Jorge Javier Vázquez expulsa a Lucía Pariente del plató: "Alba Carrillo y tú sois lo más mentiroso de la televisión"

Este jueves 23 de diciembre, Telecinco emitió la final de Secret Story. Tras los emotivos reencuentros con familiares y con exconcursantes, discusiones e incluso una expulsión de plató, se puso nombre al ganador: Luca Onestini. El italiano quedó en primera posición y su novia, Cristina Porta, en segunda.

Sin embargo, antes de saber sus posiciones, los concursantes tuvieron que enfrentarse a sus excompañeros, entre los que estuvo Lucía Pariente. La madre de Alba Carrillo, muy crítica con ellos, dijo, al igual que había hecho en otras ocasiones, que Porta había hecho todo tipo de trampas en el concurso, como utilizar ordenadores, móviles y hasta un bolígrafo escondido para comunicarse a escondidas.

Rápidamente, Jorge Javier Vázquez desmintió esa información, pero la cosa no quedó ahí. Llamó mentirosa a Pariente y le dijo que tanto ella como su hija, Alba Carrillo, eran lo más desagradecido de la televisión. "Estás mintiendo como en tantas otras ocasiones, como mentís tú y tu hija, las dos. Sembráis la duda", dijo, en alusión a las innumerables ocasiones en las que Pariente y la modelo han dado a entender que en el programa hay favoritismos y tongo, haciéndose eco de las redes.

Pariente le llamó "bravucón" por esas palabras y el presentador pidió la expulsión inmediata de la exconcursante del plató. Sin embargo, y pese a que pidió perdón por decir "bravucón", la aludida se negó, defendiendo que se había limitado a decir la verdad. "Estoy hasta el coño de vuestras disculpas, fuera. Si no te vas tú, me voy yo", dijo Jorge Javier antes de dar paso a una pausa publicitaria. Cuando el programa reanudó su emisión, Lucía Pariente no seguía allí, aunque según el presentador seguía gritando.

Jorge Javier fue más allá y le lanzó un contundente mensaje a Alba Carrillo: "Mucho cuidadito con Twitter, porque estamos hasta las narices, ¿te enteras? Y aquí ya de jueguecitos ninguno, a mí ni me nombres jamás, ¿de acuerdo? Ni utilices juego sucio contra este programa mintiendo y sembrando dudas. ¡Cuidadito! Como diría mi Mila Ximénez, 'yo no amenazo, ejecuto", sentenció el presentador.