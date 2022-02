Los abusos sexuales perpetrados contra menores en el seno de la Iglesia podría ser objeto de una comisión de investigación en el Congreso o de una que conduzca el Defensor del Pueblo, como quiere la parte socialista del Gobierno, o incluso de la auditoría externa que ha encargado la Conferencia Episcopal. En todo caso, una amplia mayoría de los españoles cree que estas pesquisas deberían no quedarse ahí y extenderse a otros ámbitos, como los clubes deportivos o la escuela.

Esto es lo que piensa el 87,6% de los encuestados por el Instituto DYM el pasado febrero, que contestaron "sí" a la pregunta de si, en concreto, la comisión que se estudió crear en el Congreso debería "investigar también los abusos sexuales contra menores de edad cometidos en otros ámbitos como la familia, la escuela u otras asociaciones". Por el contrario, un 5,8% respondió que "no" y un 6,6% optó por el "no sabe, no contesta".

Por afinidades políticas, no hay grandes diferencias entre lo que opinan los votantes de unos y otros partidos, puesto que el menor apoyo a una investigación extendida a otros ámbitos se da entre los de PSOE y Vox, si bien coinciden en un porcentaje muy elevado, el 89,8%.

Por encima está el los votantes del PP (91,3%), Unidas Podemos (94%) y Ciudadanos (98,2%), todos ellos igualmente masivamente partidarios de que una eventual investigación en el Congreso no se quedase solo en los abusos cometidos en el seno de la Iglesia y fuera de carácter más general.