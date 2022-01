Alba Carrillo desapareció de Mediaset de la noche a la mañana estando de plena actualidad por su supuesto romance con Canales Rivera, pero todo parecía apuntar a que su polémica con Jorge Javier catapultó su desaparición. Sin embargo, este jueves ha regresado a Ya es mediodía.

El 23 de diciembre fue el último día que la modelo apareció en su programa, en ese caso, a través de una videollamada para pronunciarse sobre su affair con el torero. Sin embargo, unas palabras de Gloria Camila hicieron que se indignara y abandonara en directo la conexión: "¿Esta encerrona qué significa? No me está gustando el matiz que está cogiendo esto".

Esa misma noche, Jorge Javier Vázquez expulsó a su madre, Lucía Pariente, del plató de Secret Story por insinuar que habían dejado que Luca Onestini hiciera trampas en el reality. El presentador, además, criticó duramente a Carrillo: "Sois lo más mentiroso de la televisión".

La modelo no se quedó callada ante esto, y echó en cara que el catalán echaba de plató siempre a mujeres: "Señoras, hay que estar calladitas y dejarse humillar".

Pero, este jueves, tres semanas después de lo sucedido, Alba Carrillo ha regresado a Ya es mediodía, y ha hablado, entre otras cosas, sobre la relación de Antonio David y Marta Riesco y el caso de Novak Djokovic, ya que su ex, el tenista Feliciano López, le ha apoyado.

En el programa no se ha mencionado nada sobre su regreso o los temas que dejó pendientes, pero la colaboradora sí ha respondido a ellos a su salida de plató, cuando los reporteros de Europa Press le han preguntado.

Sobre si estuvo conociéndose sentimentalmente con Canales Rivera, la modelo ha asegurado que no hay nada: "Me cae muy bien, pero ya está, ya no ha habido más conocimiento. Ni habrá ni nunca ha habido relación".

Además, también le han preguntado si ha perdonado al torero por no defender a su madre en el plató de Secret Story. "Hija, yo es que ya, como no empiece a perdonar, no me voy a llevar con nadie, ¿no? Voy a tener todo enemigos y tengo que salir a la calle", ha respondido entre risas.