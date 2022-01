La COVID llega a los colegios tras las Navidades: "Tenemos casos por doquier, estamos exhaustos"

Si antes de las vacaciones de Navidad eran los grupos de WhatsApp de padres los que echaban chispas por miedo a que sus hijos se contagiasen de coronavirus en vísperas de las fiestas, esa actividad frenética se ha trasladado ahora a los grupos de profesores y directivos de los centros educativos. En plena sexta ola y con la incidencia acumulada disparada, los docentes se confiesan "desbordados" ante una situación "complicada", con "multitud" de alumnos confinados y bajas entre el personal.

Los contagios desbocados entre la población, que alcanzaron su máximo diario el miércoles de la semana pasada con más de 175.000 positivos, se reflejan también en las aulas españolas. Más de 102.000 estudiantes de los 8,2 millones matriculados en enseñanzas no universitarias y 24.000 docentes (un 4% del total) estaban el viernes pasado en cuarentena por COVID, según datos del Ministerio de Educación. Unas cifras que a los centros les resulta difícil gestionar.

"Tenemos casos por doquier, sobre todo entre el alumnado. Es una auténtica barbaridad. En mi colegio, que cuenta con 250 estudiantes, cada día tengo dos o tres casos nuevos de niños contagiados y hasta cinco confinados más porque el papá o la mamá ha dado positivo. Puede haber hasta un 20% en cuarentena, a lo que se suma la vacunación en las propias instalaciones escolares en algunas comunidades. Estamos desbordados", explica a 20minutos Vicent Mañes, presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos de Educación y Primaria (FEDEIP) a nivel estatal.

Estas mismas cifras ha registrado Óscar Martín Centeno, presidente del Consejo de Directores de Madrid, que habla de un quinto del alumnado en cuarentena en algunos centros. "Ahora mismo está siendo complicado. La cantidad de positivos ha ido creciendo de manera importante y tenemos un elevado número de escolares con COVID", señala.

Este incremento de casos entre los menores y el profesorado coincide con la entrada en vigor del nuevo protocolo COVID, por el que las aulas se confinan por completo solo cuando cinco niños o el 20% del grupo resultan positivos. Este cambio redunda en menos grupos en cuarentena, pero obliga a los docentes a atender a algunos alumnos de manera presencial y a otros a distancia simultáneamente, cuando el número de infectados en la clase no supera ese umbral. Todo ello implica una "sobrecarga de trabajo" para los educadores. "Estamos exhaustos", reconoce Mañes.

"Nunca habíamos pasado por una situación como ahora. Nunca, nunca, ni en los peores momentos de la pandemia. En el confinamiento hicimos horas como locos porque la enseñanza a distancia lo requiere, pero el año pasado estábamos mejor. En estos momentos, los casos son menos graves, pero las repercusiones que tienen son muy potentes", apunta. Y, en este sentido, recalca que la subida actual de positivos y la vacunación en los propios centros de Infantil y Primaria dificultan la gestión por parte de los equipos directivos y aumenta la carga burocrática.

Preocupación entre los padres

En este contexto, las familias manifiestan su "preocupación" por la coyuntura actual y la "incertidumbre" por el futuro. "Hay preguntas que quedan en el aire, como esta relajación de los protocolos cuando no se dan alternativas. El virus está en todas partes, en los colegios, centros comerciales, en la calle... pero los centros educativos necesitan tener todos los recursos materiales y humanos para garantizar que todo se produzca con normalidad", subraya Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA).

No obstante, este desasosiego no se ha traducido en un absentismo escolar injustificado, basado únicamente en el miedo de los padres a que los niños se contagien en el colegio, como sí ocurrió antes de Navidad. "Ahora mismo no tenemos constancia de que se estén produciendo ausencias de escolares no reales, no es significativo", considera. Con ella concuerda el presidente de FEDEIP, que no ve en este temor "un sentir mayoritario", sino "residual". "Yo creo que casi todas las familias entienden que los colegios son sitios seguros", afirma.

Tampoco han constatado que los progenitores envíen a los menores enfermos a clase o, al menos, no de forma generalizada. "La mayoría de los padres son sensibles a los síntomas, eso se da de manera muy minoritaria", dice Mañes. Ahora bien, algo más escéptico se Martín Centeno: "En algunas ocasiones se da, ya sucedía antes de Navidad. Las familias no siempre tienen la posibilidad de quedarse con ellos. Tal vez no vengan con un diagnóstico positivo propio, pero sí de un hermano".

Bajas entre los docentes

El otro gran problema que afrontan los centros son las ausencias de los profesores tras contagiarse de coronavirus. La ministra de Educación, Pilar Alegría, informó este miércoles en El objetivo de unos 24.000 docentes en cuarentena, un 4% del total, si bien los sindicatos consideran que esta cantidad es algo superior. Así lo detalla a 20minutos Pilar Gredilla, secretaria de comunicación de ANPE, Sindicato Independiente de Docentes de la Enseñanza Pública, que eleva este porcentaje al 5-6%.

En esta cifra coincide la responsable de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, que denuncia, además, los tiempos excesivamente largos de algunas administraciones regionales para tramitar las bajas. "A veces, estas ausencias son tan cortas que el sustituto llega apenas un día antes de que se reincorpore el titular. Hay que agilizar los plazos", reclama. Además, critica que, con esta falta de profesores, los estudiantes no pueden avanzar, aunque estén en clase.

"Hay centros que ha faltado hasta un 25% del profesorado, en otros ha sido solo un 2%", relata Toni González, presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos Escolares de Centros Educativos Públicos (FEDADI), que agrupa institutos de Secundaria. A pesar de estas cifras, similares esta semana y la anterior, confía en que la próxima los datos comiencen a mejorar, conforme lo haga la curva nacional de contagios.

A agravar la circunstancia, con docentes que atienden al mismo tiempo a escolares de manera presencial y online, contribuye el hecho de que no se pueden unir aulas del mismo nivel a causa de la pandemia de COVID-19. La existencia de los grupos burbuja, que no deben interaccionar entre ellos para evitar contagios, impide que puedan mezclarse clases.

A este escenario se ha llegado, en parte, por la decisión de la Administración de "eliminar medidas adoptadas el curso pasado", como volver a las ratios previas a la pandemia y reducir los docentes de refuerzo, opinan sindicatos y directores. "Para solucionarlo, es necesario que la coordinación sea exquisita, y Sanidad y Educación vayan de la mano. Las instrucciones deben ser siempre claras, precisas y con toda la antelación posible. Asimismo, hay que suspender, eliminar o simplificar los trámites burocráticos no urgentes. Y, por último, es fundamental aumentar los recursos personales en los centros", urge Mañes. En cualquier caso y pese los obstáculos, todos tienen algo claro: la apuesta por la presencialidad.