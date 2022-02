Santiago, el joven de 15 años de La Algoda (pedanía de Elche) que mató con una escopeta de caza a su madre y a su hermano de 10 años y se esperó a que llegara su padre para asesinarlo por quitarle la wifi como castigo por sus recientes malas calificaciones, ha sido calificado por los vecinos y conocidos como un chico tímido y poco conflictivo.

Fuentes policiales, sin embargo, señalan su "consternación" dada la "frialdad" y el comportamiento del menor, del que no se tiene conocimiento de que tuviera patologías previas. No obstante, apuntan que era "muy activo" en un videojuego y en redes, aunque en persona fuera "tímido y no protagonizaba actos violentos" en el instituto de secundaria al que asistía, el Periodista Vicente Verdú de Elche.

La psiquiatra forense María Angustias Oliveras, experta en psiquiatría forense, ha indicado a la prensa local que "por el tiempo que el menor de Elche dedicaba a los videojuegos pudo perder la noción de lo real".

El Ayuntamiento de Elche (Alicante), que decretó tres días de luto oficial en memoria de las víctimas del triple crimen, ha colgado las banderas institucionales a media asta en el exterior de los edificios públicos municipales.

La alcaldesa de la pedanía de Algoda, Toñi Colves, ha asegurado en declaraciones a reporteros de televisión que la afectada era una "familia normal" del municipio sobre la que no existía conocimiento de conflicto alguno ni entre ellos ni con otros residentes.

La alcaldesa de la pedanía de Algoda, Toñi Coves, ha reconocido que están consternados por el suceso. "No lo entendemos. Era una familia muy normal y muy de campo. Si los mayores no lo entendemos, no sé cómo van a hacerlo los niños. Conocer Algoda por esto es un palo", ha indicado la regidora a Antena 3.

Este lunes, además, La Sexta ha publicado la declaración del menor a la Policía Nacional: "Disparé dos veces a mi madre cuando estaba en la cocina. Un tiro por la espalda y luego la rematé. Mi hermano intentó escapar, pero salí detrás de él y lo cacé antes. Esperé a mi padre cuatro o cinco horas y le disparé al llegar". Después, el acusado explicó que su madre le había reñido por sus malas notas y le había dicho que era "un vago, que ya estaba bien y que me iba a quitar la consola. Subí a mi habitación, me puse a pensar y cogí la escopeta".

La juez ha decretado internamiento en régimen cerrado para el joven, por el asesinato de sus padres y de su hermano, que serán enterrados este lunes.

Fuentes cercanas a la familia han informado de que a las 16:00 horas del está prevista una misa funeral en el tanatorio ilicitano de l'Aljub y que posteriormente se procederá a la inhumación de los padres, Jaime y Encarni, y del hermano pequeño del autor confeso del triple crimen.

"No nos esperábamos algo así de Santi"

"No nos esperábamos algo así de Santi", ha manifestado este fin de semana uno de los amigos del joven detenido, que le ha descrito como una persona "tímida" pero "muy habladora", y activo en redes sociales y con los videojuegos.

El joven ha señalado en declaraciones a los periodistas que Santi llevaba unos días sin ir al instituto y que cuando los amigos le preguntaron el motivo respondió que estaba en casa confinado porque se había contagiado de covid.

Según ha señalado, el joven era muy buen estudiante, sacaba muy buenas notas y cuando los amigos se enteraron de que había bajado su nivel académico le preguntaron por los motivos y les contestó que "porque le daba pereza".

Preguntado sobre la relación del joven con su familia, ha señalado que tenía riñas con el hermano menor, típicas entre hermanos, pero que "nunca llegó a ponerle las manos encima".