Reservas estratégicas, acogida 'exprés' a refugiados y ahorro energético centrarán la Conferencia de Presidentes

La invasión de Ucrania por parte de Rusia va a provocar una foto insólita en el mandato de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Este domingo, el jefe del Ejecutivo reunirá a los 17 presidentes autonómicos en la XXVI Conferencia de Presidentes, incluidos Alberto Núñez Feijóo, que acude como líder in pectore del PP, y Pere Aragonès, que asiste por primera vez a una reunión del estilo. El encuentro se celebrará en la isla de La Palma y estará marcado por las soluciones que las autoridades desplegarán para hacer frente a las consecuencias del conflicto. Se prevé que se debata la activación de una "reserva de bienes estratégicos", la implementación de un plazo de 24 horas para dar respuesta a las peticiones de asilo de los refugiados o la mejora del intercambio de información para prevenir ciberataques.

En un principio, la Conferencia de Presidentes iba a celebrarse el pasado 25 de febrero e iba a tener como tema principal las ayudas a La Palma, que sigue recuperándose de la erupción del volcán, un hecho que se alargó durante 85 días y no se producía desde 1971. No obstante, el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que dio pie a una guerra aún no finalizada, hizo que se cancelara. Así, este será el principal tema a tratar en la reunión, a la que también asistirán hasta nueve ministros del Gobierno.

En el borrador del documento que el Ejecutivo negociará con las autonomías, al que ha tenido acceso 20Minutos, se condena la actuación de Vladimir Putin "en los términos más enérgicos", puesto que es una "agresión militar ilegal, no provocada e injustificada" que ha provocado ya el éxodo de más de dos millones de ucranianos, convertidos ahora en refugiados. Su acogida es uno de los grandes retos a los que se enfrentará España y el Gobierno prevé que se haga de forma coordinada.

Así, el Ejecutivo plantea la opción de crear nuevos centros específicos de recepción más allá de los ya existentes en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El texto, además, pone un plazo máximo de 24 horas para que se concedan los permisos de residencia y trabajo a los refugiados "que lo necesiten", derivándoles después "a una red de acogida". Para ello, se creará un grupo intergubernamental con presencia de todas las administraciones.

Reserva de bienes para asegurar servicios esenciales

El Gobierno también propone, "con la finalidad de aumentar la autonomía estratégica", acelerar las inversiones "en tecnologías críticas" y la "creación de una reserva de bienes considerados estratégicos para preservar los derechos y libertades, el bienestar de los ciudadanos, el suministro de los servicios esenciales y los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico". Este último punto está incluido en la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en diciembre del pasado año.

Asimismo, el Ejecutivo también plantea medidas para paliar las consecuencias económicas del conflicto, que amenaza con provocar una recesión mundial. Por ello, además del ya anunciado pacto de rentas -en lo que trabaja el Gobierno con sindicatos y patronal-, la Administración central también reducirá durante 2022 en un 80% los peajes a 600 consumidores electrointensivos y extenderá las medidas de flexibilidad en los contratos de suministro de gas natural para consumidores industriales; prorrogará el tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido al 10% para la electricidad y la suspensión del Impuesto al Valor de la Producción de Electricidad y del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%; y prorrogará hasta el 30 de junio el descuento del bono social eléctrico para los colectivos necesitados. Es por ello que comanda a las autonomías a "asegurar" que estas medidas llegan a "la población más vulnerable".

La vigésima Conferencia de Presidentes de Sánchez

La de este domingo será la vigésima Conferencia de Presidentes autonómicos que convoca Pedro Sánchez, un dato sin precedentes. Fue el último presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, quien aprobó la creación de dicho órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las autonomías, tras comprometerse a ello en su investidura en 2004. El propio Zapatero convocó esta reunión hasta en cuatro ocasiones. Mariano Rajoy (PP) hizo lo propio dos veces. Pero es Sánchez el que tiene el récord debido a la pandemia. Entre marzo y junio de 2020, durante el primer estado de alarma por la pandemia, se celebró la Conferencia hasta en 14 ocasiones, todas ellas telemáticas.

No obstante, la de este domingo tiene nuevos alicientes. Por primera vez desde que es presidente de Cataluña, Pere Aragonès acudirá a la reunión. No estaba previsto y, pese a participar en los trabajos preparatorios, su intención era no ir, pero finalmente sí se presentará "debido a la situación de excepcionalidad" por la guerra en Ucrania.

También acudirá el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. El representante de Galicia es un habitual en estos espacios, pero esta vez se presentará en La Palma como líder in pectore del PP, puesto que con toda seguridad será nombrado en abril nuevo presidente del partido en sustitución de Pablo Casado. Su compañera de partido y presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también acudirá. Lo hará tras la crisis desatada en su formación por el supuesto espionaje a su hermano por llevarse una comisión con la compra de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid y que su entorno achacó a Moncloa. Además, se verá con Sánchez tras llevar a la Fiscalía contratos del Gobierno por supuestos "vínculos familiares".