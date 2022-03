Así ayudan los perros a los niños en los hospitales: "Es como un milagro, se sienten cómodos para expresarse"

No es un secreto para nadie que los perros son los mejores amigos del hombre y unos excelentes compañeros de viaje. Pero además, hace tiempo que demuestran que pueden mejorar y, mucho, la vida de las personas. Un ejemplo de ello son las intervenciones asistidas con animales y concretamente las terapias con canes que Purina ha puesto en marcha junto a CTAC (Centro de Terapias Asistidas con Canes) en colaboración con el Hospital Clínic de Baracelona y el Centre d’Educació Especial Pedralbes en Barcelona.

Gracias a sus enormes capacidades, cuando los perros son socializados y educados para convertirse en perros de terapia, son muy valiosos para la sociedad. Está comprobado que la interacción entre humanos y perros, además de proporcionar beneficios emocionales en su rol como mascotas, contribuye a mejorar la calidad de vida de muchas personas, sobre todo aquellas que más lo necesitan, como son las que se encuentran en procesos de recuperación o hospitales.

“La terapia con perros es como un milagro”, explica Laia Sastre, educadora social de hospital de día infantil y juvenil del Hospital Clínic. “Muchas veces es complicado llegar a que los chicos y las chicas se abran y encuentren un lugar cómodo donde expresarse. En cambio, con los perros, por el simple hecho de haber uno, ellos ya se sienten en su zona de confort, donde lo tocan, lo acarician y sus defensas se destruyen. Así las terapias son mucho más simples para ellos, pero a su vez beneficiosas”, cuenta.

Para reflejar todo lo que la terapia con perros puede conseguir con los más pequeños, Purina ha dado forma a un pequeño documental en el que se muestra en primera persona la experiencia de tres niños que participan en este programa de intervenciones asistidas.

Uno de ellos es Marc, de 13 años, que desde hace más de un año acude al Hospital para ser tratado de un síndrome de Tourette y de ansiedad generalizada. Las sesiones le aportan tranquilidad, relajación y mejoran su estado de ánimo. “Es bastante introvertido, sin embargo, después de estar con los perros en la terapia, siempre cuenta lo que ha hecho y cómo ha jugado e interactuado con cada uno de ellos. Esto demuestra que sin dudas ha tenido una experiencia positiva”, explica su madre. A lo que el propio Marc añade: “Cuando entro, estoy un poco más nervioso. Pero al salir estoy muy relajado, porque me lo paso muy bien, me encanta estar con ellos y me relaja mucho”.

María en una de sus sesiones con perros. CEDIDA

Por su parte, María, que tiene dificultades para la movilidad, se olvida de ellas cuando ve a los perros en sus sesiones de terapia. Los acaricia, los peina y está tan contenta, que no hace falta animarla ni guiarla en la terapia. “Los perros a los niños los motivan, los atraen, les dan amor incondicional. Los perros no piden nada. María por ejemplo, que es una niña con unos hándicaps físicos importantes, se olvida de ellos y aguanta sentada sin que tenga que darle casi apoyo. Ella se aguanta y empieza a acariciar a los perros. Y esto para ella es media vida, ella es feliz haciendo esto. Y a lo mejor, haciendo otro tipo de terapia yo tendría que animarla más, darle más motivación. En cambio aquí es ella sola la que trabaja”, explica Teresa Espinosa, fisioterapeuta pediátrica del Centre d´Educació Especial Pedralbes.

Varios de los perros en el hospital. CEDIDA

Sofía, de 6 años, tiene parálisis cerebral irreversible. “Pero eso no significa que no es trabajable”, cuenta su madre sobre las sesiones de terapia con perros que hace en el Centre. Tras asistir a ellas, Sofía se tranquiliza, su respiración se calma y es capaz de seguir las instrucciones.

Desde colegios a centros de día

La labor que llevan ejerciendo desde hace años los profesionales en terapias asistidas con canes, hace que estos perros se conviertan en una herramienta de apoyo y trabajo imprescindible en ámbitos individuales o grupales que precisan de ayuda física, social, emocional y cognitiva, permitiendo que las sesiones de terapia asistida con perros puedan tener efectos positivos en hospitales, colegios, centros de desarrollo infantil, o residencias para la tercera edad, entre otros.

Eva Domènec, directora programas IAP de CTAC (Centro de Terapias Asistidas con Canes) señala que “formar parte de un equipo profesional que atiende a las personas es un regalo inmenso. Porque sabes que esas personas no podrían estar en mejores manos, que les va a ayudar a tener una calidad de vida y un futuro muchísimo mejor. Es una satisfacción formar parte de los equipos profesionales que atienden a tantas personas en distintos entornos, como pueden ser colegios, hospitales, centros de día...”.

No es este el único proyecto relacionado con las intervenciones asistidas en el que Purina está involucrado. En los últimos años ha realizado el Primer estudio sobre los efectos de las Intervenciones Asistidas con Animales en pacientes con Trastornos de Alimentación, de la mano del Hospital Niño Jesús de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos. Ambas instituciones ya están trabajando con Purina en la segunda fase de dicho estudio, cuyos resultados se comunicarán durante 2022, con datos actualizados del mismo.

Además, también está involucrado en el Estudio sobre terapias con animales en niños y adolescentes con trastornos de neurodesarrollo, de la mano de CTAC y el Hospital Clínic de Barcelona. El informe de dicho estudio será presentado y comunicado durante 2022.