instale el SER a la espera de saber cómo funciona la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica", comenta.

Pero si finalmente el SER llega al barrio, la asociación pide que para asegurar que los vecinos puedan aparcar al salir de sus trabajos por la tarde noche, se amplíe el horario del SER hasta las 22.00 horas, de manera que no puedan aparcar personas ajenas al barrio. También, ampliar las plazas verdes para tranquilizar a los vecinos residentes, que no verían mermada su posibilidad de aparcar.

San Isidro

A la asociación de vecinos de San Isidro no les han dicho "nada de nada", responde sobre si la Junta les ha consultado su postura. En todo caso, la adelanta: "No estamos de acuerdo porque, ¿para qué sería: para cobrar a quienes vengan de fuera o a los propios residentes?", dice recordando el sistema de aparcamiento vecinal que dejaba gratis las plazas a residentes.

Almendrales

Aunque la asociación La Unión de Almendrales se oponga al parquímetro, sabe que hay muchos otros vecinos del barrio que sí querrían tenerlo. Así que, al igual que en Moscardó, para saber el sentir mayoritario, la asociación insta al Ayuntamiento a recoger firmas. "Si hacen una consulta, sabremos el resultado".

Comillas y Opañel

Desde que los vecinos de Carabanchel conocieron los planes del Ayuntamiento, nadie se ha puesto en contacto con ellos. El tema está "semiparalizado", sostiene la asociación Comillas, en nombre de ambos barrios. "Hay vecinos que lo querrán y otros no, pero el SER no es nuestra prioridad ahora mismo", insiste aludiendo a otras demandas de centros de salud públicas.

Zofío

Este barrio no está de acuerdo con el SER, por un motivo claro: el problema para aparcar lo tienen por las noches, cuando este sistema está desactivado. Así, el parquímetro no solucionaría los problemas de estacionamiento, como tampoco el de la contaminación. Para ello habría que implantar alternativas, como el refuerzo de transporte público, la llegada de BiciMad, aparcamientos para motos o el soterramiento de la A-42. Unas propuestas de la asociación Zofío que ya transmitió al área de Medio Ambiente y Movilidad. "Que va, no nos han respondido", lamenta esta asociación de Zofío y la más próxima a Pradolongo.

Peñagrande

El barrio está desconcertado sobre la falta de respuestas cada vez que se han puesto en contacto, bien con la Junta o con cualquier partido político. "Es chocante que ningún grupo municipal nos sepa explicar nada de la consulta pública o de la implantación o no del SER". La única certeza que tiene la asociación del barrio de Peñagrande es que los vecinos no están de acuerdo con el parquímetro. ¿Cómo lo saben? "Hicimos una consulta privada en el barrio en la que participaron 650 personas. De estas, tan solo unas 80 dijeron que sí estaban a favor del SER".

¿Cómo y quién decide si llega el SER?

Las Juntas de Distrito son las que tienen que iniciar el proceso de escucha a los vecinos. Y cada una elige el sistema. Por ejemplo, Ciudad Lineal ha optado por una consulta ciudadana, y otros, como Latina, lo llevaron a Pleno previa consulta a las asociaciones de vecinos, explican las fuentes municipales a este medio. Tampoco tienen un calendario fijado para empezar el proceso. Por eso, son las Juntas las que tienen que informar a sus vecinos antes de 2025.