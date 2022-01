Díaz hace frente común con los sindicatos en Cataluña para presionar a ERC y que ceda con la reforma laboral

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, busca aliados para convencer a ERC de votar a favor de la aprobación definitiva de la reforma laboral. Y, en la semana decisiva de la negociación, se desplazó este miércoles a Cataluña y mantuvo sendos encuentros con los líderes autonómicos de CC OO y UGT, Camil Ros y Javier Pacheco, unas reuniones con las que tanto el Ministerio de Trabajo como las centrales sindicales buscan presionar a los republicanos para alcanzar un acuerdo que permita que la reforma salga adelante. ERC, no obstante, se sacude la presión y este miércoles volvió a acusar al Gobierno de no "moverse lo suficiente" y de querer "desperdiciar una mayoría de izquierdas".

Aunque la situación aún no es de máxima urgencia, al Ejecutivo se le agota poco a poco el tiempo para sumar los apoyos necesarios para convalidar el decreto de la reforma laboral. El texto se debatirá y votará el próximo jueves día 3 de febrero en el Congreso, y por el momento Trabajo no ha conseguido sumar los apoyos de los principales socios de investidura: ERC, PNV y EH Bildu. La formación abertzale parece la más complicada de convencer, entre otras cosas porque está muy presionada por los sindicatos ELA y LAB, mayoritarios en Euskadi y que se han mostrado radicalmente contrarios a la reforma. De hecho, Bildu se manifestará el próximo domingo con esas organizaciones en contra del texto en sus actuales términos, aunque Trabajo no descarta la posibilidad de un acuerdo.

En Cataluña, por el contrario, los sindicatos mayoritarios son CCOO y UGT, y la presión que está recibiendo ERC es de signo opuesto a la que está sufriendo EH Bildu, ya que estas centrales quieren que se apruebe la reforma laboral. Para ello, los votos de los republicanos son claves, y de ahí que Díaz se haya desplazado esta semana a Cataluña a reunirse con los líderes de ambos sindicatos, que además tienen -especialmente la UGT- una notable implantación entre la militancia y el electorado de ERC. Este jueves, asimismo, la vicepresidenta mantendrá un encuentro con el conseller de Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, uno de los principales dirigentes de ERC.

Fuentes de Trabajo aseguran que, en las reuniones de este miércoles, Díaz no ha pedido a los líderes sindicales que presionen a los republicanos, pero lo cierto es que tampoco ha hecho falta: tanto Camil Ros -exlíder de las Juventudes de ERC, para más señas- como Javier Pacheco fueron muy claros a la hora de exigir a la formación que lidera Pere Aragonès que dé su apoyo a la reforma laboral. Ros pidió que este "buen acuerdo" sea "ratificado por la mayoría de izquierdas" que componen el Gobierno y sus socios, mientras Pacheco planteó que "quien diga que esta reforma es un maquillaje de la reforma laboral no sabe de lo que habla" y acusó a ERC -sin nombrarla- de "miopía política".

Las palabras de Díaz fueron mucho menos contundentes, aunque la vicepresidenta sí que confesó que le había dado "un poco de pena" que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, la acusara hace unos días de gestionar la reforma laboral como un "proyecto personal". "Hacer ruido es muy fácil, construir es más difícil", deslizó la vicepresidenta, que aseguró que "los trabajadores saludan el acuerdo" alcanzado entre Gobierno, patronal y sindicatos y afeó que el "debate" sobre los posibles cambios en la reforma laboral haya subido "unos decibelios que no son en absoluto comprensibles". "Pareciera que estuviéramos en campaña electoral", dejó caer.

La negociación sigue... y también el 'no' de ERC

En cualquier caso, Díaz insistió en que, pese al "muchísimo ruido" que existe en relación a este asunto, no se va a "levantar de la negociación" con ERC, PNV y EH Bildu. "Una norma, cuando está discutida y dialogada entre partes que defienden intereses contrapuestos, se convierte en una síntesis, y claro que no es el 100% de lo que uno defiende, pero es la garantía de la eficacia de muchos acuerdos", defendió la vicepresidenta. Y aseguró que combatirá "con la palabra" a "quienes dicen que esta reforma laboral es liviana".

"Quien diga esto es que tiene un profundo desconocimiento de lo que se ha hecho", zanjó Díaz, que sin embargo volvió a dejar claro que no se plantea ninguna otra vía que no sea aprobar la reforma junto a los socios de investidura. "La vía de Cs no da, porque la entrada de Cs [en el acuerdo para aprobar la reforma laboral] expulsa a formaciones de izquierda" y, por ende, impediría alcanzar los votos suficientes en el Congreso para sacar adelante el decreto, planteó la vicepresidenta en la Cadena SER.

La presión de los sindicatos, no obstante, aún no ha hecho mella en ERC, que sigue instalada en el rechazo a la reforma, aunque también continúa manteniendo negociaciones discretas con Trabajo. De hecho, este miércoles la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, recordó a través de un mensaje en la red social Twitter que "las decisiones de ERC las toma y comunica ERC" y aseguró que "la realidad hoy es que el Gobierno no se mueve lo suficiente, y parece que quiere desaprovechar una mayoría de izquierdas en el Congreso para sumar más derechos a la propuesta de reforma laboral".

Les decisions d’ERC les pren i comunica ERC quan s'escau. La realitat avui és que el 'gobierno' no es mou suficientment i sembla que vol desaprofitar una majoria d'esquerres al Congreso per sumar més drets a la proposta de reforma laboral. https://t.co/sHCKcwxMt0 — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) January 26, 2022

Además de las reservas de ERC, la negociación tendrá que superar un segundo escollo: la resistencia del PSOE a prometer a los republicanos que se satisfarán algunas de sus reivindicaciones en futuras leyes relativas al mercado de trabajo a cambio de que den sus votos para aprobar la reforma laboral sin cambios. "No está sobre la mesa condicionar la tramitación del decreto a las demandas de los grupos" a este respecto, afirmaban el martes fuentes socialistas. No obstante, Trabajo rechaza esta limitación y, de hecho, ese es precisamente el enfoque con el que está negociando con los socios parlamentarios del Gobierno: intentando encajar algunas de sus demandas en futuras normas que se aprobarán durante la legislatura.