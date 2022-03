El 11% de los universitarios abandona la carrera: el precio de la matrícula y los suspensos, principales causas

El 11% de los estudiantes universitarios españoles abandona su carrera antes de terminarla, y más de la mitad de ellos lo hace después del primer año. Influyen en ese abandono factores como las circunstancias personales o socioeconómicas; pero las variables que más cuentan en la probabilidad de dejar los estudios sin concluir son dos: las asignaturas aprobadas en el primer año y el precio de la matrícula del Grado.

Así se desprende del 'Estudio sobre el Abandono de los Estudios de Grado en el Sistema Universitario Español', presentado este martes por el ministro de Universidades, Joan Subirats. La investigación -desarrollada por María Fernández, socióloga y profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)- se impulsó para identificar las causas del abandono en los estudios de grado en las universidades y poder determinar posibles medidas a poner en marcha para reducir ese porcentaje.

Para el análisis se recopilaron los microdatos del SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria), que cubren a los 1,68 millones de universitarios que hay en España. Así, redujeron la cohorte para analizar la trayectoria de los casi 240.000 estudiantes españoles menores de 30 años que ingresaron en estudios de Grado en el curso 2015-2016 (y analizar así al menos cuatro cursos), en cualquiera de las universidades presenciales. El resultado evidencia que el abandono universitario afecta al 13% del estudiantado, aunque la cifra desciende al 11% cuando se trata de universitarios con menos de 30 años.

El momento más "delicado" de cara a la continuidad en la universidad, según el estudio, es el inicio del Grado, pues más de la mitad de los que toman la decisión de dejar su carrera lo hacen después del primer año. Todo ello, entendiendo por abandono universitario como la tasa de estudiantes que se han matriculado por primera vez y no lo han vuelto a hacer durante los dos cursos siguientes, ni han titulado en un máximo de cuatro cursos a partir del primero. De este modo, excluyen de la investigación aquellas situaciones en las que un estudiante deja su carrera para cursar otra diferente, o la misma en otra universidad.

Rendimiento, precio y edad: los factores que más influyen en el abandono

El rendimiento académico del estudiante durante el primer año (las asignaturas que aprueba o no), es "con diferencia", lo que más influye en el abandono. "Cuanto menor es ese rendimiento, mayor la probabilidad", destaca la investigación. Pero hay otra variable que adquiere también un peso considerable en esa decisión de dejar la universidad, y es el precio de la matrícula del grado cursado: a mayor precio, más abandono.

La edad, según indica la investigación, causa también cierto impacto en el abandono. Pese a que para el estudio se eligieron a los universitarios menores de 30 años, los resultados muestran que, cuanto mayores son los estudiantes, mayor es la posibilidad de que deje la universidad.

Vulnerabilidad social

Ya desde un ámbito más social, el origen socioeconómico puede llegar a ser un motor de abandono. Es más fácil que un estudiante que proceda de entornos más humildes tenga probabilidades mayores de no concluir los estudios. Y lo mismo ocurre con quienes estudiaron primaria y secundaria en centros públicos y concertados. "La existencia de estas desventajas sociales, económicas y culturales hacen que no se puedan permitir no tener un buen rendimiento en la universidad", explica el estudio.

No obstante, una vez en la universidad, no se encontraron evidencias de que el hecho de estudiar un grado en una pública aumente las probabilidades de abandonar, respecto a las privadas. "Incluso se puede decir que los estudiantes con rendimiento medio tienen más posibilidades de abandonar en las universidades privadas que en las públicas", subraya el documento.

Por último, el estudio evidencia que quienes reciban en una beca tienen más probabilidad de abandonar si su rendimiento es medio o bajo durante el primer año. "Su mayor vulnerabilidad social les hace más sensible a los problemas académicos", afirma el estudio, añadiendo que los becarios que se encuentran en el umbral más bajo de renta tienen más posibilidades de no acabar los estudios.

Abandonan más los de Artes y Humanidades

Pero, más allá de las variables personales o familiares de los estudiantes, otro factor muy condicionante es la propia carrera elegida. Y es que el análisis muestra que los estudiantes que cursan grados conjuntos (dobles grados), tienen más posibilidad de abandonar que los que se matriculan en una carrera simple. Además, la tasa difiere también entre las distintas áreas de conocimiento: mientras los jóvenes que eligen una carrera de la rama de Artes y Humanidades son los más proclives a dejar los estudios sin concluir, los de Ciencias de la Salud son quienes más continúan estudiando.

Luego hay otros factores que tienen cierto peso también, como el hecho de que la universidad esté localizada en las islas (Baleares o Canarias), o que sea muy grande y con un gran número de estudiantes.

Lo que propone el Ministerio: más atención y menos coste

El departamento de Joan Subirats incide en el hecho de que la cohorte analizada para el estudio (estudiantes que ingresaron en el curso 2015-16), "todavía no da cuenta de los efectos de las políticas que ha puesto en marcha el Ministerio", como las bajadas de los precios de grado y máster o el aumento de las becas universitarias.

Con todo, proponen una serie de medidas y recomendaciones para reducir esa tasa de abandono. Puesto que el inicio de la carrera es el momento más frágil, el Ministerio sugiere concentrar la atención a los estudiantes durante el primer año de matrícula y atender al rendimiento temprano para detectar cualquier alerta de cara a un posible abandono.

Plantean también una disminución del coste de la universidad y una unificación de las tasas entre comunidades autónomas, para evitar cualquier desigualdad. Además, el Ministerio cree que se deberían desarrollar programas especiales para estudiantes con mayor riesgo de abandono (mayores, con vulnerabilidad económica), entre los cuales se incluiría un refuerzo de las ayudas económicas.