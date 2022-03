Lasquetty: "Le ponen encima la capa de Patrimonio para que parezca que es cosa de ricos, pero va contra la clase media"

El Libro Blanco elaborado por el comité de expertos propone, entre otras iniciativas tributarias, establecer un mínimo común estatal para los impuestos de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio. De llevarse a cabo, este cambio supondría cambios directos en la Comunidad de Madrid, donde ambos impuestos están bonificados al 100% desde hace años.

El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso se opone frontalmente a cualquier modificación en este sentido porque considera que ataca su autonomía fiscal. Para evitar ese mínimo estatal, el Ejecutivo está dispuesto a acudir hasta la última instancia judicial que le permita la ley. 20Minutos charla con el consejero madrileño de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, horas después de publicarse el Libro Blanco, que tiene casi 800 páginas y en el que ha trabajado durante casi un año un grupo de expertos elegido por el Ministerio de Hacienda.

El Libro Blanco reconoce que establecer un mínimo común estatal en Sucesiones y Donaciones y Patrimonio supondría delimitar la capacidad normativa de las autonomías. ¿Cómo valoran este extremo desde la Comunidad de Madrid?

Si se aplica lo que quiere hacer la ministra de Hacienda, que es lo que le dice el comité de expertos, supondría una agresión, como no ha habido ninguna otra hasta ahora, contra las atribuciones protegidas constitucionalmente de las comunidades autónomas.

Llama la atención que la primera vez que se intenta hacer una reversión de los poderes que tienen las comunidades autónomas sea para prohibirles que bajen los impuestos.

¿Se toman esta propuesta como una medida contra su Gobierno?

El informe, desde su encargo hasta su hasta su materialización, es claramente contra la política de la Comunidad de Madrid. Pero en realidad es contra los madrileños, contra lo que han decidido, porque esta es un política que han sostenido durante 17 años con su apoyo. Es la política, además, que está permitiendo a la Comunidad de Madrid salir antes de la crisis, salir con más fuerza, salir también con con mayor capacidad para generar financiación para sus servicios públicos. Sin duda, este es un informe contra los madrileños.

El informe también justifica esta reforma en que, en España, la desigualdad en la riqueza es más amplia que la de la renta. ¿Está de acuerdo?

Lo que explica la desigualdad es el paro. En la sociedad española, cuando hay paro hay desigualdad. Hay una correlación absoluta entre mayor paro y mayor desigualdad. En España hay unas enormes clases medias y si una persona se queda sin empleo, su renta baja y, por tanto, se queda mucho más descolgada. Necesitamos una política que, a través de los impuestos, contribuya a que se creen más empleos.

¿Obliga la Unión Europea a hacer esta reforma?

No, en absoluto. Es más, estoy seguro de que la mayor parte de los dirigentes europeos, por no decir todos, estarían básicamente en contra porque han hecho lo contrario en sus respectivos países. Ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha incluido todas estas subidas de impuestos en lo que le ha prometido a la Unión Europea que iba a hacer, pero no porque la Unión Europea se lo pidiera. El compromiso con Europa es de hacer reformas.

¿Dónde iría el dinero que se recaudaría de más?

Bueno, lo primero que está por ver es si se recauda de más: del mismo modo que en la Comunidad de Madrid cuando hemos bajado los impuestos hemos recaudado más, es perfectamente posible que subiendo los impuestos se recaude menos. Pero lo asombroso es que todo esto ni siquiera beneficiaría en nada a ningún español de otra comunidad autónoma diferente de Madrid.

Es decir, si a los madrileños les hacen pagar por su herencia 2.260 euros en vez de 22,6, ese dinero no beneficiaría a ningún extremeño, ni a ningún canario ni a ningún asturiano. El dinero se quedaría en la Comunidad de Madrid, pero generaría un retroceso económico que pondría en peligro todas las bases del crecimiento económico que hemos tenido en estos años.

Pero, ¿contiene el informe una cifra estimada de recaudación?

La aspiración de recaudación que hace es realmente baja. Son 6.000 y pico millones. Esta cifra, comparada con la que se está gastando en este momento el Gobierno de la Nación, es muy poquito dinero. Ahora, a cada una de las personas a las que esto le impacta, al transportista, al que tiene un vehículo diésel, al que tiene una instalación energética de almacenaje… a ellos sí que le pega duro. Esto sin contar con que aumentaría la economía sumergida, que es lo que siempre pasa cuando se suben los impuestos.

