La mascarilla dejará de ser obligatoria el jueves por la calle pero lo seguirá siendo en eventos multitudinarios en exteriores

El uso de la mascarilla dejará de ser obligatoria por la calle a partir del jueves que viene, pero lo seguirá siendo en "eventos multitudinarios " que se celebren al aire libre y en los que los asistentes estén de pie y no puedan guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros. Esta es una de las nuevas condiciones para el uso de la mascarilla y a las que las comunidades han dado este lunes el visto bueno antes de que este martes las apruebe el Consejo de Ministros.

De acuerdo a la propuesta que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha sometido al Consejo Interterritorial para su aprobación, la mascarilla no será obligatoria en exteriores, seguirá siéndolo en espacios cerrados y en eventos multitudinarios donde no se guarde una distancia de 1,5 metros y sean de pie. Si existe esta separación, no habrá que ponérsela.

Asimismo, en el caso de que haya aglomeraciones al aire libre, se incluirá como "recomendación" su uso.

Aforo completo en fútbol y baloncesto en marzo

Por otra parte, el Consejo Interterritorial ha aprobado este lunes nuevas normas de aforo para las competiciones deportivas multitudinarias, que afectan particularmente a los partidos profesionales de fútbol y de baloncesto. Dada la buena evolución epidemiológica, ministra y consejeros no han esperado a final de mes para volver a ampliar la cantidad de público en estadios interiores y exteriores, que ya será total en marzo, cuando el aforo será de 100% en ambos.

Hasta entonces, y "a partir de la siguiente jornada", el aforo de los estadios interiores pasará del 50% actual al 75% y a aire libre, del 75% al 85%.

Medida polémica

Este acuerdo en el Consejo Interterritorial es el paso previo para que este martes el Consejo de Ministros apruebe un real decreto que volverá a modificar el uso de la mascarilla, en este casa, para retirar la obligación de usarla por la calle, una polémica decisión que el Gobierno tomó justo antes de Navidad, ante la "incertidumbre" de lo que podía suponer la variante ómicron que siguió no obstante cobrándose contagios por miles. También ante la incredulidad de expertos y ciudadanos, que veían como volvían a tener que utilizarla de nuevo por la calle pero quitársela, por ejemplo, para consumir en un bar con el aforo lleno.

Una vez aprobado el decreto, el miércoles se publicará en el BOE y el jueves entrará en vigor, según anunció Darias el viernes pasado, apenas dos días después de llevar al Congreso la convalidación del decreto-ley que la hizo obligatoria el pasado diciembre. Lo logró entre críticas de todos los grupos por el "chantaje" al que les sometió el Gobierno por incluir en la misma ley la revalorización de las pensiones para conseguir aprobarla. En todo caso, tres días después -y horas después de la tumultuosa votación en el Congreso de la reforma laboral-, la ministra anunció el esperado final de las mascarillas por la calle.

Ese decreto-ley incluía otra novedad, la de habilitar al titular del Ministerio de Sanidad para decretar cualquier otra modificación sobre el uso de mascarillas -como la que entrará en vigor el jueves- sin necesidad de un real decreto-ley que tenga que pasar por el Congreso.

En su lugar, la norma estipula que "oído" el Consejo Interterritoral, el Gobierno aprobará un decreto -como el que aprobará este martes- que será suficiente para ello. Para este primer paso que se ha completado este lunes, Darias dijo en principio que tendría que aprobarse en una Comisión de Salud Pública que no se ha convocado finalmente. En su lugar, ha sido el órgano político, el Consejo, el que se ha reunido de forma exprés a las 8 de la mañana de este lunes para dar luz verde a la nueva regulación sobre las mascarillas.