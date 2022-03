Los barrios madrileños de Ventas, Colina y Atalaya instalarán parquímetros a partir de junio

El parquímetro se extiende por el distrito madrileño de Ciudad Lineal. El servicio de estacionamiento regulado (SER) se implantará en los barrios de Ventas, Colina y Atalaya a partir de junio. Porque tal y como ha indicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, así lo han querido los vecinos.

Y es que la ordenanza de movilidad que aprobó el Ayuntamiento en septiembre de 2021 incluye la ampliación del SER en aquellos barrios donde exista mayor tensión en cuanto a la oferta y demanda de estacionamiento. Es decir, en aquellos barrios donde los residentes se encontraban perjudicados por la altísima presión de ciudadanos que iban a aparcar a esas zonas.

Una implantación que siempre se haría a través de la consulta vecinal. "Y eso es lo que ha sucedido a lo largo de las dos últimas semanas en Ciudad lineal", asegura el delegado. Los resultados de la consulta pública dan por aprobado el parquímetro en Ventas, donde la respuesta vecinal ha sido "abrumadora". De ahí que será la primera zona a la que llegue, con más de 6.500 plazas de residentes.

Pero no la única. A la espera de verificar los datos y, por tanto, de que sean definitivos, los barrios de Colina, Atalaya y Ventas también tendrán este servicio antes de verano. Asimismo, la consulta continúa abierta en otros cuatro barrios: Quintana, Concepción, San Pascual y San Juan Bautista, donde todavía no tienen los datos definitivos, señalan fuentes del distrito de Ciudad Lineal.

"En los próximos tres meses se ampliará y en este periodo de tiempo nos contactaremos con las empresas que hagan los parquímetros e informaremos por carta a los vecinos sobre las ventajas de este servicio y cómo realizar la gestión", ha respondido el delegado sobre los próximos pasos a seguir.

Sin embargo, Pueblo Nuevo y Costillares no tendrán esta ampliación porque ha habido una posición "desfavorable", informa el distrito. "La mayoría de vecinos estaban en contra porque no hay tanto problema de aparcamiento, somos un barrio obrero y son 120 euros al año que la gente no está dispuesto", cuenta a 20minutos el presidente de la asociación de vecinos de Pueblo Nuevo, Alfonso Palomo. A su juicio, los residentes de esta zona apostaban zonas de aparcamiento vecinal, un sistema que ya no contempla la nueva ordenanza.

Aun sabiendo que no pueden acceder al aparcamiento para vecinos, estos rechazan el SER, por ahora. "Entendemos que en Ventas sí quieran el parquímetro porque está cerca de la M-30 y la gente va ahí a aparcar", valora. Pero precisamente el hecho de que lleguen las zonas verdes y azules a Ventas hará que la nueva zona límite sea la suya. Por eso, Palomo no descarta que en unos años los vecinos de Pueblo Nuevo sí pidan el SER.

Nuevas zonas Ser Madrid Henar de Pedro

La futura incorporación de estos barrios al servicio SER se suman a la de Puerta del Ángel y Los Cármenes (Latina), que tendrán parquímetro en abril. De este modo, a partir de verano el Ayuntamiento ya habrá extendido las plazas azules y verdes hasta en 11 de los 20 barrios que planeó hace un año. Aún queda por iniciar la consulta en Peña Grande (Fuencarral-El Pardo), Valdezarza (Moncloa-Aravaca), San Isidro, Comillas y Opañel (Carabanchel); Moscardó, Almendrales, Pradolongo y Zofio (Usera).