¿Cree entonces que una reforma en el sentido que plantea el Libro Blanco generaría un impacto negativo?

Este hachazo fiscal pone en peligro el sistema que Madrid se ha dado y que ha demostrado que funciona para generar la recaudación suficiente para tener unos servicios públicos de primer nivel. Aquí tenemos hospitales, colegios e institutos tan buenos como los mejores que se financian con un sistema que viene de mucho dinamismo económico. Si nos dan este hachazo, va a bajar la actividad económica, va a bajar la recaudación y entonces es cuando vamos a tener problemas para financiar los hospitales, los centros de salud, los colegios, los institutos...

La presidenta ya ha anunciado que, de materializarse este mínimo común, recurrirían. ¿El objeto de esa judicialización sería esa reversión de la que habla? Por extensión, también la sufrirían el resto de comunidades y podrían actuar igual.

Efectivamente no es solo Madrid, son muchas comunidades autónomas. Lo que tiene que saber Pedro Sánchez es que si prospera este embrollo en el que le quiere meter la ministra de Hacienda, va a terminar con el Tribunal Constitucional en contra, con las instancias europeas en contra y, sobre todo, con la gente en contra. De hecho, la gente ya está en contra.

🔴 La presidenta @IdiazAyuso solicita amparo a la Unión Europea para defender la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid.



👉 La jefa del Gobierno regional participará este jueves en la IX Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, en Marsella.



+Info: https://t.co/xRauOYpnxL pic.twitter.com/OgYt6KyVGl — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) March 3, 2022

Es cierto que el propio Libro Blanco, en sus páginas 697 y 698, contempla como posible que una subida de IRPF, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones produzcan una deslocalización del capital, que haya personas que se lleven su dinero de España, de 10.000 millones de dólares anuales.

A mí me parece muy significativo que la recomendación de los mismos señores elegidos por la ministra de Hacienda, que le hacen un informe de 800 páginas en las que plasman que lo que quieren es subir los impuestos, sea no aplicarlo porque puede dañar la actividad económica. Ellos mismos están reconociendo que lo que propugnan daña la actividad económica. ¿Por qué lo plantean entonces?

Para usted, ¿esta sería la justificación de que María Jesús Montero haya anunciado que a corto plazo no se hará la gran reforma fiscal? La ministra lo relacionó directamente con la invasión de Ucrania.

Sí, porque saben perfectamente que esto provocaría una contracción de la economía: a menor actividad, menos empleos, más gente en el paro y, por tanto, menos recaudación.

¿Teme que el mínimo común en Sucesiones y Donaciones y Patrimonio no se posponga y se empiece a implantar en un tiempo próximo?

Tengo la impresión de que el Gobierno quiere dar el hachazo fiscal a los madrileños cuanto antes. Siempre he tenido la certeza de que todo esto lo hace el Gobierno de Pedro Sánchez para subir los impuestos a Madrid, especialmente el impuesto de Sucesiones, y todo lo demás es como la guarnición que se pone al lado del filete.

¿Exige la Comunidad de Madrid al Gobierno que diga con claridad qué va hacer y cuándo con todo lo referente a la reforma fiscal?

No solo con claridad: lo que le pido al Gobierno es que deje de amenazar a los españoles con una subida de impuestos de 80.000 millones de euros que paralizaría la economía.

Pasando directamente a la propuesta para Sucesiones y Donaciones. ¿Qué le parece?

Me preocupa mucho el impacto de esa subida del impuesto de Sucesiones. Porque afecta a todos los madrileños. Significaría que la herencia media, que en la Comunidad de Madrid es de 160.000 euros, ahora mismo paga 22,60 euros y pasaría a pagar 2.260. Además, hay un momento en el el documento dice que, como mucho, solo podríamos modificar el 10%. Así que de 2.260 se pasaría a 2.000.

Esto que se lo digan a todo el mundo que, desgraciadamente, ha liquidado en el último año la herencia de su padre o de su madre, fallecidos por la pandemia. Es a esa gente a la que les va este impuesto. Le ponen encima la capa de Patrimonio, para que parezca que esto es una cosa solo contra los ricos, pero no es verdad: esto es una cosa contra las clases medias, contra la generalidad de los madrileños porque hay muchísimas más rentas medias y bajas que rentas muy altas. Sucesiones impacta literalmente en todo el mundo.

¿Qué opinión le merece que se apueste por el impuesto de Patrimonio?

Tenemos que ser conscientes de que Patrimonio es un impuesto que no existe en ningún lugar de la Unión Europea. El propio informe lo reconoce. Francia lo tenía hasta hace poco, y cuando vio que se le iban millones de personas, lo ha quitado y ha hecho algo parecido al impuesto de bienes inmuebles. Es evidente que todos los países europeos, muchos de ellos con gobiernos socialistas, han llegado a la conclusión de que es un impuesto que es injusto y antieconómico.

¿Por qué lo considera antieconómico?

Es antieconómico porque penaliza al que no se ha gastado lo que lo que ha ganado. Pongamos el ejemplo de dos personas que han ganado lo mismo en un año. El que se lo gasta todo en ese ejercicio no tiene impuesto y el que lo ahorra tiene impuesto. ¿Por qué hay que penalizar el ahorro o la inversión?

Además, en este momento, el impuesto es claramente confiscatorio porque para pagarlo hay que desprenderse de una parte del patrimonio porque los tipos de interés están al 0% y porque no hay muchas inversiones que den una rentabilidad como esa.

La propuesta recoge elevar el mínimo exento de 700.000 euros a un millón, una cantidad en la que no contaría la vivienda habitual hasta una valoración de 300.000 euros, y fijar cuotas de entre el 0,5 y el 1%. ¿Con esta configuración le sigue mereciendo la misma consideración?

Lo mejor es suprimirlo. Los profesores favoritos de la ministra de Hacienda expresan su preocupación por que no vaya a ser que por culpa de Madrid el impuesto de Patrimonio se suprima en toda España. Pues no, es al revés: gracias a Madrid, ojalá se suprima en toda España, como en toda Europa.

Me parece que la obsesión es ‘vamos a hacer una imposición forzosa de los impuestos de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio en Madrid’. Y da igual lo que suceda en el resto del mundo. Da igual, incluso, que ellos mismos admitan que la consecuencia de subir el impuesto de Patrimonio en Madrid no sea que haya personas que se vayan a Extremadura ni a Castilla-La Mancha, sino que la consecuencia sea que se vayan de España. Madrid está actuando ahora mismo como una región que con sus impuestos más bajos retiene actividad económica y patrimonios en España. Algo que creo que es muy conveniente.

La oposición, los sindicatos, multitud de organizaciones… dicen que el hecho de que la Comunidad de Madrid no tenga impuesto de Patrimonio la convierte en un refugio para ultrarricos.

Es algo muy llamativo que en las 800 páginas del Libro Blanco no haya ni una sola prueba, ni una sola cuantificación, ni unos números, para explicar ese supuesto movimiento masivo de gente con mucho dinero de una región a otra. Citan un estudio de una profesora que es perfectamente conocida por ser la defensora de los impuestos más altos que se puedan tener, porque ella misma lo ha dicho. Lo que hay que hacer es una fiscalidad como la que ha ido haciendo Madrid a lo largo de estos años.

Por pasar a otras propuestas del documento. Se habla de una simplificación del IVA: ir eliminando progresivamente los tipos reducidos para establecer uno general más bajo que el actual. ¿Lo valora positivamente?

Una subida del IVA sería una de las cosas que más daño haría al conjunto de los de los españoles en este momento, en el que hay inflación y por tanto las cosas cuestan más dinero. Se contraería el consumo y, si esto sucede, habría menos producción y menos producción deriva en más paro.

Todos los gobiernos europeos, desde socialistas como el alemán, de centroderecha como el francés o el italiano y de izquierda como el portugués, están optando por una estrategia de bajada de impuestos para salir de los efectos de la pandemia y, ahora también, de los de la inflación y de los de la invasión de Ucrania. El único que está obsesionado con subir los impuestos es el gobierno español socialista y de Podemos. Pensar que de esta manera España va a estar más cerca de los estándares de la Unión Europea, es no darse cuenta de lo que está pasando en la Unión Europea.

Otra de las propuestas es subir los impuestos a los combustibles fósiles para ir hacia una economía más verde. ¿Está de acuerdo?

Subir los impuestos a la gasolina y el diésel es subir los impuestos a quienes transportan, en muchas ocasiones, los bienes y los productos. Si a la subida del IVA y la inflación le sumas una subida de los costes de transporte porque le subes el diésel al transportista, entonces no va a haber manera de pagar nada.

¿Vería positiva esta medida acompañada de incentivos a la movilidad eléctrica?

La manera de lograr que la gente utilice fuentes de energía menos contaminantes es hacer que cada vez sean más baratas. Para eso tiene que haber más empresas, más experimentación, más innovación.... Es decir, conseguir que la gente llegue sola a una forma de consumo energético menos contaminante porque le compensa, le es más favorecedora, le es más barata o más rápida de conseguir, no por el procedimiento de mantener las formas alternativas caras y las otras subirlas todavía más. Entonces lo único que hacemos es subir el precio de todo el conjunto del abastecimiento energético.

"Espero que del congreso de Sevilla salga un PP con un nuevo liderazgo y que haya aprendido de todo lo ha pasado"

Se propone una rebaja de los impuestos sobre la electricidad. ¿Lo ve positivo?

Si proponen bajar los impuestos a la electricidad me parece bien. Creo que deberían proponer bajar los impuestos a electricidad y en general, a todo. La energía está demasiado gravada con impuestos en España, lo cual es un problema porque es lo que permite producir, es lo que permite transportar, es lo que permite a todos vivir en una sociedad.

Quería preguntarle sobre los llamados contratos de refuerzo Covid. Se ha anunciado la contratación de más de 5.000 de los más de 11.000 que había. ¿No se ha renovado a todos por una cuestión económica?

El compromiso de la Comunidad de Madrid fue que tendríamos a todas las personas necesarias durante todo el tiempo que fueran necesarias, que han sido dos años. Lo que no debemos hacer, porque no es nuestro dinero sino el de la gente, es tener mantener contratos en un momento en el que la necesidad que los motivó no existe. La estimación que ha hecho la Consejería de Sanidad es que siguen siendo necesarios 5.500 contratos y son los que se han mantenido.

Sé que es gente que ha trabajado muy bien durante estos dos años de pandemia de Covid-19 y estoy seguro de que muy pronto volverá al Servicio Madrileño de Salud. Entre otras cosas, porque hay muchas jubilaciones en este momento y ellos tienen adquirida una experiencia que estoy seguro que les dará puntos para ir ocupando plazas de jubilación próximamente.

Esta semana, se ha conocido que el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el contrato con Priviet Sportive aún seguía en marcha, cuando ya se había dado por hecho.

Esto no supone ningún cambio y tampoco es ninguna novedad. Yo fui el que expliqué que era el anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas. Siempre que se hace una auditoría o una fiscalización, se hace primero un anteproyecto de informes, la Cámara lo envía al Consejo de Gobierno para que el Gobierno haga alegaciones y finalmente la Cámara de Cuentas aprueba el informe final, en el que admite o no esas alegaciones del Consejo de Gobierno. En este caso, yo puse de relieve una cuestión, que es una cuestión material, no es ni una opinión ni una valoración.

Sobre la situación interna en su partido, el PP. ¿Cree que el más que probable liderazgo de Feijóo tras el congreso de Sevilla servirá para restañar las heridas?

Espero que de ese congreso salga un Partido Popular con un nuevo liderazgo al frente, que todo parece indicar que va a ser el de Alberto Núñez Feijóo, y que sea un Partido Popular que haya aprendido de todo lo ha pasado. De lo de lo bueno, de por qué se ganaron las elecciones de mayo en la Comunidad de Madrid, y de lo malo, que ha sido lo de la horrible peripecia de las últimas semanas.

Creo que los partidos, como las personas, debemos aprender y saber cómo hacer mejor las cosas para servir más eficazmente a la gente. Y de eso, en el último año, me parece que ha habido enseñanzas muy buenas. Se ganó en Madrid con una enorme diferencia, gracias a una visión política muy enérgica, con principios muy claros, con una convicción muy clara. Y también hemos visto cosas que no deberían haber pasado jamás ni deberán volver a pasar nunca más.