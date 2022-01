¿Filomena te dejó sin trineo de nieve? Ahora es el momento para hacerte con uno a mitad de precio en Amazon

Enero y febrero son los meses de la nieve por excelencia. No en vano este domingo 16 de enero se celebra el día mundial de este fenómeno meteorológico cada vez más escaso. Ahora es el momento de disfrutar del manto blanco que cubre las montañas y no hay excusa para pasar un día en la nieve al aire libre en la naturaleza. Para disfrutar de la nieve no es necesario saber esquiar. Ya lo demostró Filomena el pasado año: cualquier ladera con un poco de nieve es un parque de atracciones si tienes las herramientas adecuadas y ganas de pasarlo bien. Ahora le toca el turno a la borrasca Diomedes que seguro dejará paisajes blancos en parte de nuestro país.

El esquí alpino y el snowboard son los deportes de nieve más practicados, pero también el nórdico, el de travesía o los paseos con raquetas de ganan seguidores día a día. Para pasar un día en la nieve solo hace falta ropa de abrigo, prendas impermeables y, lo dicho, muchas ganas.... tampoco debe faltar un trineo para lanzarse a tumba abierta por las laderas nevadas, un gadget que multiplica la diversión, sobre todo si hay niños en casa. Entre las muchas opciones que ofrece Amazon, en 20deCompras hemos seleccionado tres modelos para que los peques, y tú, disfrutéis de lo lindo.

El trineo que no debe faltar, a mitad de precio

Este modelo de Hornet de plástico rojo tiene frenos para poder cambiar de dirección y además una cuerda para arrastrarlo ladera arriba. Sus medidas de 80x11,5x40 cm lo hacen apto tanto para mayores como para pequeños. Además, este modelo es un éxito de ventas y ahora está a mitad de precio en Amazon.

El modelo de trineo de nieve más popular. Amazon

Las palas más vendidas

El trineo más vendido de Amazon no es uno, son dos. Un par de palas bicolores para deslizarse por la nieve con un precio inferior a 20 euros, pesan 240 gramos y se guardan fácilmente debido a su diseño compacto (39 x 29 x 4 cm). Son aptas para niños hasta 14 años de edad.

Dos trineos para la nieve. Amazon

Trineo con volante

Si a tu hijo le gustan los coches y las motos, por un poco más puedes tener un trineo con volante para girar. Es de plástico y tiene unas medidas de 84x45x25 cm y está fabricado en España. Su precio: 39,49 euros.

Un trineo con volante para girar. Amazon

Convierte tu patín de ruedas en uno de nieve

Una buena idea si tus peques ya están cansados del trineo convencional es convertir su skate de ruedas en un patín de nieve. Solo tienes que sustituir las ruedas por estos patines de plástico resistente y duradero para deslizarse por las laderas nevadas como un total pro.

Palas para convertir tu skate en uno de nieve. Amazon

