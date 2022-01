Euforia en las redes por el "guaperas" rey Gaspar en Madrid: así lució su majestad en la Cabalgata

Cada año recorren un largo y extenuante camino desde Oriente, atravesando medio mundo, para traer a España regalos e ilusión y repartirlos entre los más pequeños. En esta ocasión, los Reyes Magos han tardado dos años, en vez de uno, en recorrer de nuevo las calles del país y volver a avivar los sueños de los niños en una noche mágica, después de que la pandemia de coronavirus obligara a suspender los desfiles en 2021.

En esta línea se ha celebrado la cabalgata de Madrid, una de las más populares, en la que, sin lugar ha duda, el gran protagonista ha sido el Rey Gaspar. "Gaspar este año he sido muy buena", tuiteaba la popular Andrea Levy. "Por favor Andrea, necesitamos saber quién es", le respondía otro usuario.

Gaspar, este año he sido muy buena.🙄

pic.twitter.com/pzZESjDDIY — Andrea Levy (@ALevySoler) January 5, 2022

A pesar de ir caracterizado, el atractivo de Gaspar ha levantado pasiones en las redes sociales y se han podido leer comentarios como: "Gaspar el de la cabalgata de Madrid puede venir con o sin regalos a casa, se le acogerá con los brazos abiertos" o "Nunca pensé que diría algo así pero ojo con el guaperas de Gaspar en la cabalgata de Madrid".

Algunas personas cambiaron incluso de Rey Mago favorito: "perdón, lo guapo que es Gaspar en la cabalgata de Madrid? mi corazón es de Baltasar, pero es que es guapísimo".

Se llama Beltrán Ibarburu y es de Navarra

El Rey Gaspar se llama en realidad Beltrán Ibarburu y nació en Pamplona (Navarra). Allí comenzó sus estudios de canto y piano. Actualmente es licenciado en Musicología y forma parte del grupo de música 'Vaghi Concenti'. Además de cantante es actor y vocal coach.

También tiene una extensa y prestigiosa trayectoria como cantante de ópera en teatros líricos de todo el mundo y ha participado en espectáculos como La Bella y la Bestia o el Rey León, donde pasó seis temporadas alternando papeles protagonistas.

En la Cabalgata de este año, el Ayuntamiento de Madrid redujo el aforo a 7.000 personas con asiento reservado y no lanzó caramelos a los asistentes. Además, había pedido a sus vecinos que no acudiesen como espectadores si no disponían de entrada. En el desfile, pasado por agua, no ha faltó una alegoría el reencuentro entre abuelos y nietos tras la pandemia, personificado por dos tiernos seres luminosos.