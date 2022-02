El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a ofrecer la abstención del PSOE en Castilla y León para facilitar la investidura del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, aunque solo si el PP "explica por qué la ultraderecha -en referencia a Vox- no puede entrar en el gobierno" y dice si rompe con ellos "todos los días, para siempre y en todos los territorios". "Le ha llegado la hora de la verdad: tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del PP con la ultraderecha o no", le ha espetado Sánchez al presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado. El también secretario general de los socialistas insiste así en la oferta que lanzó ayer a los 'populares' en el Senado, donde pidió al principal partido de la oposición que impusiese "un cordón sanitario" a la formación de Santiago Abascal.

En una intervención parlamentaria este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados, el presidente ha asegurado que ha sido el propio Casado el que "creó una trampa y ahora está entrampado", en referencia a que fue el PP quien convocó las elecciones anticipadas en Castilla y León y que, lejos de la mayoría absoluta, ahora queda en manos de Vox en vez de Ciudadanos, con quien compartían ejecutivo autonómico. Es por eso por lo que Sánchez le ha dicho que el PSOE "está dispuesto a ayudar", pero le ha puesto varias condiciones: "Tiene que pedir ayuda, explicar por qué la ultraderecha no puede entrar en el Gobierno y decirnos si es para todos los días, para siempre y en todos los territorios".

Casado, que no ha podido responder al lanzar la oferta Sánchez en su último turno de intervención, le había afeado a Sánchez haber perdido "cuatro elecciones" desde que fue investido presidente, por segunda vez, en enero de 2020: Castilla y León, pero también Galicia, donde el PP obtuvo mayoría absoluta; Madrid, donde se quedó cerca; y Euskadi. Además, Casado ha añadido que "en tres de ellas" el PSOE "ha quedado por detrás de sus socios o de los nacionalistas", en referencia a estas tres últimas, donde el PSOE quedó tras el BNG, Más Madrid o Bildu.

"Y todo ello haciendo trampas “con los fondos europeos, el BOE y el CIS, algo que no es nuevo”, ha espetado Casado antes de acusar al presidente de haberse “enfrentado al Constitucional y al Supremo” y de “usar el Parlamento para imponer decretazos en contra de la mayoría parlamentaria”, en referencia a la polémica aprobación de la reforma laboral que, no obstante, ha sido validada por los letrados del Congreso de los Diputados. La ley salió adelante tras un fallo de un diputado del PP que la Cámara ha dado por válido, puesto que no hubo ningún error informático como los populares trataron de defender.

Además, Casado ha criticado que España haya pasado, según el Índice de Calidad Democrática de The Economist, de ser una "democracia plena" a ser una "democracia defectuosa". Sin embargo, Sánchez le ha recordado que se debe, en gran parte, a la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que le ha instado a renovarlo. "Llevamos más de 1.170 días porque incumplen ustedes la Constitución", le ha afeado. “Lo renovamos hoy mismo si deja que los jueces elijan a los jueces”, le ha respondido el líder de la oposición.