España, entre los países europeos con los autotest de antígenos más baratos: ¿dónde comprarlos? ¿Cómo se usan?

Con un ritmo de contagios de más de 100.000 casos diarios, y tras varias semanas de polémica por la escasez de pruebas y su elevado precio, el Gobierno ha limitado por primera vez desde que comenzó la pandemia el precio de los test de antígenos; cómo ya hizo en su momento con las mascarillas.

Según ha confirmado este jueves la ministra de Sanidad, Carolina Darias, todos los test de antígenos que se venden en farmacia para el autodiagnóstico de Covid tendrán un precio máximo de 2,94 euros; una medida que entrará en vigor este sábado. Esta limitación del precio sitúa a España entre los cinco países de la zona con autotest de antígenos más baratos, superado solo por Portugal y Grecia, cuyo precio ronda también los dos euros; Alemania, donde se pueden adquirir por 1,75 euros; y Reino Unido, que lo entrega de forma gratuita.

La ministra ha reconocido en la comparecencia de prensa de este jueves que su "objetivo principal ha sido fijar un precio lo más asequible posible, manteniendo siempre el equilibrio necesario para que el producto esté disponible en el canal de farmacia".

Esta prueba de autodiagnóstico se ha convertido desde el inicio de la sexta ola en un elemento fundamental para detectar si alguien está contagiado de covid, dado el alto número de casos estas Navidades. No obstante, son muchas las dudas de la población sobre su uso y efectividad, al observarse falsos positivos o negativos, ya que la carga viral y el tiempo que se lleve incubando el virus también es importantes a la hora de realizar esta prueba de forma casera.

Con todo, parece que los autotest han venido para quedarse, por lo menos durante esta ola de contagios, por lo que conocer su precio, sus lugares de compra y cómo se usan es fundamental para tomar las medidas oportunas y evitar propagar la enfermedad.

¿Cuánto cuesta esta prueba en otros países?

Hasta la llegada este jueves de la limitación de precio en 2,94 euros, los autotest de antígenos en España llegaban a alcanzar los 10 euros, convirtiéndose en uno de los países con los test más caros de la región.

En Portugal el Gobierno luso ya había regulado el precio de los test de antígenos de farmacia, fijándolo en 2,10 euros. Otro país cuyos precios están regulados es Francia, aunque el máximo fijado es considerablemente más caro: 6,01 euros.

Por otro lado, Alemania no ha fijado por el momento un precio máximo, pero los test de autodiagnóstico se ofrecen en farmacias y supermercados a partir de 1,75 euros y el Gobierno ofrece pruebas profesionales gratis a toda la población. En Reino Unido también son gratuitos, pero no los profesionales, sino los autotest.

Tampoco tiene regulado el precio de los test Italia, y sus precios pueden rondar entre 5 y 10 euros. No obstante, el coste de las pruebas profesionales si están reguladas y cuestan un máximo de 15 euros para adultos y 8 para niños.

Otros países donde el precio podía estar entre 5 y 10 euros es en Bélgica, Países Bajos e Irlanda, aunque este último también vende las pruebas de autotest en supermercados a un precio más barato.

¿Dónde se podrán comprar en España?

A diferencia de otros países, donde estos test de autodiagnóstico se pueden adquirir en supermercados u otros establecimientos de venta, en España únicamente es posible conseguirlos en farmacias. Esta medida, que por el momento no ha sido modificada por el Ejecutivo, había provocado grandes críticas, al argumentar algunos sectores que su liberación podría reducir los precios.

Organizaciones como la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), que agrupa a grandes superficies, ha hecho llegar a la ministra de Sanidad una carta pidiéndole autorizar la venta en otros puntos de venta.

"Esta medida ya se ha adoptado con éxito en otros países europeos como Alemania, Francia, Países Bajos y Portugal. De esta forma se puede conseguir, por un lado, un acceso más fácil y rápido a millones de test de antígenos y, por otro lado, se podría también evitar movimientos especulativos y ofrecer un precio más asequible y competitivo para los ciudadanos al ampliarse de forma sustancial la oferta de test en el mercado", ha argumentado la asociación en un comunicado público.

¿Cuántos tipos de test de antígenos hay?

Existen diferentes tipos de pruebas para diagnóstico de covid y el autotest de antígenos a la venta en establecimientos farmacéuticos es uno de los más demandados para comprobar si existe infección activa en el momento de realizar la prueba.

En la actualidad existen dos tipos de autotest de antígenos, los nasales y los orales. Un reciente estudio -pendiente de revisar por pares- encontró que la variante ómicron se detecta mejor en la saliva que en la mucosa nasal, aunque ambos son válidos para detectar el virus.

Ambos tipos se realizan con una varilla, que habrá que introducir en la nariz o en la boca, dependiendo de cuál de ellos se haya adquirido. Para su correcta utilización habrá que leer detenidamente las instrucciones, y respetar los tiempos que se indiquen.

En el caso de los autotest de saliva, los expertos recomiendan no ingerir alimentos, ni beber, ni fumar, ni lavarse los dientes, durante los 30 minutos previos. Además, añaden que, para obtener una buena muestra, hay que toser unas cinco veces y pasar el hisopo por ambos carrillos de la boca, por las encías, por encima y debajo de la lengua y por el paladar, girándolo unas cinco veces en cada sitio.

¿Cómo realizar correctamente estos test?

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recomienda el uso de este tipo de prueba en los primeros siete días desde la posible infección o en los primeros cinco días desde la aparición de síntomas compatibles, ya que la carga viral será más alta. Asimismo, hay que tener en cuenta la posibilidad de un falso positivo o falso negativo al hacer la prueba sin síntomas o cuando la carga viral es muy reducida.

Cómo se realiza correctamente el test de antígenos de autodiagnóstico que la Comunidad de Madrid entrega gratuitamente Cómo se realiza correctamente el test de antígenos de autodiagnóstico que la Comunidad de Madrid entrega gratuitamente

La línea de control (C) del test siempre debe ser visible al hacer la prueba, independientemente de si el resultado es negativo o positivo. Es la que indicaría que se ha hecho correctamente. De hecho, "si al realizar el test no aparece ninguna línea de color, o bien se visualiza solo la línea T, pero no la C, la prueba no es válida y debes repetirla", detallan.

Por otro lado, la línea de test (T) indicaría un resultado positivo, incluso si marcada muy tenue o cuando no es muy perceptible. Por tanto, el resultado será negativo si aparece únicamente la línea de control (C).