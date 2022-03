Podemos se remite al 'no' de Sánchez a enviar armas a Ucrania aunque el PSOE diga ahora que se hará "directamente"

Unidas Podemos evita elevar el tono en el seno del Gobierno por las afirmaciones de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que aseguró este martes que España enviará armas a Ucrania "directamente" pese a admitir que el envío no será bilateral, sino que España únicamente participará en el que realizará la UE. La formación morada rechaza oficialmente pronunciarse sobre las declaraciones de Rodríguez, pero insistió este martes en que la posición unánime del Ejecutivo la marcó el presidente, Pedro Sánchez, este lunes, cuando confirmó que España no enviará de forma independiente armamento ofensivo a Ucrania.

El partido que lidera en el seno del Gobierno la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha querido mantener desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania una línea de perfil bajo y ha moderado sus críticas hacia cómo la UE o el ala socialista del Ejecutivo están manejando la crisis bélica. Podemos tan solo se ha mostrado abiertamente crítico con el envío de armas a Ucrania por parte de Bruselas, un movimiento que los morados consideran que contribuye a la "escalada" bélica y que "va en sentido contrario de la paz".

Por ello, los morados vieron con buenos ojos que, el lunes, Sánchez planteara en una entrevista en TVE que España no se unirá a la mayoría de países europeos que enviarán armas ofensivas a Ucrania por su cuenta. Nuestro país, señaló el presidente, se limitará a participar en el envío de las que proporcionará la UE, que al fin y a la postre es material financiado por los Estados miembros. Pero no imitará a países como Alemania, Suecia o Finlandia, que además de su aportación a este fondo común de armamento también enviarán su propio material bélico.

Este martes, no obstante, la portavoz Rodríguez matizó ese discurso y aseguró que España enviará "directamente" armas a Ucrania, aunque sea a través de la UE. En realidad, el cambio únicamente es de enfoque, ya que Rodríguez en ningún momento dijo que el Gobierno haya decidido realizar un envío de material ofensivo por su cuenta y se limitó a confirmar que participará del conjunto que aprobó la UE. Pero sí se centró, a diferencia de lo que hizo Sánchez, en que España es partícipe del fondo de Bruselas que financiará el envío de armamento europeo a Ucrania y, por tanto, se implicará en ese rearme del ejército del país liderado por Volodímir Zelenski.

"La posición es la que expresó Sánchez y es unánime", se limita a señalar Unidas Podemos. Y lo que dijo el presidente es que España no enviará armas letales a Ucrania y su aportación se limitará a ayuda humanitaria y a la provisión de material defensivo, como chalecos y cascos, algo que no choca con lo que defiende Unidas Podemos, que sí está a favor de enviar esta clase de equipo. Sánchez, no obstante, defendió también el lunes por la noche que España es el cuarto país que más presupuesto destina al fondo de 450 millones con el que la UE financiará el envío colectivo de armas, como hizo este martes la portavoz Rodríguez.