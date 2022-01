"Sería oportuno valorar la convocatoria de un Pleno ordinario del Consejo, con la finalidad de aprobar todas las actas pendientes, por el procedimiento habitual, ya que el viernes próximo se aprobará de nuevo una reunión de carácter extraordinario". El entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, hizo esta sugerencia a los consejeros autonómicos el 18 de mayo de 2020 en uno de más de 100 Consejos Interterritoriales que desde que empezó la pandemia se han celebrado semanalmente. Incluso antes, desde finales de 2019, todas las reuniones habían sido extraordinarias, por lo que, según el reglamento, no podían aprobarse unas actas que a mitad de 2020 ya acumulaban muchas sesiones y páginas. Sin embargo, esto no sucedió hasta el 2 de diciembre pasado, 19 meses después, a los que hay que sumar otros dos más hasta que el Portal de Transparencia resolvió de forma afirmativa la reclamación de este diario para tener acceso a ellas y poder publicarlas.

Se trata de 116 documentos que suman más de mil páginas, que abarcan desde el 14 de octubre de 2019 y que, partir de marzo de 2020, encierran lo que la exconsejera de Castilla y León Verónica Casado afirmó hace unos meses que encierran "la historia de la pandemia" que, sin embargo, se ha hecho esperar después de varios retrasos.

A pesar de que Illa ya venía la conveniencia de ir aprobando actas, en mayo de 2020, durante el primer año de la pandemia, el Ministerio de Sanidad rechazó difundirlas argumentando que no habían sido aprobadas y que no podrían serlo hasta que el Consejo Interterritorial no se reuniera en sesión ordinaria, ya que hasta entonces todas las reuniones habían tenido carácter ordinario.

La ocasión no llegó hasta el 30 de junio de 2021, aunque tampoco las actas tuvieron el visto bueno de la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias, y de los consejeros. Dado el volumen de la documentación y el empeño en que reflejara lo más fielmente las aportaciones de cada uno durante los debates sobre restricciones, vacunación o desescalada, decidieron darse unos meses más de tiempo. Hasta entonces, el Ministerio remitiría las actas a las Consejerías para que pudieran revisarlas.

Sin embargo, el departamento de Darias empezó a tardar más de lo previsto. Ni Consejo Interterritorial volvía a convocarse de nuevo de manera ordinaria ni cuatro meses después de comprometerse a hacerlo enviaba a las comunidades los documentos.

Finalmente, el Consejo Interterritorial volvió a reunirse de forma ordinaria y presencial el 2 de diciembre de 2021 en Córdoba, donde por fin se aprobaron las actas. Su publicación en este periódico llega casi dos meses después -casi dos años después de que empezara la pandemia y 21 meses desde que Illa sugiriera aprobarlas- después de los dos meses, con prórroga incluida, que se ha tomado el Ministerio para hacerlas llegar como respuesta a la petición cursada al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.