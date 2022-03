Feijóo marca distancias ideológicas con Vox pero abre la puerta a pactos

Alberto Núñez Feijóo, primer candidato y favorito a la presidencia del PP de cara al congreso de abril, ha desarrollado algo más lo expuesto ayer en Santiago en el pistoletazo de salida de su candidatura. En una entrevista en Cope este jueves, Feijóo ha desplegado sus aspiraciones: cómo pretende que sea su relación con Vox, partido con el que ha marcado distancias ideológicas pero sin cerrar la puerta a pactos futuros, cómo será su oposición al Gobierno, así como la estructura que procurará para el Partido Popular en su nueva etapa. No ha despejado todavía quién le sucederá al frente de la Xunta de Galicia y los plazos de esa transición, algo que es consciente que no podrá acometer sine die.

El presidente gallego ha reconocido la importancia que tuvo en él ser apoyado por los barones en la cumbre de Génova que se extendió hasta la madrugada del pasado jueves, lo que le empujó moralmente a ponerse "a disposición del partido". Además, Feijóo ya proyecta ciertos cambios con los que pretende aplicar su sello a la organización. Desde el punto de vista orgánico, la ramificación del partido hacia sus estructuras autonómicas, una descentralización de las decisiones a imagen y semejanza del modelo administrativo, es el aspecto más específico: "Nuestro partido es una estructura como es la estructura de España".

Consciente de la "tensión y la implosión" que ha sufrido el partido, Feijóo ha criticado la gestión "poco ortodoxa" con la que Pablo Casado y Teodoro García Egea, sin mencionarlos, lidiaron con un problema que hizo saltar al PP por los aires: "Hubo una serie de decisiones en los últimos años de interferencias y de desconsideraciones hacia muchos líderes del PP que, sumadas a las últimas en relación con la Comunidad de Madrid, pues ha producido una implosión que nos ha llevado a esta situación de desconfianza y de falta de unidad".

Feijóo focaliza su dilatada experiencia de gestión como su principal aval para reconstruir el partido y dotarlo de competitividad: “Creo que los políticos tienen que tener experiencia de gestión, no se puede llegar al gobierno a aprender, no se puede gobernar España sin tener una experiencia de gestión previa”. Este último punto también cabría en otra carencia de Casado, ya que, para el barón gallego, "la gestión es la cara b de ese disco que es el primer ministro de un país”. Por ello no se limita tan solo a los últimos años al frente de la Xunta de Galicia, sino que se remonta sus tiempos al frente de Insalud y de Correos durante los gobiernos de José María Aznar.

También ha llegado el primer guiño en clave electoral. "La comunidad autónoma más importante de España es Andalucía", ha declarado Feijóo, alumbrado la importancia al alza del barón andaluz, Juanma Moreno, y su desafío crucial: el reto que significa mantener el poder e incluso ensancharlo en la Junta de Andalucía. Será la primera cita electoral a la que se enfrente Feijóo.

"El PP y Vox no son lo mismo"

“Yo no comparto el discurso de Vox, porque el PP y Vox no son lo mismo. El PP siempre ha sido un partido autonomista, nunca ha sido un partido euroescéptico y nunca ha sido un partido populista”, ha dicho, marcando distancias con la formación de Santiago Abascal, pero sin cerrar en ningún momento, incluso aclarando la posibilidad una futura e inmediata política de pactos. Comenzando por Castilla y León.

La prioridad de Feijóo es conectar con el electorado emancipada de su partido: "Respeto a la inmensa mayoría de los votantes de Vox, que fueron nuestros votantes". Ante la crítica generalizada de llegar acuerdos con la "extrema derecha" (González Pons, ayer), Feijóo niega la legitimidad del PSOE en general, y de Pedro Sánchez en particular, de pregonarla. "La izquierda no está legitimada porque otro partido político llegue a un acuerdo con otro partido político", ha dicho, aludiendo a los pactos del PSOE con la izquierda abertzale y secesionista. "No me imagino al presidente [Felipe] González dependiendo de Bildu y ERC", como tampoco a "Alfredo Pérez Rubalcaba, [Josep] Borrel o [Joaquín] Almunia". Algo que no considera una crítica, "sino una crónica de lo que está pasando".

También se ha referido Feijóo a aquellos que lo critican desde el ala más dura del partido y de la derecha por tibio, por centrista, por su uso abundante del gallego. "He intentado que el nacionalismo gallego no pudiese gobernar", ha manifestado, y ha dejado claro que cree "profundamente en la unidad de España". Para los que dicen que tiene "una ideología confusa", el presidente gallego les ha replicado con "20 años de biografía política".