Las toallitas de Dodot más populares de Amazon están hoy en oferta: consigue 864 unidades por 32 euros

En una casa con bebés y con niños hay dos básicos de higiene que siempre conviene tener a mano: pañales y toallitas. Y, por ello, siempre son unas de nuestras compras recurrentes que, si la haces en Amazon, puede salirte más barata si activas esta opción de periodicidad. Los pañales acompañan a los más pequeños hasta que se lleva a cabo la Operación Pañal, para que aprendan a ir de forma independiente al servicio. Dado el uso frecuente de estos artículos, las familias se esfuerzan por encontrar el modelo más adecuado para los niños, aquel que respete el PH de su piel y que, a su vez, cumpla la función de evitar las fugas.

En el caso de las toallitas, este básico nos acompaña hasta bien mayores puesto que nos ayuda a limpiar cualquier suciedad y mancha. Por ello, no es de extrañar que sean las aliadas de los padres en cualquier situación. Tanto es así que, para que la economía familiar no se resienta, los progenitores son verdaderos expertos en dar con las mejores ofertas para adquirir estos productos básicos. Y en 20deCompras no dudamos en ayudarles acercándoles los mejores chollos, como el que hoy hemos encontrado buceando en el catálogo de Amazon: el pack de 864 toallitas de Dodot Aqua Pure está con un descuento del 25%, lo que significa que puedes añadirlo a tu carrito por menos de 33 euros.

El 'pack' de toallitas, de Dodot. Amazon

Esta oferta destaca por incluir 18 paquetes de toallitas (un total de 864 unidades) pertenecientes a la gama Aqua Pure, de Dodot, por menos de 33 euros; un ofertón muy a tener en cuenta si tenemos bebés en casa que nos ayudará a ahorrar a final de mes. Además, de esta línea de Dodot cabe destacar que sigue una fórmula pensada para cuidar de la piel de los más pequeños de casa, incluyendo culito, manos, pies y cara. Así, cuenta con un 99% de agua para una limpieza delicada, son de algodón orgánico para asegurar un contacto suave y un 1% de ingredientes delicados que ayudan a recuperar el pH natural. Cabe destacar que están testadas dermatológicamente y 0% de perfume, alcohol, fenoxietanol y parabenos.

Otras opciones a tener en cuenta

Aunque las de Aqua Pure han sido nuestra oferta favorita, esta no es la única oferta de toallitas de higiene infantil que puedes encontrar hoy rebajadas en el catálogo de Amazon. Para aquellos interesados en otras opciones, hay un pack también de la misma gama que, en vez de 800 toallitas, incluye 432, lo que también se ve reflejado en el precio: cuesta 16 euros. También está el de la gama Sensitive, con 15 paquetes de 54 unidades, por 25 euros, lo que nos supone un ahorro inmediato de cuatro euros.

