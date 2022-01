¿Qué hacer cuando tu hijo da positivo por covid-19?: "Como tenga que hacer otro aislamiento me echan del trabajo"

La vuelta al cole después de las vacaciones de navidad ha estado rodeada de polémica por la explosión de contagios por la nueva variante ómicron del SARS-CoV-2. La vuelta a las aulas ha sido de manera presencial en todas las etapas educativas por lo que muchos niños y niñas no han podido comenzar el segundo trimestre escolar por estar contagiados o ser contactos estrechos sin vacunar.

¿Cómo es la conciliación en España en estos casos? Según la última actualización de la Estrategia del Ministerio de Sanidad, todo aquel que sea contacto estrecho de un positivo, esté vacunado y no presente síntomas no tiene que confinarse y por lo tanto, no tiene derecho a una baja laboral -si lo tienen aquellas personas que no están vacunadas porque deben hacer aislamiento de siete días-.

Esto está siendo un problema para muchas madres y padres cuyos hijos e hijas tienen que permanecer en casa por la covid-19. "Que alguien venga a explicarme dónde queda el derecho a cuidar y a ser cuidado de los niños y niñas", cuenta a 20minutos Laura Baena, fundadora del colectivo en pro de la conciliación familiar Malasmadres.

Las madres y padres tienen una sensación de "culpa"

"Como alguno de mis hijos tenga otro confinamiento me van a echar de trabajo", le contaba una madre preocupada a Baena. "A lo que se están viendo obligadas las familias es a notificar falsos positivos para poder optar a baja y cuidar de sus pequeños. La otra opción es dejarlos con grupos vulnerables como los abuelos y abuelas", señala la fundadora del Club.

Las indicaciones que reciben las familias cuando anuncian el positivo de algún menor son diferentes según el lugar al que llamen. "Desde el centro de salud te dicen una cosa, desde el colegio otra y si te pones en contacto con tu empresa te dan otra información", sigue Baena. ¿Qué hago si es contacto estrecho y está vacunado? ¿Y si no? ¿Cómo voy a aislar a mi hijo pequeño en una habitación?

La decisión última de conceder una baja compete al profesional sanitario, "muchos entienden la situación de las familias y les conceden la baja para que cuiden a los menores, pero con ello están contraviniendo el protocolo marcado por Sanidad", explica Baena.

Las madres y padres también tienen una sensación de "culpa", ya que, las instituciones dejan sobre ellos una responsabilidad "que ni ellas mismas asumen". "Estábamos de acuerdo en que la vuelta al cole tenía que ser presencial porque la forma telemática ha sido un fracaso para todos, pero con más medidas para garantizar la seguridad y la salud de los niños", lamenta la fundadora de Malasmadres.

Los folios "vuelan" por los pasillos por las corrientes de aire

Algunas indicaciones como la de ventilación de las aulas pueden llevar a más síntomas catarrales y confusión, por eso desde el Club Malasmadres enviaron una carta con distintas propuestas a todas las consejerías de educación y sanidad para poner en la mesa más medidas y garantizar la salud, como por ejemplo, test masivos en colegios todas las semanas.

"Los folios vuelan por los pasillos por las corrientes de aire que hay", cuenta a 20minutos una profesora de primaria de la Comunidad de Madrid. "Los profesores tenemos una carga mental importante porque estamos más pendientes de que se cumplan las medidas que de dar clase y cuidar de los niños. Para los pequeños tampoco es fácil, muchos están obsesionados con el virus y tienen mucho miedo", sigue.

"Los profesores se han trabajado mucho la vuelta al cole y asumen una responsabilidad extra", añade Baena. La profesional está en contacto diario con directores de centros escolares que se quejan de que ni ellos ni los padres saben bien qué pautas seguir cuando un niño da positivo. Además, hay falta de mascarillas FFP2, gel hidroalcohólico y otras medidas de higiene.

"No está claro qué hay que hacer con los niños que son contacto positivo y encima se pone el grito en el cielo cuando un padre que es positivo lleva al colegio su hijo que es negativo", cuenta Baena.

Hacen falta mecanismos de aplicación rápida

Tras dos años de pandemia todavía no hay mecanismos de aplicación rápida ante las nuevas situaciones que pone como desafío la covid-19. "Deberían ponerse de acuerdo los distintos ministerios y diseñar mecanismos de actuación, por ejemplo tener profesores de refuerzo para cubrir bajas por que se están mezclando grupos de niños y eso es no garantizar su seguridad".

En mayo de 2020 Malasmadres hizo un manifiesto llamado 'Esto no es conciliar' que firmaron más de 300.000 personas y se presentó al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Este documento recogía la petición de bajas laborales y permisos retribuidos para situaciones de cuarentena obligatoria. "En aquel momento sí se concedían bajas laborales para el cuidado de hijos porque la población todavía no estaba inmunizada. No nos hicieron caso y ahora la situación sigue sin solucionarse y atenta contra el derecho de la infancia porque esos niños y niñas no se cuidan solos", explica Baena.

La experta en conciliación ha anunciado que van a hacer llegar una carta a los ministerios competentes y si no reciben respuesta lo elevaran al Defensor del Menor. "Este permiso por cuidado del menor cuando enferma debería ser algo estipulado a todos los niveles, no solo por la covid-19. Siempre que un hijo o hija enferma debería poder ser cuidado por su madre o padre sin que tuviese que renunciar o dejar atrás su vida laboral", dice Baena. Según un estudio del colectivo, el 85% de los progenitores que han abandonado su vida laboral para el cuidado de sus hijos en pandemia han sido mujeres.

Las medidas podrían estar, pero "no nos quieren escuchar"

Por otra parte, también existe la opción del teletrabajo, aunque tampoco es sencillo conciliar el cuidado de un menor enfermo con un puesto de trabajo en casa: "Otra opción es teletrabajar, pero claro tiene que venir acompañado de un trabajo por objetivos. Tienes que teletrabajar con flexibilidad laboral y objetivos".

También hay que tener en cuenta que muchas de las empresas que tienen que cargar con el peso de una baja son pequeñas y medianas empresas muy azotadas por la pandemia, "las administraciones también tienen que ayudar a estas PYMES que han sobrevivido a esta crisis y una de las maneras es guiándolas en el tema de bajas y conciliación", dice Baena.

Así, los niños han vuelto al cole siguiendo el protocolo acordado para el resto de la población adulta. Desde el Gobierno sostienen que la ventilación de las aulas, el lavado frecuente de manos, el uso de las mascarillas, la distancia interpersonal y los 'grupos burbuja' son más que suficientes para garantizar la seguridad en los centros educativos. Desde la otra parte, señalan que "las medidas podrían estar", pero "no nos quieren escuchar".