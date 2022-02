La pulla de Alba Carrillo a Jorge Javier Vázquez en 'Ya es mediodía': "A mí todavía no me ha pedido perdón"

Montealto: regreso a la casa está dejando muchas reacciones, y no solo por las estancias que se están abriendo en esta recreación de la casa de Rocío Jurado, sino por las palabras de Jorge Javier Vázquez que han ofendido a Rosa Benito. Pero esto podrá aclararse pronto, pues este martes el presentador acudirá a Ya son las ocho y se cruzará con ella, algo que a Alba Carrillo le hubiera gustado también.

La tía de Rocío Carrasco se mostró molesta con el término "viuda de Rocío Jurado" que utilizó para referirse a ella, y opinó que su sobrina no debería haber permitido ese comentario. Pero Rocío lo tiene claro: "Hay tantas cosas tan sumamente vergonzosas que han ocurrido y que ni a ella ni a nadie les ha parecido vergonzosas".

Rosa Benito aseguró este lunes en Ya es mediodía que ella ha sido una de las que siempre la han defendido, pero sobre este asunto podrá limar asperezas el próximo martes, al menos con Jorge Javier.

Sin embargo, Alba Carrillo, al anunciarse esto, aprovechó para lanzar una pulla al presentador, con el cual tuvo en diciembre una gran polémica.

"Qué suerte, Rosa, para todo hay clases, porque a mí todavía no me ha pedido perdón", sentenció la modelo. "Me encantaría que también se viera conmigo. Mira como hay clases, como yo no soy de la alta alcurnia Telecinquera".

"Sobre todo a mi madre, a mí que no me lo diga, pero a mi madre, si puede, me haría especial ilusión", añadió, pues el conflicto más grande comenzó con Jorge Javier Vázquez expulsando a Lucía Pariente del plató de Secret Story para, luego, amenazar a Alba dirigiéndose a cámara.