La recaudación de la Iglesia en el IRPF cae casi 6 millones de euros pese al aumento de contribuyentes

El número de declaraciones de la renta a favor de la Iglesia católica en la última campaña, que corresponde al ejercicio de 2020, el año de la pandemia, aumentó en algo más de 40.000, aunque el importe recaudado por la institución a través del IRPF cayó en casi 5,6 millones de euros.

"Era lógico y previsible", ha asegurado este martes en rueda de prensa el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, que ha subrayado que ante una crisis económica la recaudación fiscal siempre disminuye y "la Iglesia también recibe menos y tiene que hacer más cosas porque las necesidades se han incrementado".

En la declaración de 2020 la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia alcanzó los 295,5 millones de euros, lo que supone 5,58 millones menos que en el ejercicio anterior, un 1,8 % menos que el año anterior. Cada contribuyente que marca la X aporta de media 34,76 euros a la Iglesia.

Se rompe la tendencia al alza de años anteriores

Una bajada en los fondos recaudados que rompe la tendencia al alza de años anteriores en los que se había registrado un récord de recaudación. En la declaración de 2019 se superaron los 301 millones de euros.

Un total de 7.337.724 personas marcaron la X de la Iglesia en la declaración de la renta, lo que supone, contando las declaraciones conjuntas, 8,5 millones de contribuyentes.

Esto supone el 31,57 % de las declaraciones, medio punto por debajo del año pasado, un descenso que, según ha dicho Giménez Barriocanal, se manifiesta de manera similar en las dos casillas de libre asignación, tanto en la de fines sociales como en la de la Iglesia católica.

"No es un problema que afecte sólo a la Iglesia, sino que es un problema que afecta al sistema de marcar la asignación tributaria", ha considerado el vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE.

Barriocanal ha achacado el descenso del porcentaje de la X con el aumento de las personas que por primera vez tenían que hacer la declaración, entre ellos un "gran número" de cotizantes ocasionados por los ERTES que al tener dos pagadores estaban obligados a hacer la renta, y reciben sus borradores sin ninguna de las casillas marcadas.

"Nos hace volver a insistir en la necesidad de recordar la conveniencia de reparar en la asignación tributaria: no cuesta más, no vamos a pagar más dinero, no nos van a devolver menos por el hecho de marcar la casilla; además podemos marcar las dos, la de la Iglesia católica y de otros fines de interés social ", ha remarcado.

No obstante, Barriocanal ha agradecido la confianza de quienes marcaron la X en favor de la Iglesia católica "en un año tan complejo y con un panorama de gran incertidumbre como 2020".

La recaudación por comunidades

La cantidad recaudada a favor de la Iglesia crece en ocho comunidades (Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura, Galicia. Murcia y Navarra) y las que más aportan son Madrid (87,67 millones de euros), Andalucía (41,95 millones ) y Cataluña (33,25 millones).

Las regiones donde mayor porcentaje de personas decide colaborar con la Iglesia son Castilla-La Mancha (44,69 %), La Rioja (43,84 %), Extremadura (43,75 %) y Murcia (43,01%).

Por contra, Cataluña (16,3 %), Galicia (24,1 %) y Canarias (25,3 %) marcan las tasas más bajas de asignación.