Madrid empieza a multar a quien circule sin permiso por Plaza Elíptica: ¿cuánto es la multa? ¿qué zona está restringida?

La etapa de los avisos finaliza y esta noche, a partir de las 23.59, comienza la fase de las sanciones. Los conductores que accedan indebidamente a la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZDEDEP) Plaza Elíptica podrán ser multados a partir de este martes si son 'cazados' por las 25 cámaras activadas para controlar que ningún vehículo sin etiqueta vuelva a entrar en una de las estaciones más contaminantes de la capital.

Se pone fin así a la etapa informativa, dos meses que han servido para captar matrículas e informar de las novedades a quienes incumplieron. El mismo proceso que siguió la nueva zona de bajas emisiones de Centro, cuyas cámaras se activaron en septiembre, pero no comenzaron a sancionar hasta el 11 de diciembre.

Restricciones en Plaza Elíptica Carlos Gámez

¿Cuál es el fin de esta nueva restricción?

Plaza Elíptica es la única estación de las 24 que hay en la red municipal que superó en 2020 los límites de dióxido de nitrógeno que marca Europa para garantizar un aire saludable. Es más, podría estar al límite de incumplir, por undécimo año consecutivo, los 40 g/m3 de dióxido de nitrógeno (NO2) establecidos en la directiva europea para el Valor Límite Anual (VLA). Algo que se sabrá el 31 de diciembre.

De ahí la creación de una nueva zona de bajas emisiones cuya particularidad es que solo restringe el acceso a los más contaminantes. El objetivo del área de Medio Ambiente y Movilidad es que se reduzca el tráfico un 18%, llegando a eliminar 1.472 vehículos en hora punta de la mañana. A diferencia de la zona Centro, en esta sí pueden entrar ni a los que tengan distinto ambiental ECO, Cero, B y C sin necesidad de tener que dejar el vehículo en un aparcamiento.

¿Cuál es el perímetro?

La zona está delimitada por las vías de Faro, avenida de Abrantes, calle Portalegre, avenida de Oporto, travesía de Antonia Lancha, calle Santa Lucrecia, calle Antonio Leyva; calle de Arlanza, lateral paseo de Santa María de la Cabeza en sentido entrada a Madrid hasta puente de los Capuchinos, calle Manuel Noya, calle Cerecinos, calle Fornillos, calle Ricardo Beltrán y Rozpide hasta el número 8, avenida Princesa Juana de Austria en sentido entrada a Madrid y la calle Vía Lusitana intersección con calle Faro cruzando el parque de la Emperatriz María de Austria.

¿Quién no puede entrar?

Todo vehículo, tenga o no etiqueta ambiental, puede circular por el perímetro anteriormente descrito que estará señalizado por pintura roja. Sin embargo, los A -diésel matriculados antes del año 2006 o gasolina previos al año 2000- no pueden acceder al interior de esta, incluyendo el tramo de la autovía A-42. Dicho de otro modo, los que no tengan etiqueta no pueden rebasar la línea roja.

¿Quién queda exento?

Hasta el 31 de diciembre de 2024, los residentes de los barrios de Abrantes, Opañel y Comillas (Carabanchel), de Moscardó y Zofío (Usera) con vehículos A adquiridos antes del 1 de abril de 2021 no se ven afectados por las nuevas restricciones. Solo quienes hayan heredado el vehículo por fallecimiento con posterioridad a dicha fecha, quedan exentos de esta regla.

También estarán exentos hasta 2025, los comerciantes cuya actividad se desarrolle en un local, oficina o mercadillo municipal situado en el interior la zona. Por último, los vehículos que cuenten con la tarjeta de estacionamiento para Persona con Movilidad Reducida (PMR) también pueden disfrutar de esta moratoria hasta el 31 de diciembre de 2024.

¿Dónde se encuentran las 25 cámaras?

Están situadas en la calle de Marcelo Usera 150 (dos), Juan Español, 38; San Nicomedes, 143; A-42 sentido Toledo (dos) y sentido Madrid (dos); paseo de Santa María de la Cabeza, 168 (dos); Antonio Leyva, 86 (dos); Évora, 14; Antonia Lancha, 7; avenida de Oporto, 6 (dos); Viana, 3; avenida de Abrantes frente al 1 y 15; Vía Lusitana, 56 (cuatro), y avenida Princesa Juana de Austria (dos).

¿Cuál es la ruta alternativa para quienes entran a Madrid por la A-42?

-M-40 en sentido A-4 para dirigirse a la avenida de Andalucía y M-30 o avenida de Córdoba.

-Avenida de los Poblados para dirigirse a la avenida de Rafaela Ybarra hacia la calle Marcelo Usera.

-M-40 sentido A-5, para dirigirse a Vía Lusitana hasta su cruce con la calle Faro y, desde este punto, existen múltiples alternativas para rodear la zona de bajas emisiones, una de las cuales es tomar la calle de la vía sentido avenida de Oporto hacia la calle Antonio Leyva.

-Av. de los Poblados para dirigirse a Vía Lusitana análogamente al itinerario anterior.

¿Cuál es la ruta alternativa para quienes salir de Madrid desde Santa María de la Cabeza?

-Desde el puente de Praga, tomar Calle 30 sentido A-4 hacia la Av. de Andalucía -M-40 sentido A-42.

-Vía de servicio, a la altura del puente de los Capuchinos, para desviarse por la calle Baleares en sentido calle Manuel Noya y, desde ahí, dirigirse a la av. de Rafaela Ybarra, av. de los Poblados y A-42.

-Vía de servicio a la altura del puente de los Capuchinos, para desviarse por la calle de Arlanza sentido calle Antonio Leyva y, desde ahí, tomar la calle Santa Lucrecia y calle Vía.

¿Desde Marcelo Usera?

-En Marcelo Usera, girar a la izquierda para tomar la calle San Antonio de Padua hacia la calle Dolores Barranco o la calle Cristo de la Victoria, para conectar con la Av. de Rafaela Ybarra. Desde este punto, es posible realizar el movimiento oeste- este a través de la Av. de los Poblados.

-En calle Marcelo Usera, tomar la calle Manuel Noya para cruzar el Puente de los Capuchinos, accediendo al lateral del Paseo de Santa María de la Cabeza, que conecta con la calle Antonio Leyva, calle Santa Lucrecia y la calle Vía.

¿Y desde la avenida de Oporto?

-Travesía Antonia Lancha para continuar por la calle Santa Lucrecia y rodear la zona de bajas emisiones por la calle Antonio Leyva, girando a la derecha a la calle Sorbe, calle Eduardo Rivas y de esta manera desembocar en el Puente de los Capuchinos, permitiendo ir hacia la calle Marcelo Usera.

-Calle Portalegre hacia la avenida de Abrantes para dirigirse hacia avenida de los Poblados.

¿A cuánto asciende la multa?

El acceso sin permiso a la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica constituye una infracción leve de tráfico, por lo que la sanción asciende a 90 euros que podría reducirse a 45 euros si es por pronto pago. Es la misma multa que en la zona Centro.

¿Cómo estar seguro de que no me afecta esta zona?

Una pregunta que se harán muchos madrileños y cuya respuesta puede consultarse en la página www.madrid360.es. El Ayuntamiento ha habilitado esta herramienta para responder a cada caso concreto. En la pestaña 'Cómo me afecta' cualquier conductor, sea de la ciudad que sea, podrá introducir su matrícula y comprobar por qué zonas puede circular o, por el contario, cuáles tiene restringida. En el segundo caso, le indicará las convocatorias de ayudas que están abiertas, como por ejemplo, para la renovación de su vehículo contaminante. Todo en función de cada caso.