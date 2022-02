Rocío Carrasco sentencia a Rosa Benito tras sus acusaciones: "Es muy actriz"

Telecinco emitió este viernes 4 de febrero la segunda parte de Montealto: regreso a casa. En el programa, Rocío Carrasco se enfrentó a la recreación de la casa en la que vivió durante su infancia y adolescencia. Pero la hija de Rocío Jurado aprovechó también para contestar a las últimas declaraciones que han hecho sus familiares sobre ella, como Rosa Benito.

Y es que, esta última ha cambiado su discurso en varias ocasiones desde que se estrenó la docuserie, por lo que había cierta incógnita ante la relación que podrían mantener en la actualidad. Ocurrió después de que Carrasco leyera una felicitación de cumpleaños por parte de sus primos, entre quienes estaba Chayo Mohedano:

"Deseo que este día te lo pases muy bien y no sea el único día feliz de tu vida. Te quiero", rezaba la parte de Rosario en la felicitación. Sin embargo, las cosas han cambiado, y dejó claro que sabía que hoy no recibiría una felicitación así de esa parte de su familia: "Ahora, directamente no la escribiría y no pondría nada de lo que pone ahí.

"Ahora se lleva otra cosa. Antes lo que tocaba era eso, ahora toca otra cosa... no soy de una manera en un momento dado y luego de otra, en este momento no le felicitaría, no sería oportuno. Eso sí, tuvo unas palabras muy bonitas para Chayo Mohedano, de quien destacó su trabajo como artista: "Chayo es artista desde que la parió su madre", añadió.

💥Primeras palabras de Rocío Carrasco a su Tía Rosa Benito después de las declaraciones de Benito en #YaSonLasOcho#Montealto #Montealto2 pic.twitter.com/3Vb1L7lmyb — •La Rana Verde• (@LaRana_Oficial_) February 4, 2022

Además, sentenció a Benito después de que ella afeara que Carrasco no corrigiera a Jorga Javier Vázquez cuando, bromeando, dijo que Mohedano era "la viuda de Rocío Jurado": "Es muy cómica, muy actriz. Hay tantas cosas tan sumamente vergonzosas que no son llamar a alguien 'viuda de alguien' que han ocurrido y que ni a ella ni a nadie les ha parecido vergonzosas... que no sé. Cuanto menos es curioso".