Los vigilantes de sala de museos se rebelan contra el nuevo convenio: "Se han cargado nuestra carrera profesional"

D.G. es licenciada en Historia y se ha presentado tres veces a las oposiciones para ser vigilante de sala de museos. A pesar de no haber conseguido plaza, lleva cuatro años trabajando en diferentes museos gracias a la bolsa de empleo de opositores. Con el nuevo convenio, ya nunca podrá conseguir una plaza, pues necesitaría cumplir un nuevo e "injusto" requisito: haber estudiado una FP básica. Ella tiene 44 años y este ciclo solo puede estudiarse con menos de 18.

"¿Cómo pueden hacer un convenio que empeore la situación?", denuncia a 20Minutos. "Es un agravio comparativo con la situación anterior", asegura, refiriéndose al IV Convenio Colectivo Único para Personal Laboral que entró en vigor el pasado marzo.

En este texto, firmado en 2019 y que entró en vigor dos años después, el grupo laboral de los vigilantes de sala de museos -que no de seguridad- fue degradado al E1. Esto supone una separación en dos categorías a los trabajadores que antes compartían escalafón, pues los taquilleros y los jefes de planta están en el E2, un grupo superior.

Esta degradación afecta a los trabajadores de los museos estatales -los que dependen del Ministerio de Cultura, como el Prado o el Arqueológico-, pues ahora necesitarían volver a estudiar para promocionar a unos puestos que antes eran accesibles con la oposición que aprobaron. "Esto ha llegado a causar el cierre al público de varios museos estatales durante varios días. Es decir, se ha dejado de prestar un servicio público a los ciudadanos", dicen un grupo de trabajadoras en el comunicado sobre su situación.

"Ahora piden FP específicas para cada puesto, y yo no me voy a poder presentar al examen", explica, pues no cumple con los rangos de edad necesarios para inscribirse, aunque quisiera. "Yo tengo 44 años, y soy de las más jóvenes", añade.

Uno de los objetivos es conseguir una moratoria para poder presentarse una vez más, y conseguir la plaza. "Si no se consigue una moratoria, lo más probable es que no pueda presentarme. Lo único que podría hacer es (mientras trabajo en otra cosa) buscar una oposición en la que puntuaran los puntos que he acumulado trabajando en museos. Pero ya no de museos", relata D. G.

"Nos han bajado de categoría"

Para poder ser vigilante de sala, en el E1, ahora se necesita una FP básica, además de aprobar las oposiciones. Para ser taquillero o jefe de planta, en el E2, se necesita una FP media de marketing -se han asignado titulaciones específicas para cada puesto-, y para el M1, una FP superior.

Nueva clasificación en el convenio. Gobierno de España

Esto provoca problemas tanto a los trabajadores que ya han conseguido una plaza como a los que no. "Afecta a los de fuera porque antes, cuando hacíamos una movilidad, nos permitían salir de la vigilancia de sala y metían de las bolsas de opositores a sustituir a ese vigilante. También podíamos cubrir las bajas. Todos salíamos ganando", explica M. A., vigilante de sala de un museo de Madrid. Ahora, se recurre a desempleados con dicha formación para las sustituciones.

"En el E1 nos piden la FP básica, y solo se puede hacer siendo menor de 18 años. Con lo cual, todas mis compañeras que están fuera, en la bolsa, que han aprobado una oposición muy dura del grupo 4, no van a poder entrar porque evidentemente no tienen menos de 18 años", denuncia la trabajadora.

Ahora, quienes sí tienen la plaza en el E1, no podrán promocionar a los puestos del E2, por ejemplo, de vigilante de sala a taquillero, pues necesitarían la FP media. Y quienes están en bolsa por haber aprobado las oposiciones, pero no haber conseguido plaza, no podrán conseguirla al no poder cursar la FP básica. "Nuestra principal reivindicación es que nos han bajado de categoría", denuncia M. A., que ya solo podrá ser vigilante de sala el resto de su carrera.

"En cuanto al sueldo, nos han puesto un complemento para cobrar el mismo que el E2. Pero las horas extras, por ejemplo, no son las mismas, ellos cobran más", denuncia.

Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el competente en este sentido, argumentan a 20Minutos que "a día de hoy, no hay forma de asignar un grupo profesional distinto a este colectivo toda vez que el sistema de Formación Profesional no contempla una Titulación Oficial que recoja estos perfiles profesionales".

Museos gratis por falta de personal

El pasado 10 julio, 14 de los 16 museos estatales, repartidos por todo el país, abrieron sus puertas de manera gratuita. Así lo anunciaba la directora general de Bellas Artes, María Dolores Jiménez-Blanco, que dimitió el pasado noviembre.

En la resolución oficial se argumentaba que "la entrada gratuita en los museos estatales gestionados por la Subdirección General de Museos Estatales" era "con motivo de una campaña cultural de incentivación de la visita pública".

Pero la realidad es bien distinta: estos museos eran gratuitos -incluso algunos cerraron temporalmente- por falta de taquilleros -entre otras deficiencias-, cuya ausencia no se podía cubrir debido a los requisitos del nuevo convenio, según ha podido confirmar 20Minutos a través de varios vigilantes de sala. De hecho, la fecha límite era, en principio, el 30 de septiembre, pero se alargó hasta final de año.

"Como nos han bajado de categoría, se trata de una movilidad a un grupo superior, y no había plazas vacantes, por eso se cerraron los museos. Luego la situación se arregló para navidades", revela M. A. "En verano lo intentaron poner como 'promoción de la cultura'", explica D. G.

"Se han cargado nuestro futuro"

El colectivo de vigilantes de sala aseguran que este nuevo convenio cercena la posibilidad de avanzar laboralmente en el futuro. "Se han cargado nuestra carrera profesional, no podemos movernos ni trasladarnos ni ascender sin volver a estudiar. Donde antes podíamos trasladar, ahora tenemos que promocionarnos", explica M. A.

Además, esta medida es especialmente dañina contra el colectivo, que está formado, mayoritariamente, por mujeres mayores de 50 años, en torno a 32.000 trabajadoras. "Todas las titulaciones que están pidiendo son nuevas de hace 10 o 15 años", explica.

"Nos encantaría saber por qué somos el único grupo en el Ministerio de Cultura que se nos ha dejado en el E1. Esperamos que no sea solo porque somos mujeres", replica. "Puede ser legal, pero no es justo", añade M. A.

D. G. teme que esta decisión sea una privatización encubierta en un futuro. "No parece haber una intención real de encontrar una solución, no sé qué hay detrás. No sé si pretenden privatizarlo todo a largo plazo", especula.

"No sabemos qué va a ser de esta profesión"

Una solución, pero solo temporal, sería la de la moratoria. La otra, que el grupo E1 acabe en el E2, como ha ocurrido con otros puestos. "Todavía podemos salir del E1, porque estamos incluidos en el Anexo V del IV Convenio", aclara M. A.

"A algunos que eran del Grupo 4, les han puesto en el E2", explica la trabajadora. En el E1 ya solamente están los vigilantes de sala de museos y los celadores de prisiones de Alcalá de Henares. "Mientras haya posibilidad de salir de ese Anexo V, tenemos oportunidad de recuperar nuestra categoría, la que nos exigieron para entrar". "No sabemos qué va a ser de esta profesión", reflexiona.

Vidal Cruzado, responsable de la sección sindical de cultura de FSC-CCOO y de las negociaciones del convenio único, cuenta a 20Minutos que "hubo una reunión en noviembre en la que se llegó a un acuerdo que propició la salida de casi todas las especialidades del E1 al E2", por lo que ya solo quedan los vigilantes de sala y celadores.

Manifestación del colectivo de vigilantes de sala de museos, el 7 de febrero. Colectivo Vigilantes de Museos

En cuanto a la salida de este colectivo de este grupo, asegura que, mientras "ha habido flexibilidad para otros profesionales, aquí hay rigidez e incoherencia por parte de Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Cultura".

Cruzado asegura que "la situación no está resuelta y la situación en la que se va a prestar el servicio no es la mejor, porque son 32.000 trabajadores que se ven menoscabados frente a la aplicación de esta medida".

Entre las razones, cree que se podría pensar que buscan un ahorro de los costes laborales, "porque hay una diferencia salarial entre un grupo y otro, aunque sea mínima". Pero, asegura, "nosotros consideramos ese coste asumible".

"Desde noviembre de 2020 llevamos haciendo paros con CC OO", explica M. A. Entre las protestas que han realizado están los paros temporales, una huelga de un día (27 de marzo de 2021) y concentraciones en distintas sedes.

Desde el ministerio trasladan que respetan "las reivindicaciones de todos los colectivos", pero remiten a lo aprobado en el convenio.

El pasado 7 de febrero volvieron a protestar frente al ministerio de cultura para exigir que les devuelvan su categoría, y prevén que haya más movilizaciones.