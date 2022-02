El Gobierno y partidos de izquierda piden "investigar hasta el final" el supuesto espionaje señalan la "corrupción" del PP

La noticia de un supuesto espionaje al entorno familiar de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la crisis interna que ha abierto en el PP ha generado reacciones no sólo en su propio partido, sino en el resto de formaciones políticas así como entre los miembros del Gobierno de coalición que forman PSOE y Unidas Podemos. Reacciones que van desde la indignación y la exigencia de explicaciones por parte del PP, hasta la burla y el reconocimiento de que, para muchos, la noticia no ha supuesto gran sorpresa.

Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez -quien, a propósito, ha evitado comentar la crisis- se preguntan por qué el entorno del líder del PP, Pablo Casado, no abogó por denunciar sus sospechas en lugar de, presuntamente, acudir a la "corrupción" para espiar al hermano de la presidenta madrileña. Consideran "inadmisible" el asunto, y esperan que se den "las explicaciones necesarias", mientras, como han hecho miembros de otros partidos, no dudan en asemejar la trama con la 'operación Kitchen' para asegurar que el PP "lleva la corrupción en la sangre".

"¿Por qué no la denunció?", ha preguntado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en declaraciones a los medios. "Es una noticia muy triste que el PP de Casado siga siendo el mismo de siempre", ha lamentado.

De "inadmisible" ha tildado el asunto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lamentando que "en mitad de una pandemia" haya un partido de la oposición "en un juego de espías". "Espero que den las explicaciones necesarias para no producir dudas ni incertidumbre", ha exigido, igual que los demás miembros del Gobierno que se han pronunciado al respecto.

Para el PSOE, se trata de noticias "muy graves" que ponen de manifiesto que el PP "de Casado" sigue con las mismas prácticas corruptas que el PP "de Mariano Rajoy" y "de José María Aznar", en palabras del portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, quien se atrevió a apuntar a que se ha organizado esta "nueva guerra interna" para "hacer daño a un rival político", en este caso, Ayuso, "que podría reemplazar a Casado".

No se olvida tampoco de la propia presidenta y de la posible responsabilidad que habría tenido en el supuesto caso de que las sospechas del PP de "irregularidades" en el contrato de su hermano fueran verídicas. "Si sus propios compañeros sospechan, Ayuso tiene que salir de inmediato para dar explicaciones", exigió el portavoz socialista antes de que la presidenta compareciera ante los medios.

Desde Unidas Podemos señalan directamente un "nuevo caso de corrupción del PP", el cual, exigen, "no puede quedar impune". "Es escandaloso que Ayuso, presuntamente, aprovechara lo peor de la pandemia para regalar contratos a dedo y comisiones millonarias a amigos y familiares", denuncian fuentes de Podemos, instando a "investigar hasta el final" y a "depurar responsabilidades políticas". "Por encima de sus peleas internas, hay algo que define a todo el PP: su corrupción", sostienen.

"Esta película ya la conocemos, de comisiones ilegales, de espionajes entre bandas rivales del PP. Ya la hemos visto muchas veces y sabemos cómo acaba", ha declarado el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, en declaraciones a TV3. Para él, esta guerra es algo que "estamos pagando todos nosotros" y que hace un flaco favor a todos los ciudadanos de Madrid. De hecho, según ha anunciado, sus portavoces en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento, Mónica García y Rita Maestre, respectivamente, van a exigir explicaciones e "ir hasta el final" para esclarecer lo sucedido.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián ha equiparado este tipo de supuestas actuaciones a las de los "clanes mafiosos" y ha vaticinado un duro golpe que dejará "muy tocado" al líder del PP. "No sé si llegará a las generales", ha espetado en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja. Más tarde, ha repartido para todos en Twitter. "Si son capaces de hacerse todo esto entre ellos imagina qué no podrán hacerte a ti", "El gato de Abascal ya no tiene pelo en el lomo", o la recuperación de unas declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar augurando una ruptura de Cataluña antes que de España, para replicarle: "Pues antes se ha roto el PP, José María".

Mientras con 4 vacas al fondo te hablan de la ETA, de chuletas y de Esquerra por detrás se espían, roban y matan políticamente entre ellos.



Si son capaces de hacerse todo esto entre ellos imagina qué no podrán hacerte a ti.



El PP no es un partido, es un cartel. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 17, 2022

De su lado, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz aprovecha su cuenta en la misma red social para bromear con el título del libro recientemente publicado por el expresidente del PP Mariano Rajoy: 'Política para adultos'.