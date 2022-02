Rosa Benito se defiende de las acusaciones de Rocío Carrasco: "Yo he sacado la cara por ella siempre"

Continúan las reacciones a la segunda entrega de Montealto: regreso a casa. En esta ocasión, Rosa Benito ha respondido a su sobrina, Rocío Carrasco, en Ya es mediodía, después de que esta insinuara que su tía y sus primos ya no la quieren como cuando era pequeña.

En un paseo por los recuerdos de la infancia el pasado viernes, Jorge Javier y Rocío encontraron una carta de cumpleaños de todos sus primos donde la contaban lo mucho que la querían. Sin embargo, Carrasco comentó que ni sus primos ni su tía volverían a repetir esas palabras a día de hoy. "Ahora, directamente no la escribirían y no pondrían nada de lo que pone ahí", comentó.

Rosa Benito ha mostrado su desacuerdo con esa acusación: "Yo sí escribiría lo mismo. Es una niña que la quiero, luego ha pasado lo que ha pasado, pero la quiero porque es hija de quien es". Y añade: "Yo sé que mis hijos volverían a escribir igual, seguro, y yo escribiría lo mismo".

Rocío Carrasco: Mis primos no pondrían ahora en una tarjeta de cumpleaños "te quiero", tristemente y desgraciadamente ahora no, ahora toca otra cosa#Montealto2 — Marian Lozano (@marian65x) February 4, 2022

'La viuda de Rocío Jurado'

Tras la emisión del primer capítulo de Montealto, Benito también mostró su enfado por las palabras de Jorge Javier Vázquez. El presentador la llamó "la viuda de Rocío Jurado" y Rocío Carrasco se rio con las palabras. Para su tía, este momento fue "vergonzoso".

El pasado viernes, Carrasco se defendió asegurando que "hay cosas sumamente vergonzosas que han pasado y ni a ella ni a nadie le han parecido vergonzosas". Unas palabras que Benito no ha entendido.

💥Primeras palabras de Rocío Carrasco a su Tía Rosa Benito después de las declaraciones de Benito en #YaSonLasOcho#Montealto #Montealto2 pic.twitter.com/3Vb1L7lmyb — •La Rana Verde• (@LaRana_Oficial_) February 4, 2022

"Yo la he defendido a ella siempre", ha recalcado "Yo he sacado la cara por ella, me he enfadado con persona que han estado en mi vida y he sacado a gente", asegurando que además ha mostrado su opinión contra Antonio David en numerosas ocasiones.