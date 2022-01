Claves para una excursión con raquetas de nieve: qué es imprescindible y qué no

Disfrutar de la naturaleza alarga la vida. Los baños de bosque son una práctica común en muchos lugares del mundo y no tienen nada que ver con cantar bajo la lluvia o abrazar árboles. Se trata de una terapia cuyo origen es japonés donde se denomina Shinrin Yoku y la ciencia ha confirmado sus beneficios: entre quienes pasean por el bosque desciende el cortisol y la presión sanguínea y se reduce el riesgo de infarto. Solo hay que pasear con los cincos sentidos y dejar a un lado la prisa.

En invierno la nieve añade dificultades extra al simple paseo por el bosque: las marcas de los senderos se esconden bajo el manto blanco y caminar supone un esfuerzo añadido para evitar terminar con los pies congelados o con nieve hasta la cintura por meter la pata en un hoyo. Por eso las raquetas de nieve son un buen aliado para aquellos que quieren seguir disfrutando de las rutas senderistas invernales también bajo la nieve. ¿Pero cuáles son las claves de una excursión con raquetas de nieve? ¿Qué es lo imprescindible y qué es lo que no es necesario?

Sin raquetas no hay excursión

Existen varios tipos de raquetas de nieve, según la actividad que vayamos a realizar y todas van equipadas con crampones para evitar pequeños resbalones por el hielo que no sustituyen a los crampones clásicos, pero ayudan. Además, para andar con raquetas no hay que ser un experto basta con abrir un poco más las piernas al caminar para que una raqueta no pise a la otra y listo.

Hay raquetas de paseo de forma oval, para personas que miden menos de 1.60 y que se pueden usar en llano. Pero para andar por la montaña es aconsejable utilizar raquetas de entre 60 y 80 centímetros de longitud, cuanto más grandes menos se hunden en la nieve polvo, más blanda y menos compacta. Esta opción que proponemos es una de las más económicas de Amazon y solo cuesta 44.90 euros.

Raquetas de nieve en varios colores Amazon

Cuando andamos con raquetas hay que pisar firmemente el suelo para tener el mayor punto de apoyo posible y para bajar, es más fácil dejar el peso en los talones e inclinarnos hacia adelante con las rodillas flexionadas. Además con raquetas se pueden cruzar ibones helados si el hielo aguanta nuestro peso.

Quien haya andado con raquetas sabrá que la práctica de esta actividad no es compleja, pero que hay un gadget que nos puede ser útil: los bastones nos ayudan a equilibrar el peso en las subidas y bajadas y descargar nuestras piernas.

Bastones de nieve telescópicos más vendidos de Amazon Amazon

También es posible adquirir conjuntamente el equipo completo de raquetas y bastones. El más solicitado en Amazon cuesta 88,99 euros e incluye las dos raquetas y los bastones.

Juego de raquetas y bastones Amazon

Guantes

Andar en la nieve y congelarse las manos es todo uno. No se posible pasar una jornada caminando por los senderos nevados y no tocar el blanco manto por eso, entre los imprescindibles también están los guantes impermeables que además nos protegen las manos del viento frío, como estos de Amazon Basics que solo cuestan desde 11, 21 euros.

Guantes Amazon Basics Amazon

Buenas botas

Cuando uno comienza a realizar actividades con raquetas los imprescindibles se reducen y a las raquetas y palos solo hay que añadir botas impermeables para no acabar con los pies calados por el contacto de la nieve con el calzado. Es necesario tener claro que un recorrido que en cualquier época del año puede costar una hora, con raquetas puede convertirse en tres horas y media, por eso llevar los pies protegidos es importante. Estas botas están muy rebajadas ahora en Amazon y solo cuestan 39,09 euros.

Botas impermeables senderismo Amazon

Si no queremos gastarnos el dinero en unas botas impermeables para la nieve, una buena solución, barata y muy recomendable, son las polainas que nos protegen el pie y la parte inferior de la pierna de la humedad. Estas polainas nos protegerán las piernas de la humedad y ayudarán a mantener los pies secos y solo cuestan 6,99 euros en Amazon.

Polainas muy rebajadas Amazon

Ropa de abrigo y a poder ser impermeable

En cuanto a las prendas que debemos llevar, lo mejor es vestirnos con capas. Debemos conocer el tiempo que va a hacer durante la excursión porque no es lo mismo un día de sol radiante que nublado y con temporal. Lo que sí es innegociable es una cazadora impermeable que abrigue, puede ser de gore-tex o alguna prenda que utilicemos para esquiar y que sea cómoda. En Amazon una cazadora impermeable como esta tiene descuento y cuesta desde 64,58 euros.

Cazadora de nieve Amazon

Además, contar con una capa interior transpirable que nos mantenga secos y alejados de nuestra propia humedad es una buena idea, así como un forro polar que evite la pérdida de calor corporal. Además, cuando luce el sol la crema solar es imprescindible y también unas gafas de sol.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